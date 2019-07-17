«Бессонница. Гомер...»*

Лето перевалило уже за середину, и многие родители наконец открыли детские списки чтения на лето. И очень удивились, увидев в рекомендациях для вчерашних первоклашек «Илиаду» и «Одиссею» Гомера. Впрочем, будущим 5-классникам повезло не больше - им предстоит читать «Повесть временных лет» и «Поучение Владимира Мономаха детям». Родители и возмутились: такими книжками только отвращать малышей от чтения!

- Есть обязательные произведения из школьной программы, которые потом будут изучаться в учебном году. А есть внеклассное чтение и рекомендованная литература, - объясняет Ольга Узорова, автор методического пособия «Новый дневник юного читателя», где и содержится рекомендация читать античную классику. - Такие списки учителя формируют сами: что-то копируют из интернета, что-то добавляют на свой вкус с учетом уровня детей и их интересов. Поэтому в списках обычно есть книжки на вырост, для тех, кто уже хорошо читает.

Но даже с учетом этого не рановато ли в 7 - 8 лет читать про любовные похождения античных богов и кровавые подвиги героев?

Оказывается, составители предполагали только небольшое знакомство с трудами Гомера. Например, прочитать описание щита Ахиллеса. Или пересказ приключений Одиссея в версии Куна. Но в списках таких рекомендаций нет.

Более того, если ребенок пойдет в интернет или библиотеку с таким запросом, его психика может серьезно пошатнуться! Например, в начальной школе предлагают читать греческие и индийские мифы, а они в неадаптированном виде дадут фору любой криминальной сводке по числу убийств и изнасилований.

Да даже если не придираться к содержанию. Само число книг в списках - даже у первоклассников в списке по 40 - 50 произведений! Одна из рекомендованных книг - Астрид Линдгрен, «Три повести о Малыше и Карлсоне». 464 страницы, хоть и очень увлекательных! И таких книг в списке несколько десятков...

*Цитата из стихотворения Осипа Мандельштама, творчество которого в ряду других поэтов Серебряного века проходят в 11-м классе.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А вы бы что детям дали летом почитать?

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- Я бы советовал нестареющую классику, которую надо читать, несмотря на то что она может показаться несовременной, занудной. Наверное, надо перечитать малороссийские рассказы Гоголя. Это первый шаг, с которого можно начать знакомство с классикой. Если вернуться к родной для меня фантастике, давайте вспомним Толкиена как одного из создателя жанра фэнтези, который сделал из него настоящую литературу. Есть австралийский писатель Гарт Никс, недооцененный у нас. Старший сын прочитал на русском, а потом, чтобы продлить удовольствие, на английском.

Борис АЛЬТШУЛЕР, глава правозащитной организации «Право ребенка»:

- Конечно, Марк Твен, «Приключения Тома Сойера». И побольше русской классики стихотворной. Стихи надо уметь читать в свое удовольствие. Это высшая сфера искусства. Сейчас разучились им радоваться - Пастернаку, Мандельштаму, Ахматовой, Тарковскому. Конечно, пьесы Шварца. Есть приключенческие вещи - «Остров Сокровищ», «Одиссея капитана Блада». Жюля Верна я в детстве читал много, но когда начал читать детям, то и им было скучно, и мне стало скучно тоже.

Элина ЖГУТОВА, центр защиты традиционных семейных ценностей «Иван-Чай»:

- Классику: Толстого, Достоевского, Чехова. «Войну и мир», «Анну Каренину», «Воскресение» - обязательно. Потом расширять свой кругозор. Прочесть Льюиса Кэрролла. «Алису в Стране чудес» - маленьким, а большим - «Письма баламута». Вещи, которые заставляют задуматься о добре и зле.

Игорь СЕРЕБРЯНЫЙ, Международный отцовский комитет:

- Моему ребенку 11 лет, и он освоил половину собрания сочинений братьев Стругацких. От «Обитаемого острова» до «Гадких лебедей». С его учителем литературы в конце третьего класса спорили, нужно ли ребенку «Собачье сердце». Сейчас сын читает Оруэлла «1984» и «Скотный двор». А вот что не надо читать, так это книги Роулинг. «Гарри Поттер» настолько примитивизирует мышление, что после этих книг ребенок с трудом сможет вернуться к нормальной литературе.

Татьяна ВИЗБОР, радиоведущая, бард:

- Разумеется, «Три мушкетера». Мой девятилетний внук даже отказался смотреть телик, чтобы не знать, что там случится с Констанцией. У нас шикарные книги Носова и Драгунского. Родители закачали ему массу книг, а я беру в отпуск бумажную книгу - листать страницы важно, тактильный контакт необходим.

Марина, читательница сайта KP.RU:

- Старший, выпускник, прочитал булгаковскую «Мастера и Маргариту», а младший осилил лермонтовского «Героя нашего времени» - обоим в итоге понравилось.