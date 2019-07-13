Русская жена смертельно больного легионера «Зенита»: Его деньги забрала бывшая супруга

В 2013 году стало известно, что Риксен неизлечимо болен. Ему диагностировали боковой амиотрофический склероз и дали неутешительный прогноз, что жить осталось не более года. Последние дни Фернандо скрашивают его русская супруга и семилетняя дочь Изабелла. О страшной ситуации в семье «Комсомолке» рассказала жена Фернандо Вероника Риксен (Веселова).

- После прощальной вечеринки в Глазго настроение улучшилось? Врачи дают какие-то прогнозы?

- Ему, наоборот, стало тяжелее. Морально и физически. Если вы понимаете его состояние… Он лежит 24 часа в сутки. А здесь пришлось в течение 5 - 6 часов сидеть в кресле. Все пытаются потрогать, поцеловать… Они ждут какой-то реакции, пытаются с ним выйти на диалог, но он не может... Врачи никаких прогнозов не дают. Самое важное прямо сейчас, чтобы работали его легкие. Пока он дышит сам и искусственная вентиляция не требуется. Я не могу физически одна с ним справиться. Дома нет таких условий, которые ему нужны. Сейчас Фернандо находится в хосписе. Медицинский персонал постоянно за ним следит, делает процедуры. Я делала это на протяжении пяти лет одна. Сейчас уже не могу. В хосписе его вчетвером поднимают, переворачивают и моют.

- Какие-то развлечения остались? Смотрит футбол?

- Да, все через компьютер. Наша дочка приезжает, он ей мультики скачивает. Компьютер - единственное средство связи с миром. Выйти в социальные сети может. Смотрит шоу наподобие нашего «Дома-2». Все медсестры к нему заходят, смотрят шоу по вечерам.

Я восхищаюсь тем, что он продолжает держаться на позитиве, несмотря на свое состояние. Сейчас я нахожусь в Испании, а потом лечу в Петербург, чтобы продлить британскую визу. Фернандо 27 июля исполняется 43 года, и мы хотим побыть с ним. Но по видеосвязи общаемся каждый день.

- Где вы с Фернандо познакомились?

- Я в Петербурге в ресторане работала, а он приходил с партнерами после игры, но у нас долго отношений не было. Фернандо за мной ухаживал в течение семи-восьми месяцев. На тот момент он был женат. Когда Фернандо уже пришел и сказал, что находится в процессе развода, а я тоже разошлась на тот момент со своим молодым человеком, тогда мы и подумали о каких-то отношениях.

- А ваша семья как относится к этой ситуации?

- Моя мама сама летает к Фернандо. Находилась в хосписе с ним три ночи. Помогала ему чем могла. Он очень любит мою маму. Она к нему относится как к своему сыну.

- Со стороны «Зенита» есть какая-то поддержка? Говорили, что Риксену как-то перечислили часть выручки от продажи футболок, выпущенных к 10-летию чемпионства «Зенита?

- Были финансовые перечисления, но мы решили эту информацию не разглашать. Помимо этого, больше никаких акций не было. Еще прислали болельщиков на вечер, Фернандо был очень рад. Это, наверное, его больше всего растрогало. Он очень любил «Зенит», был счастлив играть за Санкт-Петербург.

- Родственники мужа вам помогают?

- Никак не участвуют. Есть мать и брат, отец умер. Но у нас в семье эта тема закрыта. Фернандо сказал, что если они приедут, то он будет благодарен, но в остальном тема достаточно щекотливая. Они не приняли и его первую жену. Так что дело не во мне, не в том, что я русская.

- В своих интервью вы обращаетесь к бывшей жене Фернандо Грасиеле Л’Ами. Говорите, что она после развода отобрала деньги, которые он заработал.

- Это просто просьба. По-хорошему отдать то, что ей не принадлежит. Чтобы человек на эти деньги хоть как-то мог нормально насладиться жизнью.

- После смерти мужа кому должны достаться его деньги, вашей дочери?

- У нас сложная интернациональная ситуация. Дом находится в Испании, а делить будут по голландским законам, поэтому я не понимаю, как все это будет.

- В автобиографии бывшая жена писала, что Фернандо ее избивал, чуть ли не привязывал к кровати, принимал наркотики…

- Даже не хочу читать... Идет суд. Естественно, она сделает все возможное, чтобы выставить его как можно хуже.

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