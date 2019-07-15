2019-07-15T11:16:42+03:00
Наши права и льготы

11-миллионный электронный больничный получил пациент поликлиники в Крыму

Юбилейный «цифровой» листок нетрудоспособности выдан в городе Симферополе, а в целом по стране такие бюллетени получает каждый четвертый пациент
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Напомним, больничные листы нового поколения — электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН) в нашей стране были введены с 1 июля 2017 года. То есть недавно таким бюллетеням исполнилось два года.

- Сейчас эта система (выдачи ЭЛН. - Ред.) охватывает почти 70% медицинских организаций по всей стране, около 40% работодателей и более 62% застрахованных граждан, - рассказали «КП» в Фонде социального страхования (ФСС РФ).

Напомним, это ведомство отвечает за оплату больничных листов для россиян. «В начале июня был сформирован 10-миллионный электронный больничный, а 11 июля уже 11-миллионный! - отмечают в ФСС РФ. - На сегодня порядка 25% листов нетрудоспособности выдается в электронном виде».

Юбилейный 11-миллионный электронный больничный получил пациент Симферопольской поликлиники № 3 города Симферополя.

Преимущество ЭЛН в том, что люди освобождаются от бюрократических формальностей, связанных с оформлением больничных. Удобно и работодателям, которые экономят ресурсы. Для организаций процедура оформления выплат по больничным становится более быстрой, экономной, экономически эффективной

БУДЬ В КУРСЕ

Напомним, с 1 июля 2017 года на всей территории России введен электронный больничный. По закону с письменного согласия застрахованного лица (работника) при обращении в медорганизацию ему может быть оформлен листок нетрудоспособности (больничный) в электронной форме.

При закрытии цифрового больничного работнику не приходится относить листок в отдел кадров. Достаточно любым удобным способом сообщить своему работодателю номер электронного листка. А в регионах с механизмом «Прямых выплат» - ожидать поступления страховой выплаты на карту «Мир» (при выборе в заявлении способа перечисления пособия по номеру карты «Мир»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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