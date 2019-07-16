2019-07-16T18:58:40+03:00
Звезды

Пелевинский аттракцион поломался

Новая книга гуру русского буддизма выходит не в срок
Евгения КОРОБКОВА
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"Эксмо" готовит к выходу новый роман Виктора Пелевина"Эксмо" готовит к выходу новый роман Виктора ПелевинаФото: ТАСС
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Издательство "Эксмо" готовит к выходу новый роман Виктора Пелевина. Об этом написал в своем фейсбуке генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев. Обычно новые романы "гуру русского буддизма" выходят в сентябре и именно поэтому литкритики первые дни осени называют "аттракционом Пелевина", однако на сей раз "аттракцион" случится на месяц раньше. Роман (название которого держится в секрете) выйдет в августе.

Содержание книги, естественно, тоже держится в секрете. Однако Капьев пообещал, что книга "взорвет книжный рынок", а редактор Юлия Качалкина тоже не удержалась и написала по поводу события радостный пост, украсив его сердечком и привидением.

"Ну вот теперь не секрет, и понятно, почему я последний месяц как подорванная:)", - написала редактор "Первой редакции" в соцсетях. По словам Качалкиной, она редактирует Пелевина "уже девятый год" и этот всегда "незабываемый экспириенс".

Давно ходили слухи, что издание Пелевина невыгодно и самому «Эксмо», поскольку гонорары автору не окупают прибыли продаж. Как пошутил один из литераторов, тексты Пелевина доставляют читателю радость тем, что «неуклонно ухудшаются» год от года, и это приятно, поскольку «мы тоже ухудшаемся и радостно осознавать, что кто-то делает это вместе с нами». Однако, начиная с «Айфака» тексты перестали ухудшаться, а вышедшие в прошлом году «Тайные виды на гору Фудзи» этого вида радости тоже не доставили.

"Тайные виды" удивили читателей тем, что впервые в своей библиокарьере самый маскулинный писатель отечественной прозы написал роман о женщинах. В романе появилось подобие мысли семейной (этого не было ни в одной прежней книге), а главной героиней стала не уродина, не самка мухи, не лиса со спермоприемником, а вполне симпатичная женщина.

Злословы говорили, что после ухода с поста редактора "первой редакции" Ольги Аминовой - проект "Виктор Пелевин" накроется медным тазом, ведь именно Аминовой приписывали авторство многих "пелевинских" текстов. Однако анонс новой книги говорит о том, что шоу будет продолжаться.

В день выхода романа рецензия на него появится на сайте "КП".

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Пелевин стал женщиной

Сегодня ночью в книжных появится новый роман от гуру отечественного буддизма (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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