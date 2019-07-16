2019-07-16T12:33:09+03:00
Общество

Сережа – душа, запертая на ключ

Мальчик был круглым отличником, пока война и тяжелый диагноз не сломали его
Ярослава ТАНЬКОВА
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Пересадка, реабилитация и лечение Сергея обойдется в 4 миллиона рублей.Пересадка, реабилитация и лечение Сергея обойдется в 4 миллиона рублей.
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Про таких как Сережа трудно рассказывать на широкую публику – слишком тонок, боишься надломить. Его нужно увидеть и почувствовать… Тихий, застенчивый, любит одиночество. Тяжело переносит, когда лезут в душу с вопросами, особенно про его болезнь. Но и без откровений понятно, что события последних лет сильно надломили его.

Сначала война в родном Донецке. Потом тяжелейший диагноз. А в сумме - страшная, абсолютная беспомощность юного человека, живущего под «домокловым мечом». «Мама, меня же вылечат?» – с ужасом и надеждой спрашивал он, услышав свой диагноз. «Конечно!» - твердила мама, лихорадочно пытаясь найти хоть какой-то выход. А парень чувствовал ее панику и все больше падал духом.

У Сережи «пароксизмальная ночная гемоглобинурия» (ПНГ). Очень редкое заболевание (один случай на миллион), при котором клетки крови начинают разрушаться в кровеносных сосудах. Современная медицина знает только два способа борьбы с этой болезнью: приём дорогостоящего лекарства (экулизумаб), тормозящего проявления болезни, и трансплантация костного мозга (ТКМ), позволяющая выздороветь. Без лечения большинство пациентов с ПНГ погибают в течение ближайших лет.

Раньше Сережа был отличником. Любил рисовать, пытался учиться играть на гитаре, плёл браслеты из проволоки и резинок, был душой компании. Сейчас он тоже душа. Но очень больная, спрятавшаяся ото всех и запертая на ключ. Отличником он быть, увы, перестал - болезнь повлияла на учебу: постоянная слабость, головная боль и тошнота мешают и заниматься и даже гулять. Но школу Сергей все равно закончил без троек - на четвёрки и пятёрки. Он старается, он очень хочет жить! Но в поствоенном Донецке у него просто нет шансов. А в Москве лечение для Серёжи платное, даже несмотря на то, что донором костного мозга будет родной старший брат. Сама пересадка, реабилитация, лечение будут платными - 4 миллиона рублей. Конечно, таких денег у Серёжиной семьи нет. И они умоляют помочь спасти сына.

Серёжа - подопечный благотворительной программы «Помощь детям, пострадавшим в результате военных действий и катастроф». И на его спасение уже полгода идет сбор, но на счету только половина суммы. Пожалуйста, помогите!

Способы помощи:

1. Пожертвовать через СМС на короткий номер 3443

Отправьте сообщение со словом докторлиза и (через пробел) сумму пожертвования на номер 3443. Например: докторлиза 300

2. Пожертвовать через Интернет (на нашем сайте указаны все ссылки) или QR код :

ИСТОЧНИК KP.RU

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