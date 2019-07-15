2019-07-15T12:44:57+03:00
Политика

В авиакатастрофе в Подмосковье погибли пилоты, учившие Путина летать на мотодельтаплане

Вертолет, на борту которого находились Игорь Никитин и Олег Чернигин, разбился под Солнечногорском возле села Барское-Мелечкино
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Сентябрь 2012 года. Президент РФ Владимир Путин и Игорь Никитин во время полета в рамках проекта "Полет надежды" по спасению редкого вида журавлей - стерхов. Фото ИТАР-ТАСС/ Алексей ДружининСентябрь 2012 года. Президент РФ Владимир Путин и Игорь Никитин во время полета в рамках проекта "Полет надежды" по спасению редкого вида журавлей - стерхов. Фото ИТАР-ТАСС/ Алексей Дружинин
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- Сколько мы с вами летаем? Год? - повернулся Путин к Игорю Никитину, когда его спросили - какой у вас стаж полетов на мотодельтаплане?

- Полтора года уже, - уточнил глава Федерации сверхлегкой авиации.

Несколько минут назад они выбрались из мотодельтаплана, за которым над салехардской Обью поднимались на крыло молодые стерхи. Это было семь лет назад, во время знаменитого экологического эксперимента.

Тогда на высоте 300 метров над землей в дельтаплане Путин и Никитин были вдвоем. По сути, можно сказать, что жизнь президента была в руках его напарника. А до этого Никитин полтора года обучал Путина навыкам обращения с этим дельталетом.

Глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин.

Глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин.

В воскресенье, находясь за штурвалом куда более надежного устройства - вертолета Robinson, Никитин разбился под Солнечногорском возле села Барское-Мелечкино.

- Мне позвонили, спросили - смогу ли обучить управлению одного курсанта, - рассказывал он в 2012 году журналистам. - Сразу предупредили: ученик будет не из простых. Но кто именно, не сказали. Вместо этого попросили явиться к месту обучения вместе с техникой. И прихватить с собой костюм на мужчину среднего роста и крепкого телосложения. Если честно, не сильно удивился, увидев Путина. Я предполагал нечто подобное.

Вертолет, в котором находился 66-летний Никитин и его коллега 58-летний Олег Чернигин, так же участвовавший в обучении президента полетам, взлетел с аэродрома планерного клуба в деревне Шевлино на Истринском водохранилище. По словам очевидцев, в момент аварии пилоты пытались посадить вертолет, но тот рухнул на землю и от удара развалился. Оба летчика погибли.

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В воскресенье, 14 июля, вертолет Robinson упал около деревни Барское в Солнечногорском районе Подмосковья. В результате происшествия погибли два человека, находившиеся на борту. (подробности)

Президент взлетел на дельтаплане, чтобы показать редким птицам путь на зимовку.REUTERS

ИСТОЧНИК KP.RU

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