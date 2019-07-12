На французском побережье Шнуров с девушками нежен

Телеканалы продолжают черпать вдохновение в своем же прошлом: весной после долгого перерыва перезапустили «Последний герой», а осенью обещают показать новый российский сезон шоу «Форт Боярд». Съемки уже вовсю идут все там же - в старинном форте у французского побережья Атлантики. Инстаграмы российских знаменитостей полны восторженных постов - у многих наконец-то осуществились детские мечты. Проверить себя в суровых испытаниях позвали Анну Седокову, Викторию Боню, Розу Сябитову, Екатерину Волкову, Анну Хилькевич, Егора Дружинина, Эвелину Блёданс, Сергея Светлакова, Александра Незлобина, Таира Мамедова, Ольгу Бузову, Юлию Ковальчук и других.

- Жутко волнуюсь, - призналась перед съемками Бузова, которая полюбила программу еще школьницей младших классов. А после съемок улыбалась через боль: сильно потянула лодыжку. Вести проект пригласили Сергея Шнурова, у которого полно свободного времени - группу-то он распустил. Музыкант и пообещал стать участникам «другом, но жестким». Мужеством травмированной Бузовой Сергей искренне восхитился: «Не знал, что скажу это на полном серьезе - Оля, ты крутая!»

Полчища отвратительных мух - это еще полбеды. Проходя испытания, Оля Бузова сильно растянула лодыжку. «Ножка очень болит», - пожаловалась звезда. Фото: instagram.com

В России шоу «Форт Боярд» впервые вышло в эфир в 1998 году на НТВ.

Популярность настигла проект моментально. Потом шоу выходило с перерывами, переехало на канал «Россия 1», затем на Первый и окончательно исчезло из эфира в 2013-м.

Напомним, в этом проекте игроки, разделившись на две команды, достают ключи из банок с ядовитыми пауками и змеями, проверяют себя на силу, ловкость в мрачном подземелье, пытаются разгадать головоломки старца Фура, а в финале получают вознаграждение в виде «старинных» монет.

Французы неспешно строили свой форт в 1801 - 1857 годах как оборонительное сооружение против нападений британского флота. Но форт оказался не нужен: пока его строили, появились артиллерийские орудия, которые могли оборонять Францию с берега. Крепость стали использовать как тюрьму, потом она долго пребывала в запустении, пока наконец ею не заинтересовались телевизионщики. ТТХ: длина - 68 м, ширина - 31 м, высота - 20 м. Шоу, которое там теперь снимают, выходит более чем в 30 странах мира. Новый российский сезон покажут на СТС.

СТОП, СНЯТО

Ковальчук кусали крокодилы, а на Волкову падали тараканы

Через что прошли участники нового сезона.

Испытания в шоу «Форт Боярд», конечно, не угрожают жизни, но очень уж они неприятные. Задания нарочно составляют так, чтобы человек столкнулся с тем, что ему особенно неприятно (участников для этого предварительно интервьюируют).

Так, Екатерина Волкова разгадывала загадку старца Фура по телефону, а в это время на нее падали тараканы и жуки. Актриса терпела до последнего и сдалась, только когда на нее опустилась змея, которую она панически боится.

Комик Антон Лирник отказался прыгать в воду с 30-метровой высоты, объяснив, что у него грыжа.

Юлии Ковальчук пришлось плыть в замкнутом пространстве в холодной воде в компании небольших крокодилов, которые ласково покусывали ее за ягодицы.

Митя Фомин прошел через «тренировку Гагарина»: его раскручивали в центрифуге, а он называл сокомандникам цифры.