Специалисты рассказали, как защититься от рака яичников

Американская ассоциация онкологов отмечает, что рак яичников – самая опасная злокачественная опухоль женской репродуктивной системы. Ранее предполагалось, что новообразование происходит из эпителиальных клеток яичника. Но последние клинические исследования показали — заболевание может возникать в фаллопиевых трубах и уже оттуда распространяться в яичник.

Диагностика рака яичников на начальном этапе развития – важнейшее условие благоприятного исхода заболевания. В таких случаях шансы на полное излечение составляют примерно 90%. Однако, в силу неспецифичности симптоматики, выявить опухоль на ранней стадии получается далеко не всегда. Это существенно (до 20%) снижает шансы на успешность лечения.

Как проявляется рак яичников?

Рак яичников зачастую встречается у женщин старшего возраста — более половины случаев выявляется после 63 лет. Хотя это заболевание может развиваться и у пациенток младше 40 лет.

Признаки этой опухоли нередко имитируют симптомы других, неонкологических заболеваний. Это сильно затрудняет диагностику. Так, проявлениями рака яичников могут быть:

• разлитые болевые ощущения в малом тазу и брюшной полости;

• ощущение вздутия живота;

• ухудшение аппетита;

• учащение и другие нарушения мочеиспускания.

Такой симптомокомплекс должен стать причиной немедленного посещения специалиста.

Какие существуют факторы риска?

Американское общество онкологии выделяет следующие факторы развития рака яичников:

• случаи заболевания раком яичников, молочной железы или колоректальным раком среди близких родственников;

• позднее деторождение после 35 лет или отсутствие детей;

• гормональная терапия после менопаузы;

• рак груди;

• ожирение;

• алкоголь и курение.

Можно ли предотвратить рак яичников?

Да, например, риск появления этой патологии достоверно снижается при правильном приеме гормональных контрацептивов, а также в случае рождения ребенка до 26 лет и кормления грудью.

Важным онкомаркером здесь служат также генетические мутации BRCA1, BRCA2 и некоторые другие. Их наличие, определяемое при исследовании крови или слюны, сообщает предрасположенность к раку яичников. Обнаружив у женщины такой ген, врачи назначают плановые обследования и с повышенным вниманием следят за здоровьем пациента. Это во много раз увеличивает вероятность раннего обнаружения опухоли, своевременного начала лечения рака яичников и полного избавления от болезни.

Нужно ли в таких случаях профилактически удалять органы репродуктивной системы?

Разумеется, при наличии подтвержденной генетической предрасположенности, удаление яичников и фаллопиевых труб – самый эффективный (более 96% успеха) метод профилактики опухолей. Но, учитывая роль, которую играют яичники на всех этапах жизни и здоровья женщины, профилактическая операция рекомендуется после полного угасания репродуктивной функции.

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Клиника «Анадолу» была создана и работает при поддержке университетской клиники им. Дж. Хопкинса и применяет передовые технологии ранней диагностики и лечения рака яичников.

Один из инновационных методов — таргетная терапия. С ее помощью можно точечно воздействовать на злокачественные клетки и не затрагивать здоровые. К тому же, данный метод лечения наименее токсичен и незаменим при неоперабельных стадиях заболевания.

Значительно улучшить состояние пациента при раке яичников позволяет и гормональная терапия. В клинике «Анадолу» применяют современные синтетические прогестины и антиэстрогены. На всех этапах лечения проводится контроль и необходимая корректировка назначенных пациенту лекарств.

Кроме того, наряду с медикаментозной терапией в клинике активно проводятся роботические операции по удалению рака яичников, а также доступно бесхирургическое лечение посредством новейших устройств радиационной терапии. В случае серьезного распространения опухоли в брюшной полости, при котором традиционное лечение является неэффективным, врачи «Анадолу» применяют HIPEС — «горячую химиотерапию». Благодаря этому специалисты добиваются максимального эффекта лечения онкопатологий на всех стадиях развития.

Университетская клиника им. Дж. Хопкинса на протяжении 21 года занимает первое место в рейтинге лучших онкологических центров в США.

Медицинский центр «Анадолу» был создан и работает при поддержке клиники им. Дж. Хопкинса и применяет передовые технологии ранней диагностики и лечения рака яичников.

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