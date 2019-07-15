2019-07-15T13:44:10+03:00
Дом. Семья

Посмотри фото и возьми собаку домой: новая акция в московских парках

В зеленых зонах разместили стенды с фотографиями приютских животных
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Выставка фотографий в московских парках должна помочь приютским собакам найти заботливых хозяев.Выставка фотографий в московских парках должна помочь приютским собакам найти заботливых хозяев.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В парках Москвы началась акция «Пойдем домой?». Выставка фотографий должна помочь приютским собакам найти заботливых хозяев. Новая акция будет проходить в 13 столичных парках. Возле фотографий разместили QR-кодом, считав который можно узнать все о собаке и условия, как забрать ее домой. Выставка фотографий питомцев продлится с 15 июля до 4 августа.

- Планируется, что за это время все 30 собак, чьи фото размещены в парках, найдут хозяев. Изображения тех животных, которым удалось обрести семью, будут убирать со стендов, а вместо них размещать надпись: «Ушел домой», рассказали в мэрии Москвы.

Для тех, кто решится взять питомцев домой, подготовили подарки - месячный запас корма для нового друга.

КОНКРЕТНО

13 парков, где разместят фотографий собак из приютов:

— парк искусств «Музеон» (Крымская набережная, напротив сухого фонтана);

— парк «Садовники» (Фонтанная площадь, справа от главной сцены);

— парк «Кузьминки» (центральная площадь);

— сквер по Олонецкому проезду (на мосту через реку Яузу);

— Бабушкинский парк (слева от главного входа в парк);

— парк у Джамгаровского пруда (рядом с павильонами администрации);

— Таганский парк (справа от фонтана);

— Перовский парк (на главной аллее);

— парк «Северное Тушино» (напротив Музея ВМФ на набережной Химкинского водохранилища);

— парк «Фили» (на главной аллее, за павильоном проката);

— парк «Красная Пресня» (на главной аллее парка);

— Гончаровский парк (рядом с парковым прудом со стороны улицы Гончарова);

— Измайловский парк (Каштановая аллея в северной части парка).

ИСТОЧНИК KP.RU

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