- Не понимаю, дорогая, чем ты недовольна? Каждое утро я подаю тебе кофе в постель, и... тебе остается только помолоть его…
- Что может быть хуже, если тебе по ошибке позвонили в четыре утра?
- Если позвонили и не ошиблись...
* * *
Несправедливо получается.
В одну и ту же воду дважды войти нельзя.
А на одни и те же грабли можешь наступать, сколько душа пожелает.
* * *
Мужики! Зачем вы удаляете СМС? Думаете, ваша жена не в состоянии набрать *111*180*2, вызов и проверить резервную копию? Опа, как все напряглись... Шутка! Живите спокойно, мужики.
И вы, девчонки, кстати, тоже.
* * *
- Алло! Это анонимный телефон доверия ФСБ?
- Да, Виктор Алексеевич.
* * *
У всех жизнь складывается по-разному: Иисус в 33 уже завершил карьеру, а Илья Муромец только-только покинул зону комфорта.
* * *
- Мужчина, можете не материться при ребенке?
- Вообще-то я слова перечисляю, которые он на моей машине нацарапал!
* * *
- Прикинь, этот придурок, чтобы не мыть тарелки, надевает на них целлофановый пакетик перед едой, потом снимает и выбрасывает в мусорку, и все! И тарелку мыть не надо...
- Слушай, да он гений!
* * *
Зашел в загсе в туалет. На окнах - решетки.
Сволочи, все предусмотрели!
* * *
- Доктор, помогите, у меня проблема! Я часто ошибаюсь в людях…
- Я не доктор.
* * *
В Одессе на сигаретных пачках написано: «Мамочка узнает - убьет».
* * *
- Ты вся светишься!
- У меня электрик хороший.
ИСТОЧНИК KP.RU