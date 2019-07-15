Появление потомства у пары голубых баранов в Московском зоопарке удивило не только российских зоологов, но их коллег из зарубежных стран. Дело в том, что животные этого вида занесены в Красную книгу и, увы, популяция их год от года лишь сокращается. Рождение новых особей в неволе - явление очень редкое. В Московской зоопарке такое произошло впервые. Малыш, весом в полтора кило, появился на свет 2 июля. Уже сейчас барашка могут увидеть посетители. С утра до вечера он резвится в вольере. Правда, от мамы пока далеко не отходит. В рационе только ее молоко, лакомится которым он не меньше 8 раз в сутки

- В первый же день нашим сотрудникам удалось осмотреть малыша и провести необходимые ветеринарные процедуры. Детеныша взвесили, чипировали, также ему сделали инъекцию витаминного комплекса. Такая спешка - вынужденная мера: если в первые сутки не провести осмотр, то потом это будет сделать гораздо сложнее, так как с каждым днем маленькие бараны становятся все быстрее и маневреннее. Во время осмотра установили пол и физическое состояние детеныша - это оказался здоровый самец, - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В Московском зоопарке появился на свет детеныш редких голубых баранов. Фото пресс-службы Московского зоопарка

А вот имя для барашка пока не придумали. Возможно, в процессе выбора смогут поучаствовать посетители. Напомним голубые бараны появились в коллекции зоопарка всего около года назад. Их привезли из Центра воспроизводства редких видов и поселили в просторном вольере на «Турьей горке» по соседству с винторогими козлами и дагестанскими турами.

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Голубой баран занесен в Международную Красную книгу, а в Европе по данному виду ведется племенная книга, в составлении которой принимает участие Московский зоопарк. Ежегодно численность вида сокращается, главным образом, из-за уничтожения его естественной среды обитания и кормовой среды, а также из-за браконьерства. Основная популяция голубых баранов сосредоточена в китайской части Тибета, также небольшие группы особей встречаются в граничащих с Китаем странах – Индии, Пакистане, Непале.

Голубой баран получил свое название, благодаря необычному характерному окрасу: его шерсть, окрашенная, на первый взгляд, в серый цвет, обладает красивым голубым отливом.