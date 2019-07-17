2019-07-17T21:10:14+03:00
Общество

В Чувашии обсудили подготовку комплексной программы ускоренного развития до 2024 года

Проект включает в себя предложения по 40 объектам капитального строительства
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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17 июля глава Чувашии провел совещание, в ходе которого были обсуждены основные вопросы подготовки комплексной программы ускоренного развития17 июля глава Чувашии провел совещание, в ходе которого были обсуждены основные вопросы подготовки комплексной программы ускоренного развития
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Подготовка комплексной программы ускоренного развития до 2024 года в Чувашии будет завершена уже в ближайшее время. О том, что разработка такого проекта в республике необходима ранее договорились глава Чувашии Михаил Игнатьев и куратор региона, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

А сегодня, 17 июля глава Чувашии провел совещание, в ходе которого были обсуждены основные вопросы подготовки комплексной программы ускоренного развития. В обсуждении также приняли участие Председатель Государственного Совета Чувашии Альбина Егорова, Председатель Кабинета Министров республики Иван Моторин, председатель Комитета по бюджету финансам и налогам Государственного Совета Юрий Кислов, члены Кабинета Министров.

Как сообщил Председатель Кабинета Министров республики Иван Моторин, комплексный план ускоренного социально-экономического развития Чувашской Республики до 2024 года предварительно включает в себя организационные мероприятия, и предложения по 40 объектам капитального строительства, и 14 укрупненным направлениям строительства и реконструкции социального и инфраструктурного характера.

Так, в ближайших перспективах- создание территории опережающего экономического развития в Новочебоксарске, формирование особой экономической зоны в одном из районов республики, и строительство третьего транспортного полукольца в городе Чебоксары, школ, объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных многодетным семьям. Шла речь и о строительстве и реконструкции автомобильных дорог на территории республики.

По рекомендации Министерства промышленности и торговли России план дополнен 64 инвестиционными проектами на сумму 60 млрд рублей, в рамках реализации которых будет создано 4 тысячи новых высокопроизводительных рабочих мест.

Должностные лица, ответственные за подготовку комплексного плана ускоренного социально-экономического развития Чувашской Республики до 2024 года, в ближайшие дни должны завершить окончательную сверку всех параметров программы, при этом максимально учесть потребности и нужды жителей республики. С таким поручением к ним обратился глава региона. Как только программа будет сверстана, ее должны рассмотреть на заседании Правительства Российской Федерации, после чего будет принято соответствующее постановление.

Кстати, федеральный Фонд развития промышленности уже поддержал три проекта, представленных предприятиями Чувашии, на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. Еще одна заявка на получение займа на сумму 352,3 миллиона рублей находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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