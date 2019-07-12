«Таёжный тупик» Василия Пескова поступил в фирменный магазин «Комсомольской правды»

Наши читатели постоянно интересуются, как им приобрести знаменитую документальную повесть Василия Пескова о сибирских отшельниках «Таежный тупик», которая признана лучшим газетным сериалом ХХ века. Вот что, в частности, пишет Екатерина Сапрыкина из Белгорода: «Купила почти целиком ПСС Василия Михайловича Пескова, своего любимого писателя. Но нигде не могу найти тома 14, где был напечатан «Таежный тупик». Будет ли «Комсомольская правда» дополнительно издавать этот том?»

Спешу обрадовать Екатерину и тех, кто еще раньше задавал тот же вопрос. Только что вышла из печати новая книга, которая так и названа: «Василий Песков. Таежный тупик. Документальная повесть с предысторией и продолжением».

Книга замечательна не только тем, что открывается повестью о семействе староверов Лыковых, впервые представленных миру Песковым в 1982 году. В ней есть дополнительные материалы о том, откуда появились Лыковы на Алтае, как жили сначала на территории Алтайского заповедника, как вошли 85 лет назад в его летописи, как потеряли в 1937 году старшего брата от выстрела безжалостного егеря, как уходили все дальше и дальше в верховья реки Абакан, пока не забились в такую глушь, куда двадцать лет не ступала нога других людей. Есть в книге и рассказы о том, как Василий Михайлович писал свою повесть, как три десятилетия следил за судьбой семейства, заботился об отшельнице Агафье, когда она осталась одна в тайге, ездил на заимку, вез туда хозяйственную утварь, семена, собак, коз, продукты.

Василий Песков открыл миру семейство староверов Лыковых в 1982 году.

Стоит сказать, что книга, о которой речь, - это, своего рода, памятник легендарному журналисту «Комсомольской правды». В ней собраны и другие материалы самого Пескова и о Пескове - известном и неизвестном. Впервые здесь напечатан документально-биографический очерк о малой родине Василия Михайловича - деревне Орлово, где он родился и учился еще до войны, о его корнях и родителях, о жизни в войну, о поисках своего пути, о первом учителе, приобщившем Васю со товарищи к заповедной природе на речке Усманке, о первых шагах в журналистике. Написала этот очерк Наталья Юрьевна Хлызова, создатель и заведующая уникальным музеем Василия Пескова в Воронежском биосферном природном заповеднике его имени. Она по специальности ботаник, многие годы преподавала в университете, кандидат биологических наук. Так что и к созданию музея, к изучению деятельности и творчества Пескова подошла научно, с соблюдением всех правил достоверности и фактической доказанности. Очерк, написанный хорошим литературным языком, опирается при этом на множество архивных документов и документально заверенных воспоминаний. Это выгодно отличает его от мифотворчества, спекулятивных «мемуаров», передержек и баек, неизбежных после кончины великого человека. Но теперь можно смело опираться на фактологию Натальи Хлызовой как первого научного биографа В.М.Пескова.

Большой раздел книги посвящен ученикам Василия Михайловича, продолжившим в журналистике его природоохранную тему. Да и про борьбу Пескова за спасение российской заповедной системы, которую одним махом пытались «закрыть» в начале 2000-х, в книге подробно рассказано, опубликованы защитные статьи Василия Михайловича, его переписка с властью, его прямое обращение со страниц газеты к Президенту России с призывом исправить ошибку. Есть в книге, кстати, первый очерк Пескова в «Молодом коммунаре» и первый очерк в «Комсомольской правде», последний очерк из его родного Воронежского заповедника. Так что книга эта еще и мастер-класс великого журналиста и гражданина. Поэтому Союз журналистов России поддержал издание как книгу «Золотой полки журналистики».

Вот уже шестой год как нет с нами Василия Пескова. А память о нем жива. В заповеднике его имени каждый год в марте проходят Песковские чтения, по материалам которых, а также по публикациям «Комсомольской правды» и собрана новая книга. Это первый выпуск Песковских чтений. Уже планируются и следующие. Издателями выступили Воронежский заповедник имени Василия Пескова и «Комсомольская правда в Воронеже». Купить ее можно будет у издателей, на их сайте, в магазине в Воронежском заповеднике. А теперь и Москве - в фирменном магазине редакции «Комсомольской правды». В сентябре пройдет презентация книги на Московской международной книжной выставке-ярмарке (ВДНХ, пав.75). Тираж, правда, ограничен, но, к счастью, его можно будет допечатывать сколько потребуется. Так что теперь «Таежного тупика» хватит всем поклонникам.

Приятных вам Песковских чтений!