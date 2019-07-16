Судью матча "Спартак" - "Сочи", который ошибочно засчитал победный гол, отстраняют от работы

Один из главных вопросов после стартовых матчей – использование системы видеоповторов ВАР, которую уже успешно опробовали на крупных международных турнирах.

Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров не стал комментировать финансовый вопрос относительно внедрения системы в России на всех стадионах, но рассказал о тестовом использовании ВАР в нашем первенстве.

- Я понимаю, что матч «Спартак» - «Сочи» получился резонансным. Очень много вопросов к Владимиру Москалёву. Мы не желаем видеть такие забитые мячи. Мнение департамента, что этот гол засчитывать не стоило из-за нарушения правил. Момент с падением в штрафной – для нас это пенальти. Нас больше напрягла трактовка единоборств. Прошу не танцевать на костях, но матч действительно неудачный для судьи. Такое бывает.

После игры мы с ним разговаривали. Мы дадим Москалёву время. На сборах он выглядел хорошо. К сожалению, по какой причине так получилось мы пока не разобрались.

- По поводу засчитанного гола «Локомотива»?

- Во время удара футболист стоял нормально. Правило новое. Такие ситуации будут возникать. Есть правила, которые на практике применяются по-другому. Например, 6 секунд у вратаря. Было как-то давно, что в Саратове арбитр назначил свободный удар за такое. Позже он сразу закончил карьеру.

Никто бы не понял, если бы гол не был засчитан. Игрок изначально стоял в метре от стенки. Формально по букве закона – это нарушение. Мы отправим этот момент в ФИФА для консультации. Но таких моментов формальных очень много. Например, когда вбрасывают аут на 50 сантиметров дальше.

- Планировалось, что запустят VAR запустят со второго тура?

- Леонид Калошин, главный по проекту ВАР в России, был доволен тем, как система работала в матче «Локомотива» и «Рубина» в режиме оффлайн. Система будет работать постепенно, не на всех матчах. Мы должны работать шаг за шагом. Постепенно вводить систему. Пока возможности охватить тур в полном объеме нет.

- Сколько арбитров получили допуск для работы с ВАР?

- Сертифицировано девять арбитров. Пока их имена раскрыть не можем.