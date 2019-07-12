Зайти в сеть, открыть свое дело и полюбить Матисса

«Образование для людей серебряного возраста: желания vs наличие возможностей» - так называлась одна из дискуссий на Форуме социальных инноваций регионов.

- В 2017 году мы открыли Московский Серебряный университет. В тот момент мы даже не подозревали, что у старшего поколения такие большие образовательные потребности. За неделю получили 10 тысяч заявок! - поделилась опытом Марина Шалашова, директор Института непрерывного образования Московского государственного педагогического университета. - Сейчас у нас 62 программы разного уровня, мы уже выпустили 12,5 тысячи человек. Обучение бесплатное, на 21 площадке в разных районах Москвы, можно выбрать ближе к дому. Я бы сказала, что у нас занимается серебряная интеллектуальная элита: 70% студентов имеют высшее образование, иногда не одно, 7% с учеными степенями. Это люди, которые привыкли учиться. Они открыты новому, и в этом смысле просто пример для наших юных студентов.

ДЛЯ РАБОТЫ

- Примерно десять процентов людей 50+, которые к нам приходят, готовы оплачивать свое образование. Они видят себя в новой профессии или хотят открыть свой бизнес - например в ландшафтном дизайне. И готовы вкладываться в себя. Им не нужны досуговые программы. Это очень важный тренд, - считает Альбина Бикбулатова, проректор по методической работе и инклюзивному образованию Российского государственного социального университета.

- В 55 - 60 лет актуальны программы профпереподготовки. Есть люди, которые полны энергии и готовы обучаться. У нас 10% студентов Серебряного университета выбирают такие программы и получают возможность продолжить свою профессиональную деятельность, - добавляет Марина Шалашова.

Сейчас, например, идут занятия по подготовке репетиторов, гувернеров, тьюторов, педагогов дополнительного образования, социальных предпринимателей и экскурсоводов. Принимают только людей с высшим образованием - это именно переподготовка, а не полный курс обучения.

- Один из сервисов нашего центра - университет soft skills, - присоединяется Ирина Швец, директор столичного центра «Моя карьера». - По исследованиям Гарвардского университета, только 20% ценности человека для компании составляют его профессиональные компетенции, а 80% - социальные, культурные, личностные (к гибким навыкам относят социальные, - умение коммуницировать, работать в команде, эмоциональный интеллект, личностные качества - дисциплину, ответственность, а также лидерсто, умение решать проблемы и так далее. - Ред.). Обычно такие навыки развивают у топ-менеджеров либо кадрового резерва, так как это затратно для компаний. В нашем центре обучение абсолютно бесплатно для всех. В университете soft skills четыре направления: отношения с собой (когнитивные навыки, личностная зрелость); отношения с людьми (письменные и личностные коммуникации, лидерство, наставничество); отношения с технологиями и отношения с делом (например, умение грамотно презентовать себя работодателю). И мы видим, что люди 50+ обучаются этим навыкам очень легко и с удовольствием.

ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

- Людям старшего возраста нужны актуальные знания, которых у этого поколения не хватает. Самыми востребованными на первом этапе в Серебряном университете были курсы, связанные с информационным пространством. И это не компьютерная грамотность, ее уже освоили. Речь идет про социальные сети и мессенджеры, а также про такие простые вещи, как заказы товаров онлайн, - приводит пример Марина Шалашова, директор Института непрерывного образования МГПУ.

Компьютерные курсы для пенсионеров сейчас предлагают многие образовательные центры. Иногда бесплатно, чаще за небольшие деньги - порядка 3 тысяч рублей за 48 учебных часов. Учат звонить через интернет, пользоваться соцсетями, интернет-магазинами и порталом Госуслуги, записываться к врачу, оплачивать ЖКХ.

ДЛЯ ДУШИ

- Многие десятилетия я работаю в Международном совете музеев. И там я познакомилась с такой формой работы с людьми третьего возраста, которая уже давно практикуется в музеях США, Франции, Германии. И теперь уже три года веду курс третьего возраста у нас в музее, - рассказывает Ирина Антонова, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. - Я была поражена, что абонементы на него раскупаются в течение полутора-двух часов. Люди приходят очень разные, и раннего пенсионного возраста, и те, кому за 80. Я не читаю лекции об истории искусства. Все мои занятия строятся на сопоставлении разных эпох и разных стран. Мы берем темы, направления. Это может быть, скажем, разговор о женской красоте в искусстве. Слушатели очень любят классическое искусство, будь то эпоха Возрождения или русский реализм. И очень сдержанно люди моего возраста относятся ко всему новому. Я как-то предложила поговорить о Матиссе. Мне честно сказали: он нам не нравится, мы его не понимаем. Понадобилось несколько занятий, чтобы рассказать об искусстве XX века.

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