Пятьдесят лет экспедиции на Луну: есть ли теперь смысл повторять этот путь

Через четыре дня, 20 июля 1969 года Нил Армстронг и Базз Олдрин (ставший потом прототипом отважного астронавта в мультфильме «История игрушек») ступили на лунную поверхность. После этого на Луне побывали пять американских экипажей. Еще три экипажа не дождались отмашки. В NASA решили, что слишком дорого. Политическая задача - переплюнуть русских - была выполнена. Научная тоже: на Землю привезли 382 килограмма лунного грунта.

Американским налогоплательщикам лунная эпопея обошлась в 25 млрд долларов в ценах начала 70-х годов прошлого века, что по сегодняшнему курсу равно примерно 150 млрд.

Так зачем снова и мы, и американцы, и китайцы затеваем лунный проект?

Дела земные

В 1969-м, конечно, на Луну США гнала уязвленная гордость. В мае 1961-го, вскоре после полета Юрия Гагарина, президент США Джон Кеннеди пообещал в конгрессе, что американцы будут на спутнике уже в нынешнем десятилетии.

Теперь и у нас, и у американцев совсем другие резоны вернуться на Луну. Лунная программа в первую очередь нужна для нового толчка в развитии земных технологий.

В прошлом году Международной космической станции (МКС) исполнилось 20 лет. Сейчас это грандиозное сооружение, занимающее площадь размером с два футбольных поля. 800 с лишним тонн! Гигантские солнечные батареи, сложнейшие жилые модули. Грузовые стрелы. Сейчас на борту работает уже шестидесятая постоянная экспедиция. Но МКС не вечна. Пока договорились ее эксплуатировать до 2024 года. А что дальше?

Остановить пилотируемые полеты? Это значит потерять технологии, специалистов, системы подготовки космонавтов. Во многом это уже невосстановимый откат назад.

Лететь сразу на Марс? Ага, осталось только котомку собрать. Как создать марсолет, какой маршрут проложить, уже давно понятно. Но практически мы вряд ли доберемся на Красную планету в ближайшие два десятилетия. (Привет оптимисту Маску.)

Мы еще не можем создать корабль с полностью замкнутым циклом жизнеобеспечения. Вода, воздух, топливо - представляете, какой их объем нужно тащить с собой на 520 дней? К МКС, где живут шесть человек, грузовики с тоннами грузов летают чуть ли не каждые три месяца. А еще нужна мощная защита от радиации, от которой на околоземной орбите защищает магнитное поле Земли.

Да и лететь столько месяцев, только чтобы прокатиться вокруг Марса? Так у нас там автоматы все что нужно снимают. Если отправлять экипаж, то уж для того, чтобы пройтись по пыльным дорожкам Красной планеты. А как с нее взлетать? Это не Луна, где сила тяжести в шесть раз меньше.

В общем, на Марс облизываемся. И выходит, что единственная логичная и достижимая новая-старая цель - Луна.

Так полетим…

Еще один резон вкладывать деньги в лунную программу: продвинутые космические технологии мы начали успешно использовать в других отраслях. Я на днях был на предприятии «Российские космические системы». Здесь разрабатывают для спутников надежные и унифицированные микросхемы, прошедшие проверку космосом. Их стала сотнями заказывать авиационная промышленность.

Новые материалы, средства связи, вполне возможно, и принципиально новые двигатели - это только первые результаты, которые должна дать лунная программа. Это с одной стороны. С другой - лунный проект одной стране не потянуть. Амбициозная программа может стать основой для создания крупнейшего международного технологического альянса, в который могут войти страны Европы, Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты. А что мы можем работать вместе, доказывает МКС.

Нужно понимать: на этот раз земляне собираются добраться до Луны не для кратковременной прогулки. Этим нынешние планы принципиально отличаются от программы «Аполлон». И у нас, и у американцев, и у китайцев идея в общем-то одна: создать на Луне постоянно действующую базу. Что будет у тамошних поселенцев в приоритете - наблюдение за Вселенной или добыча полезных ископаемых - это решат наши потомки.

Отечественный корабль, способный отвезти к Луне экипаж, уже разрабатывается. Нашему корреспонденту довелось посидеть в нем.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Задача: Найти лед для будущей колонии

Первые шаги российской лунной программы уже определены, понятны и прописаны в Федеральной космической программе. В 2021 году на южный полюс спутника Земли должна опуститься посадочная платформа станции «Луна-25». Задача - поиск водяного льда, который, может быть, удастся использовать для обеспечения водой будущую лунную колонию. В 2023-м полетит «Луна-26» - уже более серьезный научный аппарат, который станет изучать и лунную поверхность, и местную «погоду». Недавно стало известно: в создании аппаратуры для этой станции хотят участвовать китайцы. Еще через год должна стартовать «Луна-27» с луноходом и бурильной установкой. Именно на этой станции ученые собираются отработать методику точной посадки на поверхность, которая понадобится для пилотируемых миссий.

ВОПРОС - РЕБРОМ

На чем стартуем?

Сейчас разрабатываются два корабля, которые смогут возить экипажи на Луну. У американцев Orion от Lockheed Martin. У нас в РКК «Энергия» работают над транспортной системой «Федерация» (как в конце концов назовут сам корабль, пока не ясно). Смысл создания дублирующих лунных транспортных систем, думаю, объяснять не нужно.

Orion должен был отправиться в первый полет в автоматическом режиме в следующем году на новой американской тяжелой ракете SLS. Но она в 2020 году готова не будет. Американцы рассматривают возможность запускать лунный корабль частями на двух ракетах, а потом стыковать на орбите.

Первый испытательный полет нашего корабля должен состояться в 2024 году. Вывести на орбиту его должна наша новая ракета «Союз-5». Правда, пока ни ракеты, ни стартового комплекса под нее на Байконуре нет. Все находится на стадии разработки. С Байконура будет летать модуль с космонавтами. А вот лунный корабль, скорее всего, может стартовать на тяжелой ракете «Ангара» с космодрома Восточный.

В 2029 - 2030 годах планируется первая высадка наших космонавтов на Луну. И, вполне возможно, в экипаже будет кто-то из тех ребят, кого сегодня набирают в отряд космонавтов. А в 2035-м может начаться строительство самой лунной базы.

И вот это будет еще один гигантский скачок для всего человечества.

КСТАТИ

Кеннеди предлагал СССР совместную высадку на Луну

Ксения КОНЮХОВА

Но Хрущев отклонил предложение американского президента.

Джон Кеннеди предлагал Советскому Союзу вместе провести работы по высадке человека на Луну. Об этом рассказал американский историк Джон Логсдон, бывший член Консультативного совета НАСА, основатель Института космической политики при Университете Джорджа Вашингтона.

- В 1962 году Кеннеди выступил перед конгрессом и сделал историческое заявление, что США должны приложить все усилия, чтобы отправить человека на Луну и вернуть его живым на Землю, - рассказывает Джон Логсдон в интервью «Сандей телеграф». - Спустя 10 дней у Кеннеди была встреча с Никитой Хрущевым, на которой он предложил объединить усилия. Но Хрущев отказался, что спровоцировало дальнейшую вражду между странами.

По словам историка, Кеннеди повторил свое предложение еще раз в 1963 году. Американский президент тогда получил промежуточный отчет о результатах космической программы, и «Аполлон» оказался под угрозой закрытия. Предложение Хрущеву о совместной высадке на Луну могло оказаться попыткой разделить расходы и снизить давление конгресса, требующего умерить траты. Тем более отношения между СССР и США начали теплеть после Карибского кризиса.

- Официально Хрущев не ответил на предложение Кеннеди объединить космические программы, - считает Логсдон. - Но я уверен, что наш президент был абсолютно серьезен. Однако всего через два месяца он был убит.