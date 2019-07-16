Ода советской жизни: в Вильнюсе сдают квартиру в стиле сериала HBO "Чернобыль"

Сериал "Чернобыль" североамериканской телекомпании HBO завоевал сердца зрителей по всему миру и пробудил небывалый интерес ко всему советскому. Предприимчивая пара из Литвы решила воспользоваться ситуацией и немного заработать на всей этой шумихе.

chernobylflat Сутки аренды квартиры обойдутся примерно в 4200 рублей

Пользователь сервиса аренды жилья Airbnb по имени Линас выставил на сайте объявление о сдаче квартиры, оформленной в уникальном советском стиле. Жилье расположено в одном из спальных районов Вильнюса, который съемочная группа HBO выдавала за Припять.

chernobylflat Квартира расположена в районе Вильнюса, где снимали сериал "Чернобыль"

"Мои бабушка и дедушка жили здесь более 40 лет - они любили это место и очень хорошо о нем заботились, поэтому сейчас здесь царит атмосфера 30-летней давности", - говорится в описании квартиры на сайте сервиса.

chernobylflat За минувшую неделю объявление посмотрели свыше 500 раз

Жилье рассчитано на 2 гостей - здесь всего одна спальня, кухня и небольшая ванная. Акцент делается именно на аутентичной обстановке времен СССР - здесь старые журналы с книгами, винилы, и хрустальные вазы, стилизованная под советскую бытовая техника и многое другое. Хозяева даже предоставляют рецепты блинчиков. Все удовольствие стоит 4 200 рублей за сутки (около 67 долларов).

chernobylflat Советский виниловый проигрыватель "Мелодия"

Предложение пользуется большой популярностью у иностранных туристов. Судя по сториз с Instagram-аккаунте арендатора, демонстрация квартиры превращается в небольшую экскурсию. И это неудивительно, учитывая, что "Чернобыль" был признан самым популярным телесериалом в истории по версии IMDb.

chernobylflat Съемки сериала проходили, преимущественно, в Литве, а не на Украине