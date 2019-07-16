2019-07-16T17:04:49+03:00
Наука

Лунное затмение 16 июля 2019: прямая онлайн-трансляция

Частичное лунное затмение начнется в 23:00 и продлится 1 час 58 минут. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию [видеотрансляция с 22:40]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Лунное затмение 16 июля 2019: прямая онлайн-трансляцияЛунное затмение 16 июля 2019: прямая онлайн-трансляцияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь с 16 на 17 июля жители большинства регионов России смогут увидеть частичное лучное затмение. Прямая онлайн-трансляция лунного затмения 16 июля 2019 года начнется в 22:40 по московскому времени на сайте KP.RU.

Это явление будет последним за ближайшие шесть лет, когда лунное затмение ощутимо затемнит Луну. В Московском планетарии сообщили, что длится оно будет 1 час 58 минут. Основная часть начнется в 23:00 по столичному времени. В это время как раз начнется погружение планеты в тень. Максимальная фаза лунного затмения начнет 17 июля в 00:31. Луна станет максимально красной. В 2:00 спутник выйдет из земной тени и лунное затмение завершится.

Лунное затмение 16 июля 2019: прямая трансляция.В ночь с 16 на 17 июля жители многих уголков Земли в том числе, России смогут наблюдать частное лунное затмение. А из вашего окна видно небесное шоу?

Эксперты уточнили, что лучше всего лунное затмение 16 июля 2019 года будет видно в Крыму и на Северном Кавказе. Луна будет под горизонтом 20 градусов, а погодные условия должны быть благоприятными. А вот в северных и восточных регионах практически ничего не будет видно.

Астрономы уточнили, что жители и гости Москвы смогут невооруженным взглядом увидеть лунное затмение 16 июля 2019 года. Но все же посоветовали наблюдать за явлением через бинокль или телескоп

Ранее сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию солнечного затмения 2 июля 2019 года. Правда в Москве увидеть его было нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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