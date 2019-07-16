«Комсомолка» - тигру друг!

Сегодня в пресс-центре «Комсомольской правды» состоялась церемония подписания соглашения между ИД «КП» и центром «Амурский тигр». Комсомольская правда стала информационным партнером центра. Подписи под Соглашением поставили заместитель Генерального директора АО «ИД «Комсольская правда» Роман Карманов и Генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

.Фото: Иван МАКЕЕВ

В рамках соглашения в газете, на сайте и на радио «Комсомольская правда» будут выходить интересные материалы о защите популяции амурского тигра на Дальнем Востоке, в том числе о том, как важно наладить правильное взаимодействие между тигром и человеком.

.Фото: Иван МАКЕЕВ

Центр «Амурский тигр» - организация, созданная Русским географическим обществом по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина с целью изучения амурского тигра, сохранения и увеличения популяции, а также налаживания гармоничных отношений тигра и человека.

.Фото: Иван МАКЕЕВ

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