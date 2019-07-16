2019-07-16T12:07:56+03:00
Туризм

Ода советской жизни: в Вильнюсе сдают квартиру в стиле сериала HBO "Чернобыль"

Всего за 68 долларов можно снять жилье, сохранившее аутентичный облик времен СССР [фото]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Квартира расположена в одном из спальных районов Вильнюса. Фото: airbnb.comКвартира расположена в одном из спальных районов Вильнюса. Фото: airbnb.com
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Сериал "Чернобыль" североамериканской телекомпании HBO завоевал сердца зрителей по всему миру и пробудил небывалый интерес ко всему советскому. Предприимчивая пара из Литвы решила воспользоваться ситуацией и немного заработать на всей этой шумихе.

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Сутки аренды квартиры обойдутся примерно в 4200 рублей
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Пользователь сервиса аренды жилья Airbnb по имени Линас выставил на сайте объявление о сдаче квартиры, оформленной в уникальном советском стиле. Жилье расположено в одном из спальных районов Вильнюса, который съемочная группа HBO выдавала за Припять.

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Квартира расположена в районе Вильнюса, где снимали сериал "Чернобыль"
42 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Мои бабушка и дедушка жили здесь более 40 лет - они любили это место и очень хорошо о нем заботились, поэтому сейчас здесь царит атмосфера 30-летней давности", - говорится в описании квартиры на сайте сервиса.

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За минувшую неделю объявление посмотрели свыше 500 раз
29 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Жилье рассчитано на 2 гостей - здесь всего одна спальня, кухня и небольшая ванная. Акцент делается именно на аутентичной обстановке времен СССР - здесь старые журналы с книгами, винилы, и хрустальные вазы, стилизованная под советскую бытовая техника и многое другое. Хозяева даже предоставляют рецепты блинчиков. Все удовольствие стоит 4 200 рублей за сутки (около 67 долларов).

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Советский виниловый проигрыватель "Мелодия"
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Предложение пользуется большой популярностью у иностранных туристов. Судя по сториз с Instagram-аккаунте арендатора, демонстрация квартиры превращается в небольшую экскурсию. И это неудивительно, учитывая, что "Чернобыль" был признан самым популярным телесериалом в истории по версии IMDb.

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Съемки сериала проходили, преимущественно, в Литве, а не на Украине
32 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Чернобыль (Мини-сериал) Русский трейлер (2019).

ИСТОЧНИК KP.RU

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