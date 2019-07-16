Как в России заработать на кино? Готовить и продавать попкорн!

О том, как устроена и работает киноиндустрия в нашей стране и почему из фильмов исчезла навязчивая реклама, разбираемся вместе с заместителем главного редактора крупнейшего профильного журнала «Бюллетень кинопрокатчика» Александром НЕЧАЕВЫМ.

ОКУПИЛСЯ ИЛИ ПРОВАЛИЛСЯ?

- Простой наивный вопрос: как понять, принес фильм прибыль в прокате или провалился?

- Существует условная формула, выведенная много лет назад: чтобы окупиться, фильм должен собрать в прокате минимум в два - два с половиной раза больше, чем стоил. Потому что половина идет показчикам - кинотеатрам, а половина - производителю и прокатчику. Все, что свыше этого, - прибыль.

Но есть подводные камни. Большой дистрибьютор с крупной киносетью договариваются делить прибыль по принципу 50 на 50. А маленькому независимому прокатчику та же киносеть может сказать: мы берем 55%, а вам оставляем 45. И дистрибьютор пойдет на эти условия, потому что ему некуда деваться.

Вообще же схема получения прибыли в огрубленном виде такая: прокатчики получают деньги от показчиков, вычитают свою долю (плюс затраты на промо), а оставшееся отдают продюсеру. Точная бухгалтерия по каждому фильму у нас, как и во всем мире, не разглашается - коммерческая тайна.

Продюсеры минимизируют свои расходы за счет налоговых вычетов: во многих российских областях уже появилась эта поощрительная практика - вы снимаете кино в нашей Верхней Пышме, а мы вам затем предоставляем 20-процентный вычет. Еще они получают невозвратные средства из различных кинофондов. Кроме того, помогает показ фильмов на фестивалях - призовые места нередко имеют денежный эквивалент. Плюс сейчас у фильма, особенно если он недорогой, есть шанс окупиться за счет продажи прав на многочисленные онлайн-кинотеатры.

То есть формула успешности - «собираем два бюджета в прокате и только после этого пьем шампанское» работает далеко не всегда, и особенно это касается авторского кино.

- Выходит, по факту больше всего денег от проката получают киносети?

- Да, но они и много тратят: содержать кинотеатр со всем его постоянно требующим обновления оборудованием - очень дорогое удовольствие. Кстати, мало кто знает: выручка кинобаров составляет 50 - 60% от кассы среднего кинотеатра. По сути, именно за счет продажи попкорна в мире и существует кинопоказ. Маржа от его реализации, по разным оценкам, - от 700 до 3000%, потому что стоимость кукурузы, масла и соли ничтожна, а цена на готовый продукт высока.

Александр НЕЧАЕВ. Фото: Facebook

БЕКМАМБЕТОВ ВВЕЛ СКРЫТУЮ РЕКЛАМУ И САМ ЕЕ УБИЛ

- Еще лет пять назад в России был очень популярен product placement - в «Ночном Дозоре» и «Дневном Дозоре», а равно в «Иронии судьбы. Продолжение» было невыносимо много скрытой рекламы: то сока, то кофе, то майонеза…

- Тимур Бекмамбетов одним из первых ввел product placement в российское кино, и он же его убил. Реклама в его фильмах подавалась настолько в лоб и ее было настолько много, что она вызывала у аудитории совсем не ту реакцию, которая предполагалась.

Я как-то разговаривал с одним маркетологом, который сказал, что, с точки зрения рекламщика, в фильмах Бекмамбетова было неправильно абсолютно все. То бренды появлялись в неприятных сценах и ситуациях, то продукты рекламировали сильно пьющие герои, а кому охота ассоциироваться с алкоголиками? К тому же зрители мгновенно от этого устали, их это страшно раздражало.

Сейчас product placement появляется очень осторожно, очень дозированно, да и слава богу: никому в те дикие времена возвращаться не хочется.

- В Голливуде фильмы снимают по двум причинам: ради денег и для удовлетворения тщеславия, грубо говоря, чтобы получить «Оскар». И в оскаровские кампании вбухиваются большие деньги. У нас что-то снимают для того, чтобы потешить свое эго? Какие премии кажутся престижными - «Кинотавр», «Ника», «Золотой орел», и влияют ли они на сборы?

- Да ни на что наши национальные премии не влияют. То есть «Ника» и «Золотой орел» - это хорошо, все к ним относятся с симпатией, но никто не будет снимать кино специально ради «Ники». Да и зрители не рванутся смотреть фильм, потому что он ее получил (с «Оскаром», кстати, зачастую обратная ситуация). Все ведь зависит от того, насколько интересно людям наше кино. Чем оно более востребовано, чем больше и чаще люди его смотрят, тем выше престиж премии.

Вот когда у нас хотя бы половину всех сборов в прокате будут обеспечивать российские фильмы (на конец июня 2019-го доля отечественного кино - 27,5%. - Ред.), тогда и к наградам будут относиться, как к «Оскарам». Главное, только не доводить эту долю до 50% запретительными мерами - пусть российское кино в прокате уживается с голливудским, крепче будет.

Что до призов «Кинотавра», они очень важны и значимы в профессиональной среде, но для зрителей они не значат почти ничего. Никакой корреляции между победой на «Кинотавре» и сборами в прокате нет. Самый популярный фильм из победивших на «Кинотавре» - «Географ глобус пропил» (на фото), он собрал 143 миллиона рублей: все равно несравнимый с Голливудом результат, хотя для авторского кино очень хороший! Но главной причиной успеха все-таки было то, что в основе «Географа...» - дико популярный роман Алексея Иванова.

Обласканный критиками и «Кинотавром», сделанный по мотивам культовой книги и с участием популярных актеров, фильм «Географ глобус пропил» собрал шесть лет назад 143 миллиона рублей при затратах в 80 миллионов.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ЕСЛИ ОТМЕНИТЬ ГОСПОДДЕРЖКУ, ЭТО БУДЕТ СТРАШНЫЙ УДАР

- Вернемся к кинопроизводству. Как продюсеру получить субсидии от государства?

- Оно выделяет деньги, которые идут в Министерство культуры. Часть этих денег ведомство распределяет само, а часть передает в Фонд кино. Минкульт специализируется на поддержке дебютов, детского кино, арт-кино - в общем, фильмов, кассовый потенциал которых неочевиден. А Фонд кино, наоборот, финансирует картины массовые, зрительские.

Раньше государственные деньги делились между компаниями-мейджорами: они получали их не на конкретные фильмы, а просто по факту своего существования и распоряжались как хотели. Потом гайки подзакрутили: теперь государство дает деньги на определенные проекты. При этом иногда выделяют средства просто так, а иногда - на возвратной основе, то есть, по сути, предоставляют беспроцентный кредит.

Кстати, не финансируют на безвозвратной основе продолжения популярных фильмов: считается, что если студия затеяла снимать сиквел, то по определению рассчитывает на финансовый успех.

- Совсем недавно находились аналитики, которые вообще называли господдержку злом. Тогда компании получали от государства деньги, снимали фильмы за три копейки, а в бумагах писали, что потратили три миллиона долларов.

- Если сегодня отменить господдержку, это будет удар по российской киноиндустрии. Выживут народные комедии и жанровые картины типа хорроров, которые могут отбиться в том числе за счет иностранного проката - продукт всем понятный и при этом недорогой в производстве, его можно снимать с никому не известными режиссером и актерами, сэкономив на всем. И русские хорроры типа «Невесты» или «Русалки» пользуются успехом, например, в Латинской Америке.

Но если мы хотим, чтобы у нас были фильмы, сопоставимые если не с Голливудом, а хотя бы с проектами Люка Бессона, крупнейшего европейского продюсера, кино надо помогать. Другое дело, что это не должно быть глупое спонсирование. Все надо жестко контролировать, но не идеологически, а коммерчески.

- На какие фильмы охотнее дают деньги? Грубо говоря, как понравиться Минкульту?

- Универсального рецепта никто не даст. Но, например, дебютанту, пришедшему просить денег в компании уважаемого продюсера, скорее всего, пойдут навстречу.

БУДУЩЕЕ ЗА ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКАМИ

- Видеопираты еще активны, несмотря на попытки блокировать их сайты. Но появились платные сервисы вроде ОККО, ivi, «Старта»… И люди готовы платить, они уже не ищут тот или иной фильм или сериал на торрентах.

- Конечно, любители нелегального контента пока никуда не делись. Но параллельно им в крупных городах появилась другая аудитория, которая предпочитает контент легальный. Таких людей, по разным оценкам, у нас около 2 млн человек, однако точных данных, увы, нет.

- В Америке студии типа Netflix или Amazon давно снимают и выпускают свое собственное кино. А российские онлайн-платформы так собираются поступать?

- Не надо думать, что Россия - какая-то отдельная страна, где все иначе. Глобальные тенденции касаются и ее, и сейчас наши онлайн-платформы начали вкладываться в свои проекты. Вот, например, фильм Юрия Быкова «Сторож», в который вложился «Яндекс», параллельно выйдет в кинопрокат в сети «Каро» и в интернете на «КиноПоиске» - посмотрим, где он соберет большую аудиторию. Онлайн-кинотеатры OKKO и ivi также активно вкладываются в кинопроизводство.

- Есть еще «ТНТ-Премьер», где выпустили много суперуспешных сериалов - «Домашний арест» или «Звоните ДиКаприо». Причем по телевизору их не показали до сих пор.

- Это особый случай. ТНТ - мощнейший бренд. И это настолько хорошо раскрутившаяся за последние десять лет машина, что у них накопилось много проектов, с которыми непонятно, что делать. Их сначала сняли, потом посмотрели и поняли, что в телеэфир они по тем или иным причинам не вписываются. Например, были грандиозные проблемы с сериалом Валерии Гай Германики «Бонус», который просто не знали, куда девать - это не формат канала ТНТ, который к тому моменту резко ушел в сторону комедий.

Та же ситуация со «Звоните ДиКаприо»: люди вложились в имиджевый престижный драматический проект, а потом хлоп - и ТНТ решило, что драм ему больше не нужно. С одной стороны, сериал классный, а с другой - покажи его в эфире, и не будет ни рейтингов, ни хайпа, которого он заслуживает: целевая аудитория канала взглянет и отвернется. Вот так интернет для «ДиКаприо», для «Бонуса» и многих других проектов стал идеальной площадкой.

«ТНТ-Премьер» активно вписывается и в большое кино - на «Кинотавре» в этом году было два фильма, снятых на их деньги: «Верность» Нигины Сайфуллаевой и «Гроза» Григория Константинопольского. Если учесть, что в ближайшее время количество легального контента в сети будет расти, то эта тенденция тоже будет усиливаться. Прямо сейчас мы видим, как на рынке происходят тектонические сдвиги, перераспределение сил - и вполне возможно, что следующее десятилетие будет именно за онлайн-площадками, а не за традиционным кинопрокатом.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Зачем нужен продюсер?

Многие уверены, что он дает на фильм свои собственные средства.

Нет, это человек, который ищет хорошую идею, хороший сценарий и скрещивает их с хорошим режиссером. А потом еще и ищет на фильм деньги. Ошибка думать, что продюсер - бездонный денежный мешок, который вкладывает в фильм свои миллионы. Наоборот, хороший продюсер старается никогда так не поступать.

Успех сериала «Звоните ДиКаприо» еще раз подтвердил, что в России сформировалась аудитория, готовая платить за качественный контент. Фото: Кадр из фильма

СОВРЕМЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ «ИНДУСТРИЯ ГРЕЗ»

1. Производители

В России есть крупные студии, так называемые мейджоры, их список утверждает Фонд кино. В прошлом году в топ-10 вошли:

«Арт Пикчерс» Федора Бондарчука и холдинга «НМГ»;

Yellow, Black and White Виталия Шляппо и Эдуарда Илояна;

«Дирекция Кино» Анатолия Максимова и Джаника Файзиева;

«СТВ» Сергея Сельянова;

«Нон-Стоп Продакшн» Сергея Мелькумова и Александра Роднянского;

«Профит» Игоря Толстунова;

«Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова;

Bazelevs Тимура Бекмамбетова;

«РОК» Алексея Учителя;

«Централ Партнершип», который входит в холдинг «Газпром-медиа».

Их преимущество перед всеми остальными - в размере субсидии, которую предоставляет их проектам Фонд кино. Эти компании могут рассчитывать на 400 млн рублей в расчете на один проект от государства, тогда как остальные компании получают не более 60 млн рублей на одну картину.

Практически все самые зрелищные и кассовые российские фильмы последних лет - продукция именно этих студий. Например, «Движение вверх» и «Экипаж» делала «ТРИТЭ», «Сталинград», «Лед» и «Притяжение» - «Арт Пикчерз» (последние два фильма - в содружестве со студией «Водород»), Yellow, Black and White приложила руку к «Последнему богатырю», «Викинг» - детище «Дирекции Кино» и т. д.

Среди студий, которые не попали в список мейджоров, прямо сейчас выделяется «Марс Медиа» Рубена Дишдишяна, совершившая мощный рывок: на ее счету два громких хита 2018 - 2019 годов - военный боевик «Т-34» и комедия «Громкая связь».

2. Прокатчики

Самые крупные:

WDSSPR, объединенная компания студий Walt Disney и Sony (у обоих подразделений сохраняется определенная самостоятельность);

«Централ Партнершип» (эксклюзивный дистрибьютор фильмов Paramount);

«Каро» (эксклюзивный дистрибьютор фильмов Warner Bros.);

Universal Pictures International;

20th Century Fox СНГ.

Эти пять дистрибьюторов, как видно из названий большинства из них, прокатывают в России фильмы крупных голливудских студий. Вместе компании контролируют более 80% российского рынка кинопроката, причем более 30% этого рынка приходится на WDSSPR.

Есть более или менее крупные независимые прокатчики:

«Вольга»;

Megogo;

«Парадиз».

Они работают с контентом больших независимых американских и европейских производителей, таких как Lionsgate (франшиза «Голодные игры»), STX (фильмы «Во власти стихии», «Красотка на всю голову») и Millennium («Падение Олимпа», «Хеллбой»). На их долю приходится от 5 до 7% рынка.

Оставшиеся 13 - 15% делят между собой небольшие прокатчики, занимающие самые разнообразные ниши: «Экспонента», «Пионер», «ПРОвзгляд» и т. д.

Все эти дистрибьюторы работают и с российскими фильмами. Например, Disney выпускает у нас не только американские сказки и мультфильмы с Диснейлендом на логотипе, но и картины вроде «Истории одного назначения» Авдотьи Смирновой или «Братства» Павла Лунгина. А Sony, к примеру, прокатывала «Войну Анны» Алексея Федорченко, осенью выпустит «Быка», победившего на «Кинотавре-2019», а зимой - «Вторжение» Федора Бондарчука.

3. Показчики

Крупнейшие сети кинотеатров:

Объединенная сеть «Формула Кино» и «Синема Парк» (владеет 12% залов в стране);

«Каро» (4,7%);

«Киномакс» (4,6%);

«Мираж Синема» (3%);

«Синема стар» (2,6%).