«Акселератор» в Кемерово помогает творческим горожанам: Второй сезон не за горами

В Кемерово проект «Акселератор проектов городских креативных событий» оказался столь востребован среди местных активистов, что его организатор – фонд «ВсоЗнании» решился на второй сезон.

«Акселератор» идеально выполнил свою главную цель – помощь инициативным горожанам (любителям поэзии, игрокам в квиз, артистам и многим другим) в том, чтобы оперативно прокачать свои знания в организации тех или иных действ. С помощью профессиональных менторов, конечно.

Данный проект увидел свет благодаря президентскому гранту в размере около 800 тыс. рублей. В общей сложности кемеровчане подали 76 заявок. Почти треть из них присоединились к «Акселератору».

Согласно правилам программы, ее участников поделили на команды. Шефство над ними взяли профессиональные эксперты, которые индивидуально прорабатывали каждое событие и давали свои рекомендации. Наставники направляли работу проектных команд, помогая реализовывать события на практике.

Мастер-классы по маркетингу (в том числе в социальных сетях), тимбилдингу, волонтерскому фандрайзингу – это лишь малая часть того, что прошли «акселераторцы». Активисты смогли перейти из статуса «новичок-любитель» к системному и эффективному развитию в области организаторской деятельности.

Слово директору фонда «ВсоЗнании» Марине Ли:

— В ходе работы над проектом мы увидели, как важно для развития институтов гражданского сообщества проводить собственные открытые мероприятия. Активисты доводят до широкого круга лиц свои идеи, продвигают их в массы, «рекрутируют» новых резидентов. Они задают интересную городскую повестку, влияют на умы, а главное – задают новые смыслы.

На следующем этапе – накануне дня защиты проекта – члены жюри давали последние рекомендации. Они же выбирали финалистов. «Золото» завоевал фестиваль исторической реконструкции «Живая история». Второе место досталось фестивалю молодежных культур CROSSxOVER. Замкнул тройку призеров праздник семейной теплоты «Клубок». Резиденты, чьи идеи оказались самыми креативными получили по 50, 30 и 20 тысяч рублей соответственно.

По словам Марины Ли, первый сезон «Акселератора» показал, что его правила необходимо составлять более скрупулезно. Слишком плотным был график мероприятий:

— Мы заложили мало времени на выстраивание расписания встреч экспертов и команд-участников, появились нестыковки, которые пришлось разруливать на ходу, — объясняет директор фонда.

На помощь организаторам и участникам пришли тьюторы, которые взяли на себя многие оргвопросы.

«Акселератор проектов городских креативных событий» стал значимым в Кемерово событием, благодаря которому были заострены текущие проблемы организаторов городских креативных мероприятий.

— Они у всех похожи: как найти партнеров и спонсоров, как продвигать мероприятие, как выстроить отношения с властью, как мотивировать и направлять команду…, — добавляет Ли.

Другая важная фишка проекта – его участники перезнакомились, подружились и активно делились своими лайфхаками по проведению мероприятий. Кто-то уже договорился о совместных проектах.

Планируется, что новый «Акселератор» увидит свет уже через пару месяцев.