Посмотри фото и возьми собаку домой: новая акция в московских парках
В парках Москвы началась акция «Пойдем домой?». Выставка фотографий должна помочь приютским собакам найти заботливых хозяев. Новая акция будет проходить в 13 столичных парках. Возле фотографий разместили QR-кодом, считав который можно узнать все о собаке и условия, как забрать ее домой. Выставка фотографий питомцев продлится с 15 июля до 4 августа.
- Планируется, что за это время все 30 собак, чьи фото размещены в парках, найдут хозяев. Изображения тех животных, которым удалось обрести семью, будут убирать со стендов, а вместо них размещать надпись: «Ушел домой», рассказали в мэрии Москвы.
Для тех, кто решится взять питомцев домой, подготовили подарки - месячный запас корма для нового друга.
КОНКРЕТНО
13 парков, где разместят фотографий собак из приютов:
— парк искусств «Музеон» (Крымская набережная, напротив сухого фонтана);
— парк «Садовники» (Фонтанная площадь, справа от главной сцены);
— парк «Кузьминки» (центральная площадь);
— сквер по Олонецкому проезду (на мосту через реку Яузу);
— Бабушкинский парк (слева от главного входа в парк);
— парк у Джамгаровского пруда (рядом с павильонами администрации);
— Таганский парк (справа от фонтана);
— Перовский парк (на главной аллее);
— парк «Северное Тушино» (напротив Музея ВМФ на набережной Химкинского водохранилища);
— парк «Фили» (на главной аллее, за павильоном проката);
— парк «Красная Пресня» (на главной аллее парка);
— Гончаровский парк (рядом с парковым прудом со стороны улицы Гончарова);
— Измайловский парк (Каштановая аллея в северной части парка).
ИСТОЧНИК KP.RU