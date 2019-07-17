Если не прав - штраф

Автомобилисты далеко не всегда знают, что именно им грозит за несоблюдения правил дорожного движения. С одной стороны, есть провинности, за которые до сих пор не придумали наказаний. Например, за опасное вождение или за резину не по сезону. Но иногда если уж решили наказывать, то не скупясь. Недавно Верховный суд разъяснил, как правильно привлекать к ответственности нарушителей ПДД.

Неудачная парковка

Если водитель умудрился так припарковаться, что машина одним колесом залезла на тротуар, а другим заползла на газон, то хозяин авто может запросто схлопотать сразу два штрафа - за «нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств» и за стоянку на территории зеленых насаждений, если такая статья в вашей области существует. Нарушения разные, так что все законно. В Москве, например, встать на газоне очень дорого - вплоть до 300 тысяч, если машина зарегистрирована не на человека, а на фирму.

Лишение прав

Если водителя лишили прав, когда он сидел за рулем легковушки, то ездить на грузовике или мотоцикле ему тоже будет нельзя, то есть лишение распространяется на все категории, открытые в правах.

Замаскированные номера

Если номер специально заляпать грязью, как это любят делать многие водители, то могут запросто отобрать права, как будто номера нет совсем или он намеренно изменен. То есть все эти художественные кляксы грязи, прилепленные намертво снежки, чудом зацепившиеся листья тоже могут стать причиной огрести по полной. Такой номер сфотографируют, там уже попробуйте убедить судью в своей непричастности.

Обочина вне закона

Едущие по обочинам часто думают, что им еще и дорогу должны уступать. Но у машин, которые едут по обочине во встречном направлении по дороге с односторонним движением, нет никакого преимущества по отношению к едущим по-человечески. Вот выезжает кто-то из двора, и даже если он долбанет едущего по обочине, виноватым останется обоченщик. Потому что его там вообще не должно быть!

Обгон и закон

В обгонах тоже стало больше ясности. Если водитель не успел завершить обгон и вернулся в свою уже в зоне действия знака «Обгон запрещен», его запросто превратят в пешехода на полгода. Однако есть одно но. Суд обязан изучить, правильно ли там нанесена разметка и установлен знак. Водителю надо дать возможность завершить маневр, предупредив, что впереди обгонять будет нельзя.

Задняя - не табу

Движение задним ходом по дороге с односторонним движением не запрещается. Мало ли, проскочил человек лишние двадцать метров, бывает. Но если водитель выехал задним ходом на одностороннюю дорогу под знак «Одностороннее движение» или проехал таким макаром перекресток, то это уже нарушение, достойное лишения прав.

Удостоверение личности

При автоматической фиксации нарушения камерой ответственность за него несет владелец машины - человек (физическое лицо) либо фирма (юридическое лицо). Если хозяин сможет доказать, что за рулем был кто-то другой, и назвать личность реального водителя, тогда отвечать будет именно виновник. Нарушитель считается отбывшим административное наказание лишь по истечении одного года со дня окончания исполнения постановления, даже если штраф он оплатил в тот же день. Пройдет больше года - вот только тогда нарушение не считается повторным. Это важно для тех статей, по которым наказание за повторное такое же нарушение строже. Например, за проезд на красный выпишут сначала тысячу, а повторно - уже пять. И будут выписывать по пять до тех пор, пока с дня последнего проезда на красный не пройдет год.