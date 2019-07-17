Как я пела в шоу «Голос»

Если бы лет пять назад мне сказали: «Скоро ты будешь петь блюз перед продюсерами Первого канала», я бы послала к лешему таких прорицателей, поскольку пела я в основном дома для соседей, которые вместо аплодисментов били швабрами по батареям центрального отопления.

Фото со Сталиным

Но потом я стала брать уроки вокала у настоящего педагога. Сейчас концертирую в клубах, записала пару песен со звукорежиссером в студии. И вот пульнула треки на кастинг «Голоса» вместе с чистой правдой о себе: 45 лет, журналистка. Приложила фото на фоне могилы Сталина.

Может, их там и растрогал не мой вокал, а это фото. Как бы то ни было, теперь я топчусь у «Останкино» в нарядной толпе, рассуждая, к кому бы присоседиться. К группе бабушек или к взволнованной кучке молодежи? Бабушек скоро увели на «Пусть говорят», и я поняла, кто мои собратья по кастингу. Иные - с гитарами, иные - писаные красавцы. Некоторые успели обзавестись накачанными губами, зубами кипенной белизны и густым загаром - тоже косят под красавцев. Всего около трех десятков человек.

Пройдя по коридорам, мы очутились в большой комнате с зеркальной стеной. Нам всем на пузо наклеили бумаги с номерами. Выходить запрещено. «Вот чай и кофе», - сказала редактор шоу. Но не стала я пить чай. В туалет-то уже не сходишь. Постоянно вбегают сотрудники телевидения и говорят фамилии, кому следующему идти петь, - вдруг свою пропустишь?

Чтобы ослабить стресс, я давай репетировать. Попела гаммы, пофыркала губами (очень эффективное упражнение).

Молодой человек из Белоруссии исполнил Криса Айзека интересным хрипловатым голосом.

Справа от меня репетируют Эллу Фицджеральд под пианино, слева внушительно раздается: «Зо-омби, зо-омби, зо-омби!» - под гитару.

Тяжела и неказиста...

В этой тревожной обстановке нас тянет друг к другу. Удивительно, как много народу с музыкальными дипломами! Даже консерваторские имеются. Но шибко образованные держатся спесиво, в разговоры не вступают... Ищу глазами кого попроще. Одной-то страшно!

Исполнительница Эллы Фицджеральд - 28-летняя красавица Аня из Луганской области. Поет она великолепно, но почему-то босая. Оказывается, туфли развалились: «Муж в машинке постирал».

Аня окончила музучилище, учится дальше - на высшее. Преподает вокал в музыкальной школе. Выступает на праздниках.

- Недавно отмечали день первого урожая. Рядом был какой-то мясокомбинат, и оттуда куча мух налетела. А я на сцене. Тут одна муха села мне на нос и сидит. Я думаю: «Ну улетай! Все испортишь!» Как-то красиво волосами ее отогнала...

У Ани драматическая история: майдан застал ее на работе в Киеве. Пропала вся связь с Луганском. Ни мобильного, ни вай-фая. А у Ани родители как раз там. Она рванула в зону АТО да там и осталась. Слава богу, родители живы-здоровы. Со временем стрелять стали меньше. У Ани на глазах выступают слезы...

Мадемуазель поет блюз

И тут снова вошла редактор и назвала мою фамилию - и еще кого-то. Нас привели за кулисы и посадили на стулья. Подле меня две барышни, два старичка, юноша из Армении и многодетная мать.

В комиссии, говорят, сам Юрий Аксюта и с ним еще куча продюсеров. Вроде бы все добрые. Но пока взяли только троих - из десяти отпевших.

Задача как бы простая: выйти на сцену, встать на крестик, начертанный на полу, назвать свое имя, возраст - и спеть. Но некоторые профессионалы засыпаются, как двоечники. От страха порой фальшивят совсем в стиле мартовских котов. Я потею, трясусь и молюсь: «Господи, только бы не налажать!»

Артистам разрешают подыгрывать себе на инструментах. А я из инструментов могу себе подыграть только столовыми приборами, перенося еду из тарелки в рот. Из-за этого подыгрывания у меня уже восемь лишних кило. А петь, значит, придется в тишине, а капелла. Не подведи, дорогой блюз!

Вы спросите: а почему не русское? Очень просто: пока на Западе поп-музыка свободно жила, ошибалась, искала пути, развивалась, в нашей культуре лютовала цензура и стагнация. На литературе это не сказалось: ее можно писать в стол. А поп-музыку как в стол напишешь? Ну и выросло что выросло: чтобы показать голос в полной мере, советские песни не очень годятся.

Спасибо, следующий!

Очередь наша движется резво, как в столовке. Самых сильных певцов слушают минуты по три. Жюри немножко скучает.

Дольше всех на сцене задержалась многодетная мама, хотя спела она слабовато и какую-то немудреную песню в духе «Лыжи у печки стоят». Но уж очень заинтересовала жюри ее судьба. Когда при пятерых ребятишках еще и петь-то? Возможно, мать-героиню и взяли.

Зато следующую барышню, которая безупречно исполнила дико трудную песню на французском языке, забраковали. Следом забраковали и меня.

А ведь спела я, как будто была не на грани обморока, а в ударе! На всякий случай сняла очки, чтобы не видеть комиссию и еще больше не напугаться.

- Спасибо вам, хорошего дня, - пожелал Аксюта.

За кулисами меня ждал мини-триумф. «Вы просто обалденно спели!» - сказал папа армянского юноши, подняв большой палец вверх. «А где вы выступаете?» - спросил молодой человек, который шел в следующей порции «голосистов». После этих слов, включая Аксютины, у меня потеплело на душе. Люди, которые профессионально занимаются музыкой, меня признали. Да, я не дошла до слепых прослушиваний. Но, черт возьми, все равно приятно!

Моя прекрасная Аня тоже провалилась. «Останкино» мы покидали живописной компанией: я, Аня, Катя из Питера, которая так вдохновенно пела про зомби, и ее аккомпаниатор, гитарист Максим. Мы пошли в ближайший универмаг покупать Ане новые туфельки и пить пиво за весело проведенный день.

СПРАВКА «КП»

До слепых прослушиваний дойдут только 120 человек

«Голос» - шоу вокальных талантов. Является российской версией телеконкурса The Voice, основанного голландским продюсером Джоном де Молем. Выходит в эфир Первого канала с 5 октября 2012 года. С 28 февраля 2014 года также выходит детский аналог проекта - «Голос. Дети». В сентябре 2018 года от шоу отпочковался новый проект - «Голос. 60+».

По решению продюсеров проекта «Голос» Юрия Аксюты, Ларисы Синельщиковой и Ильи Кривицкого кастинг в шоу открыт для любого гражданина России в возрасте от 17 лет. Для участия достаточно подать заявку: заполнить форму на сайте Первого канала, прикрепив записи песен, пару фоток и краткий рассказ о себе.

Как объясняют на сайте Первого канала, из тысяч претендентов (я прикинула примерно по своему этапу - всего желающих было, думаю, около трех тысяч) на участие в восьмом сезоне шоу «Голос» приемная комиссия отобрала 600 самых ярких исполнителей (в том числе и меня! Как приятно!). По итогам кастинга только 120 из них будут допущены к участию в первом съемочном этапе - слепых прослушиваниях.

Эх, нелегкий хлебушек у нас, музыкантов!