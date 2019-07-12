2019-07-12T15:27:23+03:00
Происшествия

Суд приговорил банду мигрантов, которая пыталась пустить "Сапсан" под откос

Теперь террористам придется всю жизнь отрабатывать ущерб, который они нанесли вагонам скоростного поезда
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Ущерб, который мигранты причинили Российским железным дорогам, составил 55 миллионов рублейУщерб, который мигранты причинили Российским железным дорогам, составил 55 миллионов рублейФото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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От 15 до 21 года колонии получили в Московском окружном военном суде семеро сторонников запрещенной в России международной террористической группы "Исламское государство" (далее ИГ), которые дважды пытались устроить крушение "Сапсана".

Судья, отметил, что осужденные таджики будут отбывать наказание в колониях строгого и особого режимов. А все заработанные ими за это время средства пойдут на оплату испорченных вагонов. Ущерб, который мигранты причинили Российским железным дорогам, составил 55 миллионов рублей!

Материалы обвинения членам этой банды - настоящая ода глупости.

Из заключения суда: "согласно материалам дела, в июле 2017 года Фахраджон Нозимов (20 лет колонии строгого режима), Джумахон Баймонов (21 год колонии особого режима), Абдулгафур Раупов (16 лет колонии строгого режима), Мухамеди Бобоюров (15,5 года колонии строгого режима), Сухраджон Нозимов (16 лет колонии строгого режима), Амраджон Раупов (21 год колонии строгого режима) и Фарход Наджбудинов (15 лет колонии строгого режима) прикрепили железнодорожный башмак к пути, планируя сход поезда с рельсов и его столкновение со встречным составом. В результате поезд протаранил препятствие, не сойдя с рельсов, но были повреждены пять вагонов".

После этого террористы не успокоились и решили взорвать железнодорожные пути под проходящим "Сапсаном". Но этого им уже не дали сделать: личности членов банды были установлены при расследовании инцидента на железной дороге, все они были задержаны на съемных квартирах в Санкт-Петербурге.

В материалах дела говорится, что диверсию мигранты собирались совершить "в знак протеста против проведения российскими вооруженными силами операции в Сирии". По данным следствия, после теракта они планировали разместить в интернете обращение с требованием о выводе войск из Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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