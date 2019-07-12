Фернандо: «Слухи о трансфере не мешают»

«Спартак» начинает новый сезон в субботу, 13 июля. В соперниках будет дебютант РПЛ «Сочи». На протяжении лета не утихают слухи об уходе ключевых футболистов команды. В частности, речь идёт о полузащитнике Фернандо. Бразилец рассказал, что думает только о старте сезона и очень доволен подготовкой «красно-белых» к первому туру.

- С нетерпением ждём начала чемпионата. Первая игра дома, всегда хорошо выступать на родных трибунах. Будем играть с уважением к сопернику, но на победу. Хотим порадовать болельщиков тремя очками в первом туре.

- Что вы знаете о предстоящем сопернике?

- Мы с ними играли в межсезонье, но тот матч ничего не значит. Они подписали несколько хороших футболистов. Также будут биться за три очка.

- Не мешают ли Фернандо слухи о переходе в другой клуб?

- Совсем не мешают. Все мысли только о ближайшем матче. С нетерпением ждём завтрашнего дня.

- Что можете сказать о новичках команды. Как ваше взаимодействие, в частности, с Эсекьелем Понсе?

- Пришли хорошие ребята, в том числе Эсекьель. Мы приложим все усилия, чтобы помочь ребятам адаптироваться. Все вместе теперь должны помочь «Спартаку».

- Джикия стал капитаном. Инициировал ли он специальное собрание?

- В команде всегда идёт диалог. Постоянно идёт общение. Результат всех трудов - завтрашняя игра.

- Как оцениваете готовность «Спартака» к новому сезону?

- Мы провели прекрасную подготовку к сезону. Постараемся порадовать болельщиков, хотя соперники, как обычно, очень сильные.