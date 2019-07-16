"Нет Wi-Fi, но все отлично с навигацией": Как изменилась жизнь москвичей после закрытия 9 станций метро

Сокольническая линия московского метрополитена стала короче сразу на девять станций. Их закрыли в минувшую субботу, а откроют в ближайшее воскресенье - 21 июля (в 5.30). За это время метростроевцы проложат перегонные тоннели, который пройдут по внутренней стороне Большой кольцевой линии.

Сейчас закрыты станции - «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Вдоль этого отрезка в качестве компенсации «Мосгортранс» запустил бесплатные автобусы - КМ1 и КМ2. Первый идёт по маршруту - «Университет» - «Саларьево». Второй - «Саларьево» - «Коммунарка». Остановки - все закрытые станции метро. Корреспондент «КП» угодил в вечерний час пик как раз на этот участок пути.

Станция "Университет" временно стала конечной для Сокольнической линии.Фото: Павел КЛОКОВ

УДОБНО, НО МЕДЛЕННО

О том, что станция «Университет» временно стала конечной, диктор предупреждает каждые пять минут. Ну а потом, как бы в доказательство, звучит объявление:

«Поезд дальше не идёт. Просьба выйти из вагонов».

И очередная волна людей выкатывается на площадь Джавахарлала Неру. С навигацией все отлично. Указатели висят на каждом столбе. Плюс работники метро и «Мосгортранса» стоят с рупорами как промоутеры возле кафе. Только вместо пиццы предлагают пройти 200 метров и сесть в синий автобус. Со стороны кажется, что вся эта толпа возвращается с футбольного матча, причём крайне неудачного для нашей команды. Потому что лица у людей невеселые. Если не сказать, хмурые.

Бесплатные автобусы - КМ1 и КМ2 передвигаются по выделенным полосам.Фото: Павел КЛОКОВ

Новый автобус подъезжает ровно через секунду после того, как уехал предыдущий. А потому народ не успевает скапливаться как на митинге. При этом люди в зелёных жилетах контролируют, чтобы пассажиров в салоне было столько же, сколько сидячих мест. Чтобы никто не стоял. Помню, когда в апреле этого года перекрыли участок Таганско-Краснопресненской линии (от «Волгоградского проспекта» до «Котельников»), я ехал в автобусе, из которого люди на остановках не выходили, а вываливались (отличный способ похудеть, кстати - и недорогой). Теперь, видимо, сделали работу над ошибками.

Лично я вижу в компенсационных автобусах два минуса. Отсутствие Wi-Fi. Все-таки столичные пассажиры к нему давно привыкли. И увеличенное время в пути. Если на метро от «Университета» до «Саларьева» доезжаешь за 15 минут, то на автобусе я ехал 35 минут. Разница существенная, особенно если спешишь. И это при том, что КМ1 и КМ2 чешут по выделенным полосам. Их на протяжении всего пути организовали с помощью пластиковых ограждений, накрыв их мешками с песком (чтобы ветром не унесло).

Пассажиры к временным трудностям относятся по-разному. Например, мебельщик Дмитрий Матвейчук заявил «КП», что ехать на автобусе веселее - смотреть в окно всяко интереснее, чем друг на друга в подземке.

- Могли бы и по ночам этот тоннель прокладывать, - ворчит сосед Матвейчука, похожий на Бубу Касторского. - Я еду до «Коммунарки» с пересадкой. Теряю, как минимум, полчаса. И это только в один конец.

Путь от «Университета» до «Саларьево» на автобусе займет почти в два раза больше времени, чем на привычном метро.Фото: Павел КЛОКОВ

На станции «Университет», где в час пик сейчас много народу (приезжают жители близлежащих районов, чтобы ехать в центр), заработали пять мобильных касс метро. Они облегчают работу стационарных кассиров и уменьшают столпотворение в фойе.

Ещё из приятных мелочей. Вблизи автобусных остановок установили бесплатные биотуалеты. В шаговой доступности стоят холодильники с мороженым. Но это уже не за счет метро. Один рожок - 80 рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

- Закрытие участка линии организовано по просьбе Департамента строительства, - пояснили «КП» в столичном метро. - Это сделано для прокладки тоннелей БКЛ. Часть участка проходит под станцией «Проспект Вернадского». При проведении таких работ, согласно нормам, в зоне действующего метро движение поездов нужно прекратить. На новом участке БКЛ будет три станции - «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». Две из них будут пересадочными на Солнцевскую и Сокольническую линии метро. Открытие юго-западного участка БКЛ улучшит транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского. В общей сложности, это около 200 тысяч человек. Время на поездки по городу сократится на 10-15 минут. Пассажиры смогут сделать пересадки на другие линии, минуя центральные станции и наиболее востребованные пересадочные узлы.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО АЭРОПОРТА «ВНУКОВО»

- Аэроэкспресс от Киевского вокзала

- Автобус 32 от станции метро «Рассказовка»

- Автобус 611 от станций метро «Юго-Западная» и «Тропарево»

- Автобус 911 от станции метро «Саларьево»

КСТАТИ

Дополнительные автобусы вышли по маршрутам - 34, 144, 246, 261, 715, 878, 881, 882 и 950.

ВРЕМЕННО ВВЕЛИ ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ

- на проезде от проспекта Вернадского до улицы Рузская

- на проезде от проспекта Вернадского до улицы Семенова Тян-Шанского

- на Теплостанском проезде до улицы Академика Варги