2019-07-12T17:50:09+03:00
Экономика

«Я всю жизнь служил своей стране». Замглавы Пенсионного фонда в суде признался в мошенничестве и раскаялся

Алексей Иванов получил от частной компании 4,4 миллиона рублей
Владимир НИКОЛАЕВ
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Бывший заместитель руководителя Пенсионного фонда России Алексей Иванов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Басманном суде. Фото Артем Геодакян/ТАССБывший заместитель руководителя Пенсионного фонда России Алексей Иванов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Басманном суде. Фото Артем Геодакян/ТАСС
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В деле замглавы Пенсионного фонда Алексея Иванова, которого обвиняют во взятке на 4,4 млн рублей, новый поворот: высокопоставленный чиновник сознался в преступлении.

«Я всю жизнь служил стране, принимал участие в создании ГАС "Выборы" и системы выдачи заграничных паспортов нового поколения. Я искренне раскаиваюсь в том, что сделал», приводит ТАСС его слова на заседании Басманного суда в пятницу.

Правда, позже его адвокат Анас Эльмурзаев заявил, что его подзащитный сознался в мошенничестве, а не во взятке.

Как бы то не было, признание не спасло Иванова от заключения под стражу.

Любопытно, что о домашнем аресте - ходатайствовали не только защита, но и прокуратура. Однако суд разделил опасения следователя, что Иванов, находясь вне стен изолятора, сможет скрыться или повлиять на свидетелей. Кстати, в прошлом он военный моряк, капитан первого ранга.

В пятницу же был арестован и директор департамента по работе с госструктурами ООО «Техносерв менеджмент» Алексей Копейкин. Следствие считает его посредником при получении взяток, которые давал Иванову некий представитель этой компании, которая занимается поставками IT-оборудования. Причем взятки передавались не наличными, а через банковскую карту Копейкина. Такое кормление продолжалось с 2017 по 2019 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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