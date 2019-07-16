В России введут ГОСТ на фото младенцев: не шуметь, не кашлять и иметь справку от родителей

Совсем недавно глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в России отменят 10 тысяч устаревших советских ГОСТов. Но при этом он, видимо, забыл добавить, что их заменят новыми - порой не менее абсурдными.

И вот пример - Росстандарт разработал госстандарт для фотосессий младенцев (возрастом до 28 дней). Да, если вы думали, что родители сами разберутся, как снять свое чадо у роддома на память, то вы сильно ошибаетесь. Тут нужна целая система.

По новым стандартам, дальняя родня ребенка не может заказывать фотосессию. Только папа, мама или законные представители. Они подписывают согласие на съемку и все время должны быть рядом. Без присмотра оставлять чадо нельзя — за этим фотограф обязан следить лично. Студию нужно проветривать и держать температуру не выше 22 градусов. Предусмотрели даже влажность — от 50 до 70%. Рядом с малышом нельзя шуметь, держать непродезинфицированные предметы, а игрушки, соски и прочее не должны вызывать аллергии.

К фотографу следующие требования: возраст 18+, наличие паспорта, медкнижки, навыков общения с новорожденными. Судимых и душевнобольных не допускают. Зрение тоже должно быть норме. Для зараженных опасными хроническими инфекциями (ВИЧ, СПИД, гепатит, туберкулез) в работа с младенцами исключается. Тем, кто курят, пьют и принимают наркотики, оказывать фотоуслуги тоже запрещено.

- Едва ли все эти строгие требования будут соблюдаться идеально, - говорит профессиональный фотограф Евгения Гусева. - Родителей обычно не интересует, есть ли у фотографа медсправка. Они смотрят только на работы мастера. Максимум, могут потребовать работать с ребенком в медицинской маске.

ГОСТ на младенческие фотосессии должен вступить в силу 1 января 2020 года. И понятно, что тот же Росстандарт хочет защитить новорожденных от всевозможных опасностей. Но уж очень часто в России получается так, что этими благими намерениями устлана дорога в бюрократический ад.

В конце концов, нормальные родители в здравом уме и сами никогда не позволят прикоснуться к своему ребеночку фотографу с кашлем и перегаром. Да и кто будет все это контролировать? Специальная инспекция по фотографам? Вот и получается - еще один бессмысленный регламент, который никто не будет соблюдать. Так никаких регуляторных гильотин не напасешься!