2019-07-12T17:54:38+03:00
Спорт

Фернандо: «Слухи о трансфере не мешают»

Полузащитник «Спартака» в беседе с журналистом «Комсомольской правды» рассказал, как команда готовится к сезону и о состоянии новых футболистов
Георгий ШАКОВ
Поделиться:
Бразильский полузащитник "Спартака" Фернандо.Бразильский полузащитник "Спартака" Фернандо.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

«Спартак» начинает новый сезон в субботу, 13 июля. В соперниках будет дебютант РПЛ «Сочи». На протяжении лета не утихают слухи об уходе ключевых футболистов команды. В частности, речь идёт о полузащитнике Фернандо. Бразилец рассказал, что думает только о старте сезона и очень доволен подготовкой «красно-белых» к первому туру.

- С нетерпением ждём начала чемпионата. Первая игра дома, всегда хорошо выступать на родных трибунах. Будем играть с уважением к сопернику, но на победу. Хотим порадовать болельщиков тремя очками в первом туре.

- Что вы знаете о предстоящем сопернике?

- Мы с ними играли в межсезонье, но тот матч ничего не значит. Они подписали несколько хороших футболистов. Также будут биться за три очка.

- Не мешают ли Фернандо слухи о переходе в другой клуб?

- Совсем не мешают. Все мысли только о ближайшем матче. С нетерпением ждём завтрашнего дня.

- Что можете сказать о новичках команды. Как ваше взаимодействие, в частности, с Эсекьелем Понсе?

- Пришли хорошие ребята, в том числе Эсекьель. Мы приложим все усилия, чтобы помочь ребятам адаптироваться. Все вместе теперь должны помочь «Спартаку».

- Джикия стал капитаном. Инициировал ли он специальное собрание?

- В команде всегда идёт диалог. Постоянно идёт общение. Результат всех трудов - завтрашняя игра.

- Как оцениваете готовность «Спартака» к новому сезону?

- Мы провели прекрасную подготовку к сезону. Постараемся порадовать болельщиков, хотя соперники, как обычно, очень сильные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Лидер движения «За права женщин» рассказала, как победить домашнее насилие
В Москве мужчина упал на пути в метро и ему оторвало руку
Грузинские виноделы собрались на митинг после оскорблений гендиректора "Рустави 2"
В Турцию прибыли три самолета с С-400 на борту
Трамп "похоронил" Арнольда Шварценеггера
Родителей будут учить грамотно воспитывать детей
Антуан Гризманн перешел в "Барселону": клуб заплатил "Атлетико" 120 млн евро
Экс-сотрудник спецслужб США объяснил последствия прослушки голосовых команд Google
В первые в истории ВС Испании генералом стала женщина
Украинский доброволец приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера
Медведев предлагает ввести уголовную ответственность за аферы на торгах по госконтрактам
«Пророссийский реванш»: Порошенко прокомментировал предложение Зеленского о люстрации
МИД РФ: Россия возместит долг в Совет Европы за 2017-2018 годы
Путин поздравил Гитанаса Науседу со вступлением в должность президента Литвы
Трамп ввел режим ЧС в штате Луизиана из-за тропического шторма «Барри»
Министр культуры вручил российский паспорт американскому переводчику Пушкина
Зеленский заключил пари с мэром Днепра на строительство моста
Пожар в Госархиве в Москве потушен
Греция признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Стало известно, что россияне думают о Грузии
Центробанк уверен, что международные платежные системы продолжат работу в России
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в американском штате Вашингтон
Послы G7 не поддержали законопроект Зеленского о люстрации окружения Порошенко
Центробанк определил курс доллара и евро на выходные
МИД ФРГ: Берлин не получал предложений о расширении «Нормандского формата»
Путин встретился с Совбезом после телефонного разговора с Зеленским