Ремонт дорог в Москве 2019: Список улиц, которые приведут в порядок до конца лета

Столичные власти утвердили обновленный список улиц, на которых до конца лета заменят асфальт и бордюрный камень, уберут колейность и ямы, обновят разметку. Кроме того, отремонтируют канализационные и смотровые люки. При этом полностью останавливать движение машин не будут.

На некоторых участках на время ремонта временно станут закрывать по 1 - 2 полосы. Основные работы постараются проводить ночью, чтобы не создавать пробки на дорогах. Большинство улиц приведут в порядок до конца лета. Но кое-где рабочие останутся до конца октября - начала ноября.

- Всего в 2019 году планируется отремонтировать более 20 миллионов квадратных метров асфальта, - ранее сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - В списке - участки МКАДа, ТТК и основных магистралей города, таких как Ленинский проспект, Дмитровское и Ленинградское шоссе, дороги улиц городского и районного значения.

Публикуем основной список ремонтируемых улиц (полный перечень с онлайн-обновлением - на портале «Открытые данные» - data.mos.ru).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Андроньевский пр-д 5 августа

ул. М. Андроньевская 30 августа

Б. Балканский пер. 1 ноября

Барыковский пер. 20 сентября

ул. Бахрушина 1 августа

Берников пер. 20 августа

ул. Библиотечная 10 октября

Бродников пер. 31 августа

Бутиковский пер. 5 октября

Б. Ватин пер. 25 августа

Ведерников пер. 1 ноября

ул. Вековая 15 октября

Всеволожский пер. 15 сентября

Гжельский пер. 15 сентября

Б. Дровяной пер. 10 сентября

Еропкинский пер. 20 сентября

1-й Зачатьевский пер. 31 августа

3-й Зачатьевский пер. 31 августа

ул. Иерусалимская 10 октября

3-й Ирининский пер. 12 августа

1-й Казачий пер. 10 августа

2-й Казачий пер. 31 августа

ул. Каланчевская 31 августа

ул. М. Калитниковская 1 октября

ул. М. Каменщики 5 августа

ул. Качалинская 1 ноября

1-й Красногвардейский пр-д 31 августа

М. Козловский пер. 31 августа

Коробейников пер. 31 августа

Курсовой пер. 15 августа

Лопухинский пер. 20 сентября

Лужнецкая набережная - Новодевичья набережная 31 августа

Мартыновский пер. 10 сентября

ул. Машкова 31 августа

Молочный пер. 31 августа

1-й Монетчиковский пер. 31 июля

2-й и 3-й Монетчиковский пер. 25 июля

4-й Монетчиковский пер. 30 июля

5-й и 6-й Монетчиковский пер. 10 августа

Николоямской пер. 25 августа

ул. Новокузнецкая 25 июля

ул. Новорогожская 31 августа

1-й Обыденский пер. 20 сентября

2-й Обыденский пер. 25 сентября

3-й Обыденский пер. 10 сентября

Б. Овчинниковский пер. 25 августа

пер. Огородная слобода 31 августа

Озерковский пер. 1 сентября

Пестовский пер. 5 сентября

Пожарский пер. 31 августа

Полянский пер. 31 августа

Померанцев пер. 20 сентября

ул. М. Полянка 31 августа

ул. Б. Почтовая 31 августа

ул. Рабочая 12 августа

Б. Рогожский пер. 20 августа

М. Рогожский пер. 15 октября

Руновский пер. 1 сентября

Рюмин пер. 10 сентября

Садовнический пр-д 31 августа

1-й Спасоналивковский пер. 31 августа

2-й Спасоналивковский пер. 12 августа

Спиридоньевский пер. 30 августа

ул. Стройковская 1 ноября

ул. Б. Татарская 31 августа

ул. Татарская 31 августа

Б. Татарский пер. 12 августа

М. Татарский пер. 31 августа

Тессинский пер. 31 августа

Технический пер. 31 августа

С. Толмачевский пер. 10 сентября

ул. Трудовая 20 октября

Турчанинов пер. 20 сентября

М. Факельный пер. 5 октября

М. Харитоньевский пер. 31 августа

Хилков пер. 20 сентября

Шелапутинский пер. 25 августа

ул. Ф. Энгельса 31 августа

Яковоапостольский пер. 31 августа

ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

ул. Академика Павлова 31 августа

ул. Верейская 31 июля

ул. Гжатская 31 августа

ул. Давыдковская 10 августа

ул. Довженко 31 августа

Проезд от Рублевского ш., д. 52 до ул. Осенняя, д. 2, корп. 2 31 августа

МКАД, транспортная развязка Очаково - Заречье 10 августа

ЮЖНЫЙ ОКРУГ

ТТК, Автозаводский разворотный круг 31 августа

ТТК, развязка с ул. Вавилова 31 августа

ТТК, внешнее и внутреннее кольца Автозаводской мост с подходами 10 августа

ТТК, внешнее и внутреннее кольца внутреннее кольцо, эстакада над Большой Тульской улицей 5 октября

Варшавское ш. (дублеры) 15 августа

ул. Кировоградская 12 августа

ул. Лебедянская 9 сентября

Симоновская наб. 12 августа

ул. Чертановская 31 августа

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

ул. Васильцовский стан 12 августа

ТТК, внешнее кольцо от Велозаводской ул. до Волгоградского пр-та, включая Велозаводскую эстакаду 8 сентября

2-й Крутицкий пер. 9 сентября

ул. Нижегородская, от д. 58, корп. 3 до МЦК 19 августа

ул. Нижегородская (дублер), от д. 62 18 августа

ул. Новогиреевская 19 августа

СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ

ул. Алабяна 30 июля

1-й Амбулаторный пр-д 31 августа

3-й Балтийский пер. 30 августа

2-я ул. Бебеля 31 августа

2-й Боткинский пр-д 15 августа

ул. Бусиновская горка 31 августа

Дмитровское ш. от Красностуденческого проезда до Станционной ул. 31 августа

Дмитровское шоссе (выезд из тоннеля) - Коровинское шоссе 31 августа

Дубнинский пр-д 1 августа

ул. Ивана Сусанина. вл. 2 (проезд к бетоно-разборному узлу) 1 августа

ул. Ивановская 31 августа

ул. Ижорская 12 августа

Карельский б-р 31 августа

Керамический пр-д 1 сентября

Конаковский пр-д 31 августа

ул. Красноармейская 15 августа

ул. Краснополянская 31 августа

ул. Лавочкина 31 августа

Ленинградский пр-т (дублер), около д. 71 А - ул. Маршала Шапошникова 29 августа

Ленинградское ш. в двух направлениях, от д. 52 до развязки с Прибрежным проездом, включая Головинскую эстакаду с местными проездами 15 августа

Ленинградское ш., разворот по каналом имени Москвы 26 августа

1-й Лихачевский пер. 31 августа

4-й Лихачевский пер. 1 октября

ул. Маршала Федоренко 31 августа

Местный проезд около издательства «Красная Звезда» 31 августа

1-й и 2-й Нижнемасловский пер. 31 августа

4-й Новомихалковский пр-д 31 августа

М. Песчаный пер. 31 августа

Ст. Петровско-Разумовский пр-д 1 сентября

ул. Петрозаводская 31 августа

ул. Пилота Нестерова 12 августа

ул. Писцовая 31 августа

Площадь около ст. м. «Водный стадион» 31 августа

Площадь перед ст. м. «Петровско-Разумовская» 15 августа

ул. Полины Осипенко 1 сентября

ул. Полтавская 15 августа

ул. 1-я Подрезковская 31 августа

Прибрежный пр-д 11 августа

Проезд от Войковского пер. 1-го до Войковского пер. 5-го 12 августа

Проезд от Ленинградского ш., вл. 46-48 до ул. Адмирала Макарова, д. 31 31 августа

Проезд от Ленинградского ш. до 2-го Новоподмосковного пер. 31 августа

Проезд к д. 5 по Флотской ул. (подъезд к МФС № 6) 9 августа

Проезд от ул. Фестивальной до ул. Петрозаводской 31 августа

Проектируемый проезд № 6367 (ул. Маргелова) 11 августа

ул. Пяловская 10 сентября

ул. Сальвадора Альенде 31 августа

ул. К. Симонова 15 сентября

ул. Софьи Ковалевской 31 августа

ул. Талдомская 31 августа

2-й Хорошевский пр-д 30 августа

Хорошевский пер. 12 августа

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

ул. Аргуновская 31 августа

ул. Вильгельма Пика 25 сентября

ул. Вересковая 31 августа

Дмитровское шоссе, дублер от МКАДа до ул. Генерала Артемьева 31 августа

ул. Б. Новодмитровская 31 августа

ул. Б. Марфинская 31 августа

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

ул. 9 мая 10 августа

ул. Акуловская 31 августа

ул. Константина Федина 30 июля

ул. Лазо 25 августа

ул. Монтажная - Щелковское ш., д. 7 31 августа

Народный пр-т 31 августа

Союзный пр-т 15 августа

ул. Уральская - от ул. Байкальская до Щелковского ш. 15 сентября

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

ул. Академика Опарина 31 августа

Варшавское ш. - 2-я Мелитопольская ул. - ул. Дачная 25 августа

ул. Гарибальди 31 августа

ул. Перекопская 31 августа

ул. Эльдара Рязанова 2 сентября

Университетский пр-т - пр-т Вернадского - Ленинский пр-т 5 августа

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

ул. Авиационная 9 сентября

ул. Братцевская (проезд от ул. С. Нерис к автосервису) 31 августа

ул. Вишневая 31 августа

ул. Водников 3 августа

ул. Демьяна Бедного 31 августа

ул. Лодочная 10 сентября

ул. Маршала Василевского в составе с ТПУ «Щукинская» 5 августа

пр-т Маршала Жукова 21 сентября

ул. Мещерякова 16 сентября

2-я Муравская ул. 12 августа

Проезд от ул. Свободы до ул. Планерная 15 августа

ЗЕЛЕНОГРАД

ул. Болдов ручей 31 августа

пр-т Генерала Алексеева (участок Панфиловский пр-т - АЗС № 166) 31 августа

Дорога к хлебозаводу 14 сентября

2-й Западный пр-д 30 июля

Каштановая аллея 10 сентября

ул. Конструктора Гуськова 5 августа

пл. Крюково 31 августа

Площадь около префектуры 20 августа

ул. Овражная 31 августа

2-я ул. Пятилетка 25 августа

НОВОМОСКОВСКИЙ ОКРУГ

Дорога к санаторию «Рассказовка» - Боровское ш. (старый участок) 15 августа

Поселение Марушкинское - Боровское ш. (д. Давыдково - д. Власово) - Давыдково-Власово-Победа 31 августа

г. Щербинка 25 августа

ТРОИЦКИЙ ОКРУГ

Поселение Вороновское, подъезд к дому отдыха «Вороново» 31 августа

Поселение Новофедоровское, д. Руднево-д.Архангельское 31 августа

Кленово - Мешково - Чернецкое 25 августа