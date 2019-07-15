Алина Загитова приняла участие в #BottleCapChallenge вместе со своей собакой

Не так давно гимнастки Дина и Арина Аверины бросили вызов в модном флешмобе #BottleCapChallenge своей подруге - фигуристке Алине Загитовой. Девушки открыли бутылку ногой и своими гимнастическими булавами. Загитова в комментариях намекнула на ответ в этом челлендже. И спустя 10 дней ответ последовал!

arishadina1998 Пока у нас короткая передышка после Чемпионата России, решили принять участие в #bottlecapchallenge Передаем эстафету @azagitova и @svyatoy.istochnik

В "сторис" своего личного Инстаграма Загитова выложила видео, где открывает бутылку воды с помощью своей любимицы - собаки Масару. В режиме "слоумо" на видео виден весь момент, который фанаты фигуристки признали самым милым вариантом исполнения этого флешмоба.

teamzagitova Это лучший #bottlecapchallenge !!! . . . #alinazagitova #zagitova #алиназагитова #загитова #teamzagitova #shiseido #shiseidoqueen #madoka #madokakaname #magiarecord #sberbank #сбербанк #олимпийскаячемпионка #olympicchampion #airweave #shiseidoxzagitova #shiseidoginzatokyo #puma

Напомним, щенка породы акита-ину Загитова получила в подарок из Японии после того, как победила на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. И после этого Алина и Масару где только не появлялись - свою собаку фигуристка приводила на каток, а весной этого года Масару и вовсе приняла участие в шоу группы Этери Тутберидзе, которое прошло в Краснодаре.