Кукушки, гуси, жуки и прочий «вивариум» - все фильмы кинофестиваля на «Стрелке»

С переездом Московского международного фестиваля на апрель в столичном воздухе стал ощущаться запрос на большое летнее кинособытие. Таким событием станет с 19 по 28 июля кинофестиваль на «Стрелке» - он пройдет в этом году в четвертый раз под открытым небом в самом центре Москвы. Программу представляет кинообозреватель «КП» Стас ТЫРКИН, являющийся программным директором фестиваля.

Без сомнения, это самая крутая селекция за четыре года, что существует фестиваль на "Стрелке". Высококлассное зрительское кино встречается в ней с произведениями самого лютого артхауса. Всемирно известные режиссеры Дэнни Бойл, Кен Лоуч, братья Дарденны, Лав Диас, Ксавье Долан - с менее у нас известными, но не менее горячими именами. Важнейшие политические и социальные темы перетекают из фильма в фильм, из жанра в жанр - здесь и захватывающие психологические драмы, оставляющие богатый простор для размышлений, и интеллигентные романтические комедии, оставляющее после себя легкую эйфорию, и научная фантастика, и антиутопия, и стильный нуар. Новейшие сенсации Каннского фестиваля, его лауреаты, фильмы из параллельных секций, а также Санденса, Трайбеки и Торонто - все они будут показаны на "Стрелке" в качестве российских премьер, а в нескольких случаях - исключительно и только здесь. Для каждого киномана десять летних ночей на "Стрелке" - это роскошное пиршество, какого, возможно, давно не было в Москве в таком качестве и в такой концентрации.

19 июля

«Yesterday» (Великобритания)

Режиссер - Дэнни Бойл

Вчера Русский трейлер 2019.

Новый фильм автора «Миллионера из трущоб» тоже косвенно связан с Индией (главный герой - британский индус), он тоже выполнен в массовом жанре романтической комедии - на сей раз с добавкой ненаучной фантастики в формате «what if» («что если?»). Что если, в результате некоего замыкания, случившегося по всему миру, в том числе и в Москве, человечество напрочь забыло все песни «Битлз», а заодно и некоторые другие основополагающие поп-культурные феномены? Что если, слова и музыку Back in USSR и «Облади-облада» помнит только молодой певец-лузер, прозябающий на работе в супермаркете? Дальнейшее развитие событий напрашивается само собой. Важное дополнение: как никто чувствующий ритм вообще и рок-музыку в частности Бойл на этом фильме впервые сошелся со сценаристом Ричардом Кертисом, написавшим, среди прочего, «Четыре свадьбы и одни похороны» и «Ноттинг Хилл» и снявшим по своему сценарию «Реальную любовь». Попсовый угар хорошо придумывающего сюжеты, но обязательно впадающего в нравоучение и дидактику Кертиса дополняет режиссерская энергетика Бойла, способного придать человеческой достоверности и вымышленному сюжету, и обитающим в нем персонажам, и, конечно, заставить в очередной раз замереть при прослушивании великого, как «Мона Лиза» (так говорит главный герой), хита «Битлз».

20 июля

«Молодой Ахмед» (Бельгия)

Режиссеры - братья Дарденны

Новый фильм дважды лауреатов каннского золота, братьев Дарденнов, принес им в этом году каннскую же премию за режиссуру. В отличие от их малоудачных последних работ, он радует собранностью и лаконичностью (идет меньше полутора часов). Братья не развозят по древу жизни простую историю подростка, ещё недавно резавшегося в видеоигры, но категорически изменившегося в результате походов в церковь к злому имаму. Прилежное изучение Корана сыграло злую шутку с прелестным толстопузым ребёнком и превратило его в зомбированного монстра, мечтающего поступить в медресе, где учат на шахидов. Чтобы приблизиться к раю, он решает зарезать училку, единственное преступление которой состоит в том, что она обучает современному арабскому языку, а не тому, на котором написан Коран. У этого достаточно предсказуемого предприятия, привычно демонизирующего мусульман, есть один прелестный поворот: девочка на ферме, куда сослан на перевоспитание Ахмед, целует его, как принц - заколдованную принцессу. Казалось бы, ещё чуть-чуть, и волшебство полового созревания стряхнёт морок религиозного фундаментализма, но нет. Сказок, как известно, не бывает, и Ахмед бежит полоскать рот после поцелуя с «нечистой».

Кадр из фильма «Молодой Ахмед»

21 июля

«Извините, мы вас не застали» (Великобритания)

Режиссер - Кен Лоуч

Фильм выдающегося англичанина, дважды лауреата «Золотой пальмовой ветви» Лоуча - это пример не только высоких профессиональных умений строить драматургию, вести рассказ, заставлять думать о важном, но и пример спокойной человеческой безупречности. Лоуч, которому в его 82 года не занимать энергии и настоящего, не слюнявого, не показушного человеколюбия, которому плевать на красивую «картинку» и все остальное, что отвлекает зрителя от истории, обладает каким-то чудесным умением окунать нас в незнакомую обстановку, заставлять сопереживать его самым обычным, непрезентабельным персонажам, погружаться в их такие далекие от нас проблемы, радоваться их каким-то мельчайшим радостям - сегодня это практически начисто забытое умение. Герои нового фильма - шофер почтовой компании, вынужденный согласиться на ее драконовские условия, в надежде купить, наконец, собственное жилье, и его жена, работница социальной службы. Бьются как рыбы об лед, работают по 14 часов в день, он - развозя посылки, она - подтирая зады старухам и отчищая со стен размазанные ими экскременты. Дети, как водится, добавляют проблем: умный сын не понимает, что живущих на грани нервного срыва, доведенных до ручки текущими экономическими условиями родителей не стоит доставать сейчас его подростковым бунтом. Но и его можно понять: пацан не хочет себе такой жизни, но обречен на нее, каким бы талантливым граффити-художником он бы ни был. Фильм Лоуча не брезгует толикой мелодраматизма, чтобы хоть немного утеплить нечеловеческий холод, на который обречен сейчас простой работающий человек, но он равно далек как от беспросветки, так и от утешительности. Фильм мэтра, которого часто прописывают по ведомству «социалистического реализма» (тогда как это просто психологический реализм самой высшей пробы), был одним из лучших в конкурсе Канн.

Кадр из фильма «Извините, мы вас не застали»

22 июля

«Вивариум» (Ирландия - Бельгия)

Режиссер - Лоркан Финнеган

Вивариум , Режиссер - Лоркан Финнеган .

Фильм-участник каннской «Недели критики» этого года - блестящий пример интеллигентного жанрового кино в той точке спектра, где оно без швов смыкается с авторским. Сюжет этого по-настоящему холодящего кровь фантасмагорического триллера начинается с попытки молодой семейной пары завладеть домом своей мечты - в клинически чистом районе, иронически названном «Вивариум». Жизнью и близко не пахнет в этом стерильном квартале, где герой Джесси Айзенберга («Социальная сеть») с женой - единственные (пока) живые души. Добавим к этой тревожной обстановке появление грудного подкидыша, а в этом жанре дети, мягко говоря, далеко не всегда являются цветами жизни. В числе работ, вдохновивших его на фильм, который не скоро забудешь, молодой, но чрезвычайно внушительный режиссер Финнеган называет документальный фильм Дэвида Аттенборо о кукушках, подбрасывающих яйца в чужие гнезда, полотна бельгийского сюрреалиста Магрита, инсталляции Олафура Элиассона и фотографии Андреаса Гурского и Грегори Крюдсона. Каннские отборщики уподобили фильм лучшим сериям «Черного зеркала», сам же режиссер говорил о влиянии «Сумеречной зоны» и других научно-фантастических фильмов 1970-х годов.

Кадр из фильма «Вивариум»

23 июля

«Озеро диких гусей» (Китай)

Режиссер - Дяо Инань

Самый стильный фильм каннского конкурса этого года повествует о загадочной китайской душе. Главный герой победителя Берлинского фестиваля Дяо Инаня - романтический уголовник, попавший в летальную передрягу, столкнувшую лбами полицию с мафией по перепродаже мотоциклов. За ним охотятся и те, и другие, но на его стороне «пляжная красавица» (китайский эвфемизм для слова «проститутка») с трудной судьбой, готовая не только его морально поддержать, но и орально удовлетворить. Ну и, конечно, забрать себе деньги, которые дают за его голову. В фильме присутствует несколько довольно нетривиальных для китайской закрытости полуэротических сцен, но главное, конечно, сцены массовых побоищ, убийств и драк. Их немного, но сделаны они с большой выдумкой и чувством стиля. Чего стоит хотя бы насаживание человека на зонтик с последующим его открытием! На каннскую премьеру фильма пришел сам Тарантино, слывущий большим энтузиастом азиатского кино. Не удивлюсь, если, как не раз бывало, он потом творчески переосмыслит находки, подсмотренные у китайских товарищей.

Кадр из фильма «Озеро диких гусей»

24 июля

«Гив Ми Либерти» (США)

Режиссер - Кирилл Михановский

Осколки «русского мира» наносят ответный удар в гремучей, виртуозной человеческой комедии Кирилла Михановского, чье название переводится «Дай мне свободу». Это вольная интерпретация личного опыта режиссера, успевшего поработать в американском городе Милуоки водителем шаттла для людей с ограниченными возможностями. Главный герой, молодой русский парень по имени Вик (Крис Галаст) - явный аватар самого режиссера; мы наблюдаем его на протяжении одного дня, полного бесконечных суетливых перемещений и мелких сумасшествий. Одно утро чего стоит: ненормальный русский дедушка, зацикленный на постоянном приготовлении курицы, чуть было не поджигает весь дом, группа русско-еврейских бабок требует от Вика отвести их на кладбище, чернокожая клинтка ждет его у дома в инвалидной коляске, да еще на его голову падает типичный русский парень Дима - выражение мятежного духа, не поддающегося никакой ассимиляции. Улицы Милуоки, которые колесит Вик на своей «газели», тем временем, полыхают огнем: кипят протесты чернокожих против жестокости полиции. Анархическую структуру фильма, напоминающего раннего Кустурицу, усугубляют населяющие его маргиналы всех мастей - иммигранты, полунищие афро-американцы, инвалиды, люди с особенностями развития и т.д. - по отношению к которым автор испытывает чисто русскую эмпатию.

25 июля

«Портрет молодой женщины в огне» (Франция)

Режиссер - Селин Сьямма

"Портрет молодой женщины в огне", Режиссер - Селин Сьямма.

Эта костюмная камерная психодрама - возможно, единственный «женский фильм», попавший в конкурс Каннского фестиваля не по «женской квоте», а из соображений реального киноискусства. Почерк Селин Сьямма чем-то напоминает работы сильной австралийской постановщицы Джейн Кэмпион («Пианино»), также интересовавшейся непростыми женскими судьбами в немилосердных исторических обстоятельствах. Сюжет фильма, заставившего вздрогнуть критиков-феминисток, сразу объявивших его едва ли не лучшим из всего, что было создано за все времена мировой киномыслью, затрагивает молодую художницу (Ноэми Мерлан), выставляющуюся под именем отца и вынужденную избегать главных тем живописи - таких, как мужская нагота - в виду косности общества XVIII века. И вот ей выпадает удача написать портрет норовистой молодой дворянки (Адель Аэнель) перед отправкой той в принудительное замужество в Милан. Между художницей и ее моделью, разумеется, вспыхивает искра страсти, но про однополую любовь тогда ещё даже не слышали, хотя активно ей занимались. А уж о том, что дамы будут снимать кино, а не только писать портреты, точно еще не догадывались, ибо кино ещё не изобрели (мужчины). Надо отдать должное режиссёру и исполнительницам главных ролей - эту вполне предсказуемую историю они разыгрывают со всем возможным, иногда даже несколько натужным психологизмом, снабжая ее современной чувствительностью, без которой она и вовсе не имела бы смысла.

Кадр из фильма «Портрет молодой женщины в огне»

26 июля

«Прекращение» (Филиппины)

Режиссер - Лав Диас

Самый признанный на сегодняшний день азиатский режиссер, филиппинец Лав Диас (лауреат венецианского «Золотого льва», «Золотого леопарда» Локарно и нескольких крупных берлинских призов) снимает «медленное» кино, которое может длиться до 8 или даже 12 часов. Впрочем, новая вещь маэстро, украсившая собой каннский «Двухнедельник режиссеров», длится всего каких-то 276 минут, то есть меньше 5 часов. Зато чего только нет в этом произведении, великолепно встроившемся в ряд фильмов о грядущем «прекращении» всего сущего на нашей несчастной планете! Тут вам и свихнувшийся диктатор, самолично расчленяющий трупы оппозиционеров и скармливающий их своему крокодилу. И его охранницы-лесбиянки, зачищающие освободительное движение. И слепнущая филиппинская рок-звезда слэш герой революции. Все пять часов черно-белого действа разворачиваются только в ночи, ибо в 2034 году она опустится по крайней мере на всю Юго-Восточную Азию в результате апокалиптического извержения вулканов. Эпидемии уже уничтожили пол-Филиппин, но сумасшедшему правителю этого мало: он желает попотчевать недобитых сограждан газом-убийцей. На больших фестивалях расслабиться в ритмах Диаса бывает очень непросто. Другое дело - фестиваль «Стрелки», располагающий к расслабону и медитации.

Кадр из фильма «Прекращение»

27 июля

«Давай разведёмся!» (Россия)

Режиссёр - Анна Пармас

Режиссёр знаменитых клипов Сергея Шнурова про лабутены, Стаса, который космос, и т.д., сценарист многих фильмов Авдотьи Смирновой сняла наконец полнометражное кино - и, разумеется, комедию. Произведения этого жанра, в случае их интеллигентности, всегда на «ура» принимаются на фестивалях, в основном заполненных мрачным артхаусом. Главная героиня - гениколог (великолепная Анна Михалкова), заполошная современная женщина, вкалывающая на трёх работах, чтобы отдать кредиты, в то время как ее муж занимается воспитанием двоих детей. И, как неожиданно выясняется, изменяет ей с молодой инструкторшей по фитнесу. Дальнейшее представляет собой разнообразные попытки его вернуть, а также поиск альтернативных партнеров и долгожданное обретение себя как отдельную человеческую единицу. Предсказуемость сюжета не мешает Пармас вышивать бисером по его канве, придумывая персонажам точные и узнаваемые детали, фразы и ситуации. Заканчивается все песней Шнура о том, что у героини и в этом кино все просто обалденно. Ну, почти.

Кадр из фильма «Давай разведёмся!»

28 июля

«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» (Канада - Великобритания)

Режиссёр - Ксавье Долан

К своему 30-летию канадский экс-вундеркинд Долан (он начал снимать кино и ездить с ним в Канны с 19 лет) обзавелся славой «анфан террибля» и стремится всячески ее поддерживать. Фильм, который закроет показы на «Стрелке», - его дебют в англоязычном кино. Каким бы неровным он ни был, на него точно стекутся все московские хипстеры - как побежали, задрав штаны, сниматься у Долана голливудские звезды в диапазоне от Кита Харингтона из «Игр престолов» до Натали Портман и Сьюзен Сарандон. При этом одну из главных американских звезд современности, Джессику Честейн, Долан сначала снял, а потом отправил в корзину всю ее роль. Пусть знает, где ее место!

Кадр из фильма «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована»

Бесплатная регистрация или билеты: strelkafilmfestival.com/movies/