2019-07-12T15:07:01+03:00
Политика

Каждая шестая подпись за Яшина и Соболь принадлежит «мертвым душам»

По информации РИА Новости пятьдесят "мертвых душ" обнаружили в подписных листах шести кандидатов в Мосгордуму. Об этом в пятницу 12 июля журналистам сообщил юрист, член Общественной палаты России, общественный деятель Илья Ремесло
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Илья Ремесло отметил, что вместе с волонтерами провел выборочную проверку 300 подписантов независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, по которым возникали вопросы. Волонтеры проверяли их имена в социальных сетях, также ходили по квартирам, чтобы выяснить, проживает ли там такой человек.

"У меня члены участковой комиссии с правом совещательного голоса. Они выписали частично фамилии – то, что можно выписывать, и по этим данным мы восстановили всю картину: вначале аккаунты в социальных сетях, потом связались с родственниками, те стали давать полные данные, там мы смогли и на кладбище съездить, восстановить справки о захоронении, где человек находится", - сказал Ремесло на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По результатам проверки выяснилось, что более 100 человек значатся как "отсутствующие", не проживают в квартирах, в которых указаны. "А 50, и это уже конкретная цифра, значатся как мертвые. И число этих мертвых подписантов растет, потому что уже сейчас наши волонтеры посещают все кладбища, поэтому это далеко не окончательная цифра", - сказал Ремесло.

Таким образом, число «мертвых душ» в проверенных подписных листах составляет 17%, что означает, что каждая шестая подпись принадлежит умершему ранее человеку.

Среди кандидатов, у которых были обнаружены "мертвые души", Ремесло назвал Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, а также Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина.

"Я проверял лично тех подписантов, по которым возникали вопросы, то есть там нет принципа, что только оппозиционные, грубо говоря. Методом случайной выборки брали и проверяли. Это мой личный проект как общественного деятеля", - добавил юрист.

Ранее член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил РИА Новости, что среди подписей ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы были найдены "мертвые души", но не стал называть фамилии кандидатов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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