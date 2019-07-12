Серебряному возрасту - долговременный уход

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ОПРЕДЕЛИТЬ НУЖДАЮЩИХСЯ И ПЕРЕОБУЧИТЬ СОЦРАБОТНИКОВ

Система долговременного ухода за людьми старшего поколения и инвалидами в нашей стране сейчас находится в стадии становления, отмечают эксперты. В этом году она отрабатывается в рамках пилотных проектов в 12 регионах России. На III Форуме социальных инноваций регионов выступили представители этих территорий, а также федеральных органов государственной власти.

- Сложившаяся система оказания социальных услуг на дому соцработниками, а также обслуживания в стационарных учреждениях - все это должно существенно измениться, преобразоваться и перейти в рамки новой системы, - пояснил первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

- Пилотные проекты в регионах будут считаться успешными, если удастся охватить системой долговременного ухода определенный процент нуждающихся в этом пожилых жителей региона. Целевые показатели определены такие: 8% граждан старшего возраста в 2020 году, 12% в 2021 году и 16% в 2022 году.

Этим людям должно быть обеспечено полноценное обслуживание. Нуждаемость в посторонней помощи разного характера зависит от степени ограничения самостоятельного обслуживания, вызванной проявлением хронического заболевания или старением организма. Это первый шаг всех пилотных проектов: создание системы определения и градации нуждаемости. По итогам градации определяется тот набор и перечень услуг, который будет предоставляться конкретному человеку. Причем перечень будет максимально конкретизирован и индивидуализирован, - подчеркивает Алексей Вовченко.

Также, по его словам, один из ключевых предметов пилотных проектов - расширение практики взаимодействия социальных и медицинских служб. Нужно определить оптимальный режим взаимодействия между ними.

Это могут быть выездные формы, мобильные междисциплинарные бригады, синхронизация предоставления социального обслуживания и патронажной службы, развитие поддержки семейного ухода. И, конечно, необходимо развивать практику привлечения негосударственных организаций к оказанию этих услуг.

Еще одно важное направление - переобучение персонала социальных учреждений. «Необходима смена идеологии наших соцработников именно для работы в новой системе, - говорит первый замминистра труда и соцзащиты. - На начальном этапе пилота это самое ключевое направление наряду с выявлением нуждающихся в уходе граждан».

ПИЛОТНЫЕ РЕГИОНЫ: ОПЫТ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ: как разработать самую подходящую индивидуальную программу

В этом пилотном регионе поставили перед собой задачу в первую очередь скоординировать работу медицинских и социальных служб, рассказал представитель Костромской области. Пошли по такому пути: гражданин, обращаясь в поликлинику или больницу, дает свое информированное согласие, и медперсонал отмечает в информационной базе, что человек нуждается в системе долговременного ухода. После этого информация о состоянии здоровья, медицинские рекомендации и противопоказания передаются в социальную службу. Все эти данные в дальнейшем учитываются социальной службой при разработке индивидуальной программы для человека.

Сейчас и на будущий год стоит задача разработать и отладить систему информационного обмена, которая обеспечит своевременную передачу необходимой информации о пациенте как от учреждений здравоохранения в социальные службы, так и обратно.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ: мастер-классы для родственников

Специалисты социальных служб ведут постоянную работу с родственниками. Уже более 170 семей обучено уходу за своими пожилыми домочадцами. Прошедшие обучение получили соответствующие сертификаты. И в том числе могут квалифицированно оказывать помощь другим гражданам. Несколько тысяч семей прошли консультирование.

Также в Рязанской области открыты и оснащены пункты проката технических средств реабилитации для людей старшего возраста с инвалидностью. Около 200 человек уже воспользовались такими средствами. Изделия - от тростей до кресел-колясок выдаются бесплатно на период, пока человек оформляет инвалидность. В среднем на полгода с возможностью продления.

Как отмечают специалисты, лежачие люди пожилого возраста при надлежащем уходе становятся более мобильными. В муниципалитетах, которые вошли в пилотный проект, уже сейчас на 2% снизилось количество госпитализаций и на 5% - число вызовов «Скорой помощи». Это экономия финансовых средств и открытие дополнительных окон возможностей, считают эксперты.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ: введены должности социальных участковых

Регион пока не вошел в число пилотных по отработке новых подходов организации системы долговременного ухода за людьми старшего возраста. Но, как поясняют представители ведомств, отвечающих за соцзащиту граждан, есть четкое понимание, что нужно заниматься созданием системы, не откладывая. В частности, отрабатывается проект «Уход с уважением» для пожилых граждан. В этом году идет массовая подготовка персонала.

Пять лет назад начали вводить должности социальных участковых. Сейчас их занимают более 200 человек. «Главное - выстроить эффективную систему подготовки кадров», - подчеркивают специалисты. В системе социальной службы был создан учебно-методический центр.

Также эксперты провели опрос, чтобы выяснить, какие именно социальные услуги реально необходимы людям старшего поколения. По итогам опроса ввели 31 услугу социального характера.

Есть специальные курсы подготовки к самостоятельной жизни в учебных квартирах для людей с нарушениями ментального характера.

Для выявления граждан, нуждающихся в разных формах поддержки и ухода, важную роль сыграл подворовый обход, делятся опытом представители Иркутской области.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Елизавета ОЛЕСКИНА, директор благотворительного фонда «Старость в радость»:

Важно поддерживать всех, не дожидаясь перехода пациента из более легкой группы в тяжелую

- Мы конструктивно и плодотворно работаем совместно с Министерством труда и социальной защиты России. И я подтверждаю: первое, что нам действительно важно при построении новой системы долговременного ухода за людьми старшего возраста, - понять, кому мы помогаем, кому это действительно нужно.

В первую очередь, безусловно, приходят на ум лежачие больные и люди с ментальными нарушениями. Это так называемые тяжелые группы ухода. Однако на самом деле важно поддерживать всех, не дожидаясь перехода человека из более легкой в более тяжелую группу. Просто формы поддержки и ухода будут различаться, они должны быть персонализированы.

Если на первом этапе происходит выявление нуждающихся в том или ином виде ухода, то второй этап - типизация. Мы типизируем не людей, а состояния, ограничения - чтобы понять, какую помощь нужно дать, какой ее объем требуется. Определяется пять групп, из них 5-я - самая тяжелая, 4-я - люди, передвигающиеся в пределах комнаты. Вместе обе эти группы составляют около 12 - 15% всех людей пожилого возраста, нуждающихся в уходе.

Конечная же цель всей нашей совместной работы - повышение продолжительности жизни. Это не может произойти без улучшения качества жизни. Мы не первые. Во многих странах так происходит. Самый большой отклик, скачок в продолжительности жизни, как показывает международная статистика, дают люди из средних групп тяжести.

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