2019-07-16T22:08:26+03:00
Общество

«Комсомолка» - тигру друг!

Издательский дом «Комсомольская правда» стал информационным партнером АНО «Центр «Амурский тигр»
Антон КОЧЕЛАЕВ
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..Фото: Иван МАКЕЕВ
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Сегодня в пресс-центре «Комсомольской правды» состоялась церемония подписания соглашения между ИД «КП» и центром «Амурский тигр». Комсомольская правда стала информационным партнером центра. Подписи под Соглашением поставили заместитель Генерального директора АО «ИД «Комсольская правда» Роман Карманов и Генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

. Фото: Иван МАКЕЕВ

.Фото: Иван МАКЕЕВ

В рамках соглашения в газете, на сайте и на радио «Комсомольская правда» будут выходить интересные материалы о защите популяции амурского тигра на Дальнем Востоке, в том числе о том, как важно наладить правильное взаимодействие между тигром и человеком.

. Фото: Иван МАКЕЕВ

.Фото: Иван МАКЕЕВ

Центр «Амурский тигр» - организация, созданная Русским географическим обществом по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина с целью изучения амурского тигра, сохранения и увеличения популяции, а также налаживания гармоничных отношений тигра и человека.

. Фото: Иван МАКЕЕВ

.Фото: Иван МАКЕЕВ

ИД «Комсомольская правда» - крупнейший издательский холдинг в России. Крупнейшие издания: ежедневный и еженедельный выпуски газеты «Комсомольская правда», сайт kp.ru, Радио «Комсомольская правда».

. Фото: Иван МАКЕЕВ

.Фото: Иван МАКЕЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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