Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Вильнюса от фашистов

На сайте Минобороны России к 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков открыт новый мультимедийный раздел с уникальными рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства.

Боевые донесения и фотографии рассказывают о том, как советские бойцы освобождали Вильнюс от гитлеровских оккупантов об ужасах "нового порядка", установленного фашистами в оккупированном городе, а также фотоматериалы о паническом отступлении гитлеровцев.

В боевом донесении штаба фронта от 14 июля 1944 сообщается, что при штурме Вильнюса (7 по 13 июля) нашими войсками было уничтожено 121 орудие, 11 танков и самоходных орудий, 900 автомашин, 18 радиостанций, 2 железнодорожных эшелона, около 7000 вражеских солдат, захвачено более 5200 пленных.

Боевое донесении штаба фронта от 14 июля 1944.Фото: Минобороны РФ

Боевое донесении штаба фронта от 14 июля 1944.Фото: Минобороны РФ

Вильнюс и его окрестности были освобождены столь стремительно, что германское командование не успевает скрыть следы преступлений против гражданского населения и военнопленных. Местечко Панары, расположенное всего в восьми километрах от столицы, именовавшееся фашистами кодовым словом "База", оказалось фабрикой смерти площадью в 40 гектаров. За двухметровым забором из колючей проволоки было уничтожено свыше 200 тысяч человек.

""База" истребляла людей в течение трех лет. В состав карательного отряда СД входили и местные жители-прибалты. В опубликованном акте названы их фамилии. Вот один из примеров изощренной жестокости – расстрелы производились в дневное время, партиями по 10 человек в течение нескольких часов без перерыва. Убитых вместе с ранеными закапывали здесь же сами пригнанные на смерть, ямы с жертвами заливались хлорной жидкостью или выжигались. Местные жители целыми сутками наблюдали огромные смрадные костры и ощущали тяжелый трупный запах", - сообщают архивные документы на сайте Минобороны России.

Ведомство также публикует выводы специальной комиссии, которая изучала показания свидетелей и исследовала места массовых захоронений на "Базе":

"Немцы кормили своих невольников всякими отбросами. Человек, от которого требовали, чтобы он разделал в день 4 кубометра лесоматериалов, получал такой недельный паек: 1,4 килограмма эрзац-хлеба, 200 граммов гнилого мяса, 35 граммов сахара. И это на 7 дней!".