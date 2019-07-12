2019-07-12T23:00:53+03:00
В мире

Писатель Елена Чудинова — о захвате мигрантами французского Пантеона: Это экспансия и бескровная оккупация

Автор романа «Мечеть Парижской Богоматери» комментирует для «КП» очередную скандальную акцию «новых европейцев»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Парижские полицейские во время стычки с мигрантами у Пантеона.Парижские полицейские во время стычки с мигрантами у Пантеона.Фото: REUTERS
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К началу выходных во Франции уже традиционно всколыхнулись массовые протесты. Только на этот раз о себе заявили уже не «Жёлтые жилеты» (движение среднего класса, каждую субботу устраивающее митинги против экономической политики правительства).

Вечером в пятницу на парижскую сцену вышли так называемые «Чёрные жилеты» — движение мигрантов, в основном из Африки, требующих от Республики даровать им убежище (а заодно и все социальные блага). Около шестисот активистов этого сетевого проекта символически захватили Пантеон — усыпальницу в Латинском квартале Парижа, где покоится прах десятков великих французов — от Жан-Жака Руссо до Александра Дюма-отца.

"Черные жилеты" добиваются от властей Франции социальных благ жителей республики. Фото: REUTERS

"Черные жилеты" добиваются от властей Франции социальных благ жителей республики.Фото: REUTERS

«В городе пустует двести тысяч квартир, пустите нас туда пожить», — требовали активисты. Вскоре полиция вытеснила их из Пантеона, задержав девять человек за хулиганство.

Специально для КП эту ситуацию прокомментировала Елена Чудинова —эксперт по Франции и автор романа «Мечеть Парижской Богоматери (антиутопии о тихом захвате Европы «ратью иноплеменных»).

— В этом нет ровным счётом ничего нового, всё уже было предсказано в книге итальянской журналистки Орианы Фаллачи «Ярость и гордость» ещё в 2001 году — об угрозе для традиционной европейской культуры со стороны мигрантов. В этой книге есть эпизод: на соборной площади Флоренции сомалийцы ставят палатку, требуя дать им убежище. Тогда Фалаччи требует у властей: или вы убираете палатку, или я её сожгу. Потому что культовое место будет осквернено и в прямом, и в переносном смысле — после «гостей» там традиционно остаются, как бы литературнее выразиться, всевозможные нечистоты. Ту палатку убрали, но толку — мигранты, не имеющие ничего общего с европейскими ценностями, всё равно получили убежище.

Автор романа "Мечеть Парижской Богоматери" Елена Чудинова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Автор романа "Мечеть Парижской Богоматери" Елена Чудинова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ровно то же самое, только в большем масштабе, разворачивается сейчас. Это захват, экспансия, бескровная оккупация. Она продолжается в виде блокирования культовых объектов, таких как Пантеон. И если Западная Европа не поменяет свою политику (с нынешними властями — надежды на это, откровенно говоря, немного), то духовное, а иногда и физическое уничтожение её традиционной основы продолжится, — полагает Чудинова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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