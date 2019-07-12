Исследование доказало: чем больше зарплата, тем хуже отдых

Похоже, с мечтой о полноценном отпуске многим придется попрощаться. Как показало новое исследование американских аналитиков, чем больше доход у сотрудника, тем больше рабочих задач ему приходится решать даже на отдыхе.

Оказывается, почти 59 процентов работников остаются на связи по телефону во время отпуска, и проверяют рабочую почту хотя бы раз в день. И чем выше доход, тем больше шансов, что придется пахать и вне работы! По данным исследования, американцы с доходом ниже 25 тысяч долларов в год (грубо говоря, это почти в два раза ниже среднего уровня зарплат) почти никогда не отвлекаются на рабочие задачи в отпуске, в то время, как люди с доходом 180-250 тысяч в год (специалисты высокого класса, руководители и т.п.) вынуждены оставаться на связи в любую минуту.

- Почти половина людей, работающих на ответственных постах, решает офисные вопросы и вовлекается в рабочие задачи не меньше 5 раз в день, и это во время отпуска! - комментирует результаты карьерный аналитик Блэр Десембрель, одна из авторов исследования. - Современные технологии и гаджеты упрощают эту задачу, и разделить границы становится все труднее. Многие люди говорят себе "Моя команда не справится без меня" или "Если я не включусь в работу, все провалится", и не могут отказать коллегам.

Однако, в реальности такое служебное рвение ничем хорошим не оборачивается. Неумение расслабляться и отключаться от рабочих задач в отпуске грозит профессиональным выгоранием — а там и до депрессии недалеко.