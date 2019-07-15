2019-07-15T20:59:24+03:00
Спорт

Алина Загитова приняла участие в #BottleCapChallenge вместе со своей собакой

Кажется, это было самое милое открытие бутылки с водой [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Алина Загитова приняла участие во флешмобе.Алина Загитова приняла участие во флешмобе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Не так давно гимнастки Дина и Арина Аверины бросили вызов в модном флешмобе #BottleCapChallenge своей подруге - фигуристке Алине Загитовой. Девушки открыли бутылку ногой и своими гимнастическими булавами. Загитова в комментариях намекнула на ответ в этом челлендже. И спустя 10 дней ответ последовал!

arishadina1998arishadina1998
Пока у нас короткая передышка после Чемпионата России, решили принять участие в #bottlecapchallenge Передаем эстафету @azagitova и @svyatoy.istochnik
60023 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В "сторис" своего личного Инстаграма Загитова выложила видео, где открывает бутылку воды с помощью своей любимицы - собаки Масару. В режиме "слоумо" на видео виден весь момент, который фанаты фигуристки признали самым милым вариантом исполнения этого флешмоба.

teamzagitovateamzagitova
Это лучший #bottlecapchallenge !!! . . . #alinazagitova #zagitova #алиназагитова #загитова #teamzagitova #shiseido #shiseidoqueen #madoka #madokakaname #magiarecord #sberbank #сбербанк #олимпийскаячемпионка #olympicchampion #airweave #shiseidoxzagitova #shiseidoginzatokyo #puma
2296 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, щенка породы акита-ину Загитова получила в подарок из Японии после того, как победила на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. И после этого Алина и Масару где только не появлялись - свою собаку фигуристка приводила на каток, а весной этого года Масару и вовсе приняла участие в шоу группы Этери Тутберидзе, которое прошло в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Локомотив - Рубин 15 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Локомотив - Рубин 15 июля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 июля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24
В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием
Макрон намерен провести переговоры с президентами Ирана, России и США по СВПД
"Нет конвенций, которые считали бы это нормальным": Мария Захарова оценила слова Турчинова о возможном уничтожении Крымского моста
Российские самолеты Ту-160 подняли в воздух истребители трех балтийских стран
Итальянцы были тронуты до слез щедростью «загадочного русского синьора»
Первый тайм матча Локомотив - Рубин завершился вничью 0:0
Исполняющим обязанности начальника управления "А" Центра специального назначения ФСБ России назначен полковник Кирилл Курносов
Илья Яшин использовал служебное положение для агитации на выборах
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров до 2020 года
Москалькова назвала условия освобождения украинских моряков
Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
Тверской суд Москвы арестовал Дмитрия Мазурова
Выгодная осень: 10000 билетов от 1000 рублей!
Индия и Россия договорились заключать оборонные сделки в национальных валютах
Банк Англии выпустит 50-фунтовую банкноту с портретом Алана Тьюринга