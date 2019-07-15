2019-07-15T13:22:20+03:00
Экономика

Подведены итоги III Международного рыбопромышленного форума

В работе МРФ приняли участие около 6 000 человек
Поделиться:
Комментарии: comments1
Всего в мероприятии приняли участие около 6 тысяч человек.Всего в мероприятии приняли участие около 6 тысяч человек.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге 12 июля завершился III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Мероприятие объединило представителей 38 стран мира и 30 регионов России – ведущих представителей бизнеса, рыбопромышленных и рыбохозяйственных организаций, предприятий смежных отраслей, руководителей министерств и ведомств, учреждений науки и общественных объединений.

МРФ-2019 подтвердил статус главного отраслевого мероприятия года, доказал востребованность у российских и зарубежных экспертов такого формата коммуникационной площадки. Организатором мероприятия выступило Федеральное агентство по рыболовству, оператором Форума – Фонд Росконгресс, Выставки – «Экспосолюшенс Групп».

Всего в МРФ приняли участие около 6 тысяч человек. Форум посетили 20 представительных иностранных делегаций, в том числе из Турции, Индонезии, Бангладеша, Камбоджи, Намибии, Республики Корея, Японии, Исландии, Гвинейской Республики, Шри-Ланки и др., а также руководители крупнейших международных рыбохозяйственных организаций. На мероприятии работало около 250 российских и иностранных журналистов.

Фото: Артем КИЛЬКИН

«Международный рыбопромышленный форум – важное событие в календаре российского и мирового отраслевого сообщества. Уверен, что авторитетные делегаты Форума, представляющие органы власти, бизнес-структуры, отраслевые, общественные и научные организации, обсудят актуальные направления развития рыбной отрасли, включая настоящее и будущее глобальных и местных рынков, экономические, экологические и социальные вопросы, что приведет к принятию ключевых решений», – отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

«Сегодня в России уделяется огромное внимание развитию рыбохозяйственного комплекса. Объемы господдержки увеличиваются ежегодно. Так, в 2018 году на Государственную программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса» было направлено 12,3 миллиарда рублей. В 2019 году сумма увеличена еще на 2 миллиарда рублей. В том числе благодаря господдержке, на протяжении нескольких лет отрасль стабильно демонстрирует положительную динамику», – заявил министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.

«И по составу участников, и по количеству собравшихся сегодня гостей мы видим, что авторитет Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий растет не только в России, но и в мире в целом. Надеемся, что третий Форум и Выставка дадут импульс новым совместным проектам, дальнейшему развитию международных отношений и достижению больших отраслевых результатов в национальных экономиках и на межгосударственном уровне», – заявил заместитель министра сельского хозяйства РФруководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков в рамках Международного рыбопромышленного форума – 2019.

Деловая программа Форума состояла из пленарного заседания, тематических конференций и круглых столов, в ходе которых делегаты обсудили ключевые вопросы рыбной индустрии.

Главным событием деловой программы первого дня Международного рыбопромышленного форума стало пленарное заседание «Океан возможностей: природа, экономика, человек». В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, старший специалист по вопросам рыбного хозяйства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Марсио Кастро де Соуза, президент Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК) Суам Ким, президент Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК) Жак Верборг, министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, министр морских дел и рыболовства Республики Индонезии Суси Пуджиастути, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, старший вице-президент ПАО «Сбербанк» Владимир Ситнов.

Участники заседания обсудили вопросы экономической эффективности и социальной стабильности, регулирования промысла и конкуренции, законодательного обеспечения отрасли и соотношения государственных и частных интересов.

Эксперты отрасли и представители официальных делегаций выступили на панельных сессиях «Цифровизация как инструмент трансформации рыбохозяйственной отрасли», «Как правильно продавать рыбу», «Арктика и Антарктика: ресурсный потенциал, запрет или рыболовство, элементы сотрудничества», «Новые лица рыбохозяйственной науки. Новые идеи. Новые решения», «Раскрытие потенциала аквакультуры в России и мире: управление, ресурсы, рынки», «Стоимость рыбной отрасли: как оценить эффективность использования бизнесом общенационального ресурса?», «Экономика рыбного рынка: промысел, переработка, логистика, ритейл», «Рыболовство: социальное измерение как фактор развития территорий».

Помимо российских и зарубежных представителей индустрии в Международном рыбопромышленном форуме участвовали ученые, специалисты общественных организаций и государственных отраслевых ведомств.

III Международная выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) продемонстрировала полный цикл рыбохозяйственного комплекса: рыбопромысловые и перерабатывающие компании, производителей оборудования, судостроительные компании, заводы, торговые и государственные организации, профессиональные ассоциации.

Общая площадь выставочного павильона превысила 13 тыс. кв. м. Общее количество компаний-участниц достигло 335, что выше показателя прошлого года на 34%. Экспозиция включила 7 объединенных национальных стендов: Норвегии, Исландии, Дании, Марокко, Турции, Китая, Испании и 12 объединенных региональных стендов – Архангельской, Астраханской, Калининградской, Ростовской, Ленинградской, Ульяновской, Мурманской, Магаданской областей, республик Карелия и Татарстан, Ямало-Ненецкого АО и Приморского края.

На выставке работала бизнес-зона Retail Center, где производители и представители сетей провели переговоры о прямых поставках рыбы и морепродуктов. За два дня работы 15 рыбопромышленных компаний провели здесь более 100 встреч.

10 июля на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» был торжественно спущен на воду рыболовный морозильный траулер «Скорпион» для мурманской рыбодобывающей компании. В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, генеральный директор ОАО «Пелла» Герберт Цатуров, исполнительный директор ГК «ФЭСТ» Юрий Паршев. Строительство судна на российских верфях стало возможно благодарят механизму господдержки – инвестиционным квотам.

11 июля Федеральное агентство по рыболовству и Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Королевства Камбоджа подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Подписи под документом поставили заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и делегат от Королевского правительства Камбоджи, генеральный директор администрации рыбного хозяйства Енг Чеасан. Стороны заинтересованы в тесном сотрудничестве в области проведения научных исследований в целях выработки мер, направленных на сохранение морских живых ресурсов и их рациональное использование.

11 июля ФГБУ Главрыбвод и Росрыболовство назвали победителей всероссийского конкурса журналистского мастерства FishCorr. Жюри отметило лучших журналистов, издания и телеканалы страны, публикующие статьи, репортажи, фильмы о восстановлении водных биоресурсов, решении проблем экологии, сохранении потенциала рек.

Руководитель Росрыболовства наградил ветеранов рыбохозяйственной отрасли и лучших работников рыбохозяйственного комплекса России в преддверии Дня рыбака.

Официальный сайт Международного рыбопромышленного форума.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Москве прошло общее собрание членов ВАРПЭ
24 июня состоялось общее собрание членов Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Участники встречи утвердили отчет о работе в 2018 году, а также обсудили взаимодействие с госрегулятором, нормативно-правовую базу и определили задачи ВАРПЭ на 2019 год
Латиноамериканский рынок перспективен для российского рыбного экспорта
Российские рыбопромышленники приняли участие в крупнейшей в мире выставке морепродуктов и технологий переработки Seafood Expo Global & Seafood Processing Global 2019 в Бельгии в составе объединенного национального стенда
Новости 24
В Госдуме прокомментировали слова генсека НАТО о последнем шансе России
Зеленский подписал указ о проведении Дня независимости без военного парада
В Киеве завершилась встреча украинского и российского омбудсменов
Матвиенко заявила об отсутствии планов ограничить возможности граждан РФ в интернете
Роспотребнадзор: за 5 лет выявлено три тысячи тонн санационных продуктов
Лефортовский суд Москвы отправил под арест по подозрению в госизмене сотрудника ЦНИИмаш
В Краснопресненском районе Москвы возник крупный пожар
На выборы в Раду на Украину прибыли более 200 международных наблюдателей
Песков заявил, что Кремль следит за тем, как развивается ситуация вокруг Вышинского
В Сирии нарушен режим прекращения огня
В Подмосковье задержали криминального авторитета по подозрению в убийстве районного депутата
Выгодная осень: 10000 билетов от 1000 рублей!
Почти 300 футбольных болельщиков задержали во Франции после выхода Алжира в финал Африканского кубка наций
Россияне смогут снимать с банковских карт в кассах магазинов не более трех тысяч рублей
Пассажиры сняли на видео отказ двигателя во время полета
Премьер-министр Грузии о беспорядках в Тбилиси: никто не останется безнаказанным
Китай запланировал военные учения у берегов Тайваня
Будущее российских моногородов обсуждают на форуме в Тольятти
Государство выделит еще 7 миллиардов рублей за борьбу с бедностью
Российских туристов не пустили в Южную Корею из-за нехватки подтверждающих документов
Итальянские ученые признали насекомых полезнее мяса
Минэкономразвития: инфляция по итогам 2019 года будет ниже 4%
ФСБ попросила суд продлить арест украинских моряков на три месяца
В Британии за хорошее поведение заключенным будут давать ключи от их камер
В Германии рассказали о неизбежности строительства "Северного потока-2"
Украинский политолог озвучил возможные сроки снятия блокады с Крыма и Донбасса
Пассажирам бизнес-класса разрешат проходить паспортный контроль в ускоренном режиме
В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинский может выйти на свободу в понедельник
Специалисты рассказали, когда на земле снова увидят «кровавую луну»