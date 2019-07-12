2019-07-12T21:37:59+03:00
Спорт

Капитан Джикия и новый Баду. Помогут ли изменения «Спартаку»?

«Красно-белые» готовы к новому сезону
Георгий ШАКОВ
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Столичный Спартак провел открытую тренировку. Фото: официальный сайт ФК, spartak.comСтоличный Спартак провел открытую тренировку. Фото: официальный сайт ФК, spartak.com
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Московский «Спартак» провёл одну из последних тренировок в преддверии старта чемпионата России. 13 июля команда дома сыграет против «Сочи».

Пока не слишком понятно, чего ждать от нового сезона. Команда рассталась с прежними лидерами, подписала загадочных иностранцев. В «Спартаке» боролись за талантливого румынского полузащитника Хаджи, но его в команде точно не будет. Пока объявили о подписании контракта с Малколмом Баду. Немецкий полузащитник с ганскими корнями как раз только осваивается среди новых партнёров.

Перед журналистами Баду держится скованно, да и с партнёрами пока общий язык не наладил. Малколм выходит на тренировку в компании Жано Ананидзе. У грузина также попытка начать новую жизнь - восстановиться от очередной травмы.

На первом занятии игроки делятся на две компании и играют в квадрат. Заметно разделение на русских и иностранцев. В первом за старшего очевидно Георгий Джикия. Новый капитан не даёт спуску молодёжи, но все корректно. По крайней мере, перед журналистами. Во втором квадрате русской речи не слышно, а в центр уже установили скромного Баду. Африканец долго там не задержался, мяч перехватил и побежал пасоваться. Луис Адриано в прекрасном расположении духа, шутит без остановки и только один Фернандо практически не улыбается. Неужели задумался о переходе в другой клуб?

Около десяти минут футболисты поиграли в квадрат и удалились от журналистов на противоположную бровку. Микроклимат в команде отличный, а качество футбола проверим завтра.

Молодой полузащитник «красно-белых» Михаил Игнатов акцентировал внимание на том, что Джикия – прекрасный капитан для «Спартака».

«Думаю, процесс адаптации новичков проходит хорошо, но им нужно время. Нет такого, что капитан отдельные разговоры проводит, подобных собраний ещё не было. Я считаю, что Джикия – отличный выбор. Важно, что вице-капитаном выбрали Романа Зобнин. Верю, что они поведут нас вперёд, и мы покажем ту игру, которую от нас ждут болельщики и тренер».

Где смотреть первый матч «Спартака».

Матч ТВ - 13 июля в 18:15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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