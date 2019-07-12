Ученые настаивают, стратегия ведения лесного хозяйства в ленточных лесах правильная

Алтайский край – один из немногих регионов, в котором наблюдается устойчивый баланс между процессом выбытия (пожарами, сплошными санитарными и незаконными рубками, вредителями и болезнями) и прибытием лесов. Но даже при таком разумном процессе природопользования сохранение лесного массива невозможно, если он находится в спелом или в перестойном состоянии.

Если говорить проще, то большая часть ленточных боров – «пенсионеры». И чтобы окончательно не потерять это природное богатство, насаждения необходимо омолаживать, для чего нужно проводить плановые рубки. Но каждый раз, когда эксперты заявляют о такого рода необходимости, категорически против выступает общественность. Последняя считает, что можно обойтись и без вырубки леса. А что на этот счет думают ученые?

- Обеспокоенность людей продиктована тем, что в погоне за экологией могут запретить все виды рубок в ленточных борах, кроме санитарных. Но так вести хозяйство тоже нельзя. Это уровень неандертальцев. Ведь ни у кого не возникает желания собирать урожай, когда он сгниет. Так и в лесу. Поэтому если речь идет о том, чтобы сделать из ленточных боров заповедник, я категорически против, - убежден заведующий кафедрой лесоводства Уральского государственного лесотехнического университета (Екатеринбург), профессор, доктор сельскохозяйственных наук Сергей Залесов. - Ленточные боры, как уникальные леса, нуждаются в оригинальных условиях охраны. И пока лесоводам Алтайского края это удавалось. Именно арендаторы лесных участков создали сильнейшую систему охраны лесов от пожаров. Они не просят на это денег, а зарабатывают их сами. Горимость ленточных боров очень высокая. Если вдруг арендатора не станет, то боюсь, что в скором времени придет «черный» год, и ленточных боров не останется. Чтобы критиковать арендатора, нужно научно доказать, в чем именно он причинил вред. Где анализ? Голословные заявления приведут к самым печальным последствиям, прежде всего, для самого леса.

Так какой же выход?

Эксперт считает, важно на зонально-типологической основе разработать системы рубок. Провести исследования и выработать подходы, которые, в конечном счете, приведут к омоложению ленточных боров. Правильно проведенная выборочная рубка, наоборот, создает условия для биологического разнообразия. Простой пример: лосю в высокополнотном спелом лесу нечего есть.

С ним согласен и заведующий лабораторией техногенных лесных экосистем Западно-Сибирского отделения института леса СО РАН (Красноярск), доктор биологических наук Александр Шишикин:

- В Алтайском крае преобладают спелые и перестойные леса. Охранять старовозрастные леса, не омолаживая их – это утопия, которая неизбежно приведет к пожарам. Другого варианта нет. Здесь и заложена экономика. Либо мы дадим природе поменять ситуацию, либо сами возьмем этот ресурс. А вот средства, полученные от заготовки древесины, нужно направлять на лесовосстановление и противопожарное обустройство.

Не надо забывать, добавляет еще один участник дискуссии, доцент кафедры лесоводства Уральского государственного лесотехнического университета Леонид Белов, что ведение хозяйства в ленточных борах решает и другую немаловажную задачу – социальную.

-Уже созданы рабочие места, местное население имеет возможность зарабатывать и жить в небольших населенных пунктах, - подытоживает эксперт.

Ученые уверены, не стоит повторять ошибок тех регионов, где леса под давлением общественности закрывали для хозяйственной деятельности. Ничем хорошим, кроме как к неминуемой деградации боров, это не приведет.

В рамках программы Алтайского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края" на 2015 - 2020 годы". Ежегодно в ленточных борах проводятся лесовосстановительные мероприятия на площади свыше десяти тысяч гектаров, особенно на землях, пострадавших от лесных пожаров.

Если посмотреть статистику, то каждое третье дерево в ленточных борах посажено руками человека. За последние десять лет высажено более 115 миллионов сеянцев хвойных пород.

Справка Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края

Общая площадь лесного фонда АК – 4,4 млн. га

Площадь ленточных боров – 1,35 млн. га

Общий запас всей древесины по АК – 540,3 млн. кубометров.

В 2018 году всего к заготовке разрешено 6,5 млн. кубометров древесины.

Фактически заготовлено в 2018 – 2,8 млн. кубометров. Это 0,5% от общего запаса по краю (540,3 млн. кубометров).