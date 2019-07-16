2019-07-16T16:46:09+03:00
Общество

В Третьяковке установили новую охранную систему, разработанную Росатомом

Руководство всемирно известной галереи не хочет повторения кражи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которая произошла в начале 2019 года
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Третьяковская галерея установила у себя в залах новую систему охраны, разработанную специалистами компанией «Росатома» «Элерон». Её уже успешно опробовали во время проведения выставок Ильи Репина, Бориса Голополосова и Эдварда Мунка, сообщила корпоративная газета «Страна Росатом». Разработанные 15 лет назад датчики серии «Яхонт» — пример того, как военные технологии оказались полезны в гражданской сфере.

ДАТЧИКИ РАЗМЕРОМ С БАНКОВСКУЮ КАРТУ

После кражи картины Куинджи в январе этого года Третьяковская галерея заказала систему третьего рубежа охраны для выставочных помещений на Крымском Валу и в Инженерном корпусе.

«Когда речь зашла об оснащении культурного объекта, на первый план выдвинулась компактность и эстетика. Изначально датчик вместе с системами автономного питания и другой начинкой представлял собой блок 300х200х150 мм. Нам нужно было в короткий срок изменить габариты, а все свойства сохранить. Потребовались новые инженерные и алгоритмические решения», — рассказывает Алексей Руднев.

В итоге в залах Третьяковки установили датчики «Яхонта» размером с банковскую карту, только толщиной около 4 мм.

«ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕИЗВЛЕКАЕМОСТЬ»

История «Яхонта» началась в середине 2000-х. Тогда инженеры «Элерона» создали охранную систему для ряда стратегических объектов. Суть разработки в том, что комплекс датчиков передает информацию на пульт охраны по радиоканалу в широком спектре частот.

«Расстояние передачи сигнала большее, чем у узкополосного передатчика. Это позволяет решать те же задачи без дорогостоящего повышения чувствительности приемника», — рассказывает начальник отделения «Элерона» Алексей Руднев.

Устройства контроля основаны на различных физических принципах. Это магнитоконтактный извещатель, инерциальный датчик, регистрирующий изменения положения объекта по трем осям и вибрацию. То есть «Яхонт» реагирует на любое вторжение в охраняемую зону и физическое воздействие на объект контроля.

«Фактически комплекс обеспечивает «неизвлекаемость». Его нельзя никакими способами обойти», — добавляет Алексей Руднев.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЧТЫ РОССИИ

«Элерон» не в первый раз оснащает мощными охранными системами гражданские объекты. Например, в 2017 году продукцией росатомовской компании заинтересовался Тверской вагоностроительный завод и его клиент, Почта России. Свои новые вагоны большой грузоподъемности они хотели оснастить системами, которые бы не зависели от проводной связи и обеспечивали не только физическую защиту, но и пожарную и транспортную безопасность. Последняя подразумевает контроль работы буксовых узлов вагонной тележки. Если букса неисправна, колесную пару может заклинить, тогда вагон или целый состав рискует сойти с рельсов. В РЖД даже создали автоматическую систему мониторинга состояния буксовых узлов на участках безостановочного движения поездов. Учитывая повышенную нагрузку на ось в новых вагонах, их буксы нуждаются в особом внимании.

«Для внедрения нашей системы мы проводили с заводом испытания. По итогам РЖД приняла вагоны. Сейчас Почта России их массово заказывает — только в этом году мы оборудовали 70 вагонов», — говорит Алексей Руднев.

Радиоканал «Яхонта» используется как резервный, когда прерывается проводная связь, например, в состав между почтовыми встает вагон, не оборудованный никакими системами. Устройство автоматически определяет, что по межвагонной магистрали нет сигнала, и начинает работать по радиоканалу. Сообщение о нагреве букс, срабатывании датчиков охранной или пожарной сигнализации либо о других нештатных ситуациях будет гарантированно доставлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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