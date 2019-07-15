Екатерина Гамова о победе сборной России в Лиге Наций: Тренер поверил молодым игрокам, которые впервые встали в основу сборной

- Катя, здравствуйте. Мужская сборная России второй год подряд выигрывает Лигу наций. Мы вас поздравляем!

- Спасибо.

- Вы смотрели?

- Смотрела в повторе. Но счет я не знала. У меня всегда есть возможность посмотреть в повторе те или иные спортивные соревнования.

- Как вы реагировали? Прыгали, кричали?

- Я не активный болельщик, я смотрю больше с профессиональной точки зрения. Я смотрю на качество игры, на тактические наработки, которые мне нравятся, их замечаю и оцениваю. Я немножко по-другому смотрю волейбол, нежели просто болельщики.

- Как и за счет чего мы победили?

- У нас очень хорошая команда и очень хорошие, видимо, отношения внутри. Это видно даже с экрана телевизора, по каким-то нюансам и моментам, как реагирует команда на победу или поражение, как они взаимодействуют с тренером. Я считаю, что это самое важное.

Плюс, здорово сработал новый тренер, который пришел, создал новую команду, без многих лидирующих игроков, поверив молодым игрокам, которые некоторые даже в первый раз встали в основу сборной.

- Это финн Туомас Саммелвуо. Вы с ним знакомы?

- Я его раньше не знала. Но у нас была возможность познакомиться на телепередаче. Очень милый приятный человек. Мы пожелали друг другу удачи. Он мне – в моей работе, а ему – в его. Видите, ему удачу принесла.

- Это вы ему наколдовали и напрогнозировали победу?

- Нет, конечно. Ребята сделали колоссальную работу. Сложный турнир. Они справились с этой огромной нагрузкой. Есть даже передача, которая показывала технически как ребята перемещались за всю эту Лигу чемпионов. Здесь только можно низкий поклон и сказать, что молодцы, выдержали, супер.

Мужская сборная России второй год подряд выигрывает Лигу наций. Фото: FIVB.com

- Кто у нас был самый лучший?

- Я приверженец старой истории. Я не люблю кого-то выделять. Поэтому я за командную игру, за всех тех ребят, которые были на площадке, которые за площадкой, которые выходили, за тренерский штаб. Это здорово.

- Муж вместе с вами болел?

- Нет, мы смотрели отдельно.

- Потом обменялись?

- Да, конечно.

- Его ощущения совпали с вашими? Он же теперь тоже профессионально оценивает.

- Он достаточно спокойно теперь реагирует. Потому что, как он говорит: нет тебя там, поэтому я теперь волейбол смотрю спокойно.

- Наши теперь фавориты на Олимпийские игры-2020 в Токио. Они уже туда попали. Отбора не будет?

- Отбор будет. Будет чемпионат Европы. И будет Кубок мира еще в этом сезоне. Поэтому все еще впереди. И за год до таких крупных соревнований очень сложно прогнозировать. Конечно же, хочется, чтобы все это сохранилось, развивалось и было на таком же уровне. Но не будем забегать вперед.

- Сборная России главный фаворит предстоящей Олимпиады-2020, претендент на Олимпийское «золото»?

- Конечно, они одни из главных претендентов.

- Сколько сборных по волейболу поедет в Токио?

- Это все будет понятно после отбора, который пройдет уже в конце этого месяца.

- Сколько комплектов наград в вашем виде спорта?

- Мы игровой вид спорта, у нас только одна медаль. Поэтому одна медаль в мужском волейболе, одна в женском, одна в мужском и женском пляжном волейболе. Максимум может быть четыре медали.

- А почему наши девчонки выступают хуже? Смена поколений? Новой Кати Гамовой не хватает?

- Нет, у нас была другая история. Тренерский штаб выбрал другой путь. Они решили дать больше отдохнуть основным игрокам, не привлекая их на этапе Национальной волейбольной лиги. И в основном играли игроки, некоторые из которых впервые были в сборной. Некоторые молодые игроки играли. Здесь была немножко другая тактика. Это их выбор. Нельзя за это осуждать и говорить, что у нас все плохо, все пропало.

Екатерина Гамова (справа) со своим тренером и тетей Любовью Гамовой.Фото: Андрей МИНАЕВ

- У вас надежды остаются?

- Конечно. Сейчас в ближайшее время как раз будут отборочные на Олимпийские игры, один из важнейших турниров в этом сезоне. Поэтому команда готовится полным составом к этим играм.

- Лигу наций мы в прошлый раз выиграли у французов. А на этот раз – у звездно-полосатых. Это было легче или сложнее?

- Это по-другому. Не может быть легче или сложнее. Люди, которые выходят играть в финале - это всегда команды топ-уровня.

- Катя, а чем вы сейчас занимаетесь в федерации?

- Я все так же продолжаю работать с молодежными сборными. Курирую сейчас две команды. Одна старшая, девушки U20¸ играют чемпионат мира в Мексике. Очень хорошо сегодня они провели матч с командой Аргентины. Заняли первое место в группе, ждем дальнейших игр. И вторая команда – самая маленькая сборная, девочки до 16 лет, играют чемпионат Европы. И пока все тоже слава богу, удачно.

- Не могу не задать вопрос от наших девушек: может быть, что-то на личном фронте? Может, какое-то прибавление в семье?

- Это некорректные вопросы. Я не люблю отвечать на них.

- Мы так и запишем. И привет тогда вашей тете и первому тренеру Любови Борисовне Гамовой.

- Обязательно передам!