- Не понимаю, дорогая, чем ты недовольна? Каждое утро я подаю тебе кофе в постель, и... тебе остается только помолоть его…

- Что может быть хуже, если тебе по ошибке позвонили в четыре утра?

- Если позвонили и не ошиблись...

* * *

Несправедливо получается.

В одну и ту же воду дважды войти нельзя.

А на одни и те же грабли можешь наступать, сколько душа пожелает.

* * *

Мужики! Зачем вы удаляете СМС? Думаете, ваша жена не в состоянии набрать *111*180*2, вызов и проверить резервную копию? Опа, как все напряглись... Шутка! Живите спокойно, мужики.

И вы, девчонки, кстати, тоже.

* * *

- Алло! Это анонимный телефон доверия ФСБ?

- Да, Виктор Алексеевич.

* * *

У всех жизнь складывается по-разному: Иисус в 33 уже завершил карьеру, а Илья Муромец только-только покинул зону комфорта.

* * *

- Мужчина, можете не материться при ребенке?

- Вообще-то я слова перечисляю, которые он на моей машине нацарапал!

* * *

- Прикинь, этот придурок, чтобы не мыть тарелки, надевает на них целлофановый пакетик перед едой, потом снимает и выбрасывает в мусорку, и все! И тарелку мыть не надо...

- Слушай, да он гений!

* * *

Зашел в загсе в туалет. На окнах - решетки.

Сволочи, все предусмотрели!

* * *

- Доктор, помогите, у меня проблема! Я часто ошибаюсь в людях…

- Я не доктор.

* * *

В Одессе на сигаретных пачках написано: «Мамочка узнает - убьет».

* * *

- Ты вся светишься!

- У меня электрик хороший.