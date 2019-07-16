Стоунхендж был построен с помощью свиного сала

На протяжении десятилетий историки пытались понять каким образом людям удалось 5 тысяч лет назад построить одно из самых удивительных сооружений древнего мира. Ведь самые большие камни Стоунхенджа достигают веса в 50 тонн! А их надо было не только установить вертикально, но и доставить из каменоломни. Геологи установили, что некоторые камни были вывезены из карьера, который находится в восточной части Уэльса в 225 километрах от Стоунхенджа. Как можно было перемещать на большое расстояние огромные блоки без помощи строительной техники?

Доктор исторических наук Лиза-Мари Шиллито преподаватель археологии Университета Ньюкасла предложила новую теорию, которая объясняет, каким образом люди двигали камни.

- Сначала мы просто изучали около 300 осколков керамической посуды в местечке Даррингтон, которой пользовались строители мегалитического комплекса, - говорит ведущий автор исследования Лиза-Мари Шиллито. - Нас поразило обилие глиняных черепков, в порах которых мы находили остатки свиного жира. Конечно, свинину могли готовить, чтобы кормить рабочих. Ведь в Стоунхендж для строительства святилища съезжались сотни строителей со всей Британии. Однако нас насторожило два обстоятельства. Во-первых, керамические фрагменты со следами сала были слишком велики для обычной кухонной посуды. Это были огромные горшки размером с ведро. Во-вторых, для приготовления в пищу тушу свиньи обычно разделывают и варят в горшках кусками. Мы же, в таких местах находили целые скелеты. Поэтому возникло предположение, что огромные керамические сосуды использовались для хранения жира, вытапливаемого из свиных туш. Затем этим салом смазывали салазки, на которых по дороге из бревен тащили массивные мегалиты в Стоунхендж. Это уменьшало силу трения и делало транспортировку более легкой.

Чтобы проверить свою догадку историки провели эксперимент. Древняя российская мудрость «не подмажешь - не поедешь» сработала и на берегах Туманного Альбиона. Выяснилось, что если смазать бревна свиным салом, то по ним можно двигать мегалиты длиной 8 метров и весом до 2 тонн усилиями всего 20 человек!

Что ж, мы в России не привыкли смотреть на сало свысока. В нашей кулинарной культуре (да и у наших соседей из Украины и Белоруссии) хорошо приготовленное свиное сало всегда считалось деликатесом и первоклассной закуской. Теперь выясняется, что с помощью родного продукта был построен один из самых грандиозных и загадочных археологических памятников в истории.