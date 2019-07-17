2019-07-16T17:03:05+03:00
Спорт

Овечкин отдыхает на коленях у Ольги Орловой

Как развлекаются наши самые богатые хоккеисты
Сергей КИРИЛЛОВ
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Илья Ковальчук со своей женой Николь. Фото: instagram.com/ilyakovalchukofficialИлья Ковальчук со своей женой Николь. Фото: instagram.com/ilyakovalchukofficial
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Лето в самом разгаре, но спортсмены-зимники спешат отгулять свой отпуск, чтобы полными сил начать подготовку к новому сезону.

Артемий Панарин и Сергей Бобровский

Два друга-хоккеиста Артемий Панарин и Сергей Бобровский, выступавшие за клуб НХЛ «Коламбус», недавно сорвали куш. Форвард и вратарь заключили баснословные контракты с новыми клубами и теперь являются одними из самых богатых хоккеистов лиги.

Артемий Панарин и Сергей Бобровский. Фото: instagram.com/sergeibobrovsky

Артемий Панарин и Сергей Бобровский. Фото: instagram.com/sergeibobrovsky

Хлебушек, как называют Панарина в Америке (за созвучие его фамилии с названием хлебопекарной фирмы), подписал с «Нью-Йорк Рейнджерс» контракт на семь лет на общую сумму 81,5 млн долларов. Таким образом, средняя зарплата простого челябинского паренька составит 11,64 млн долларов в год. Это второе место в НХЛ. Больше имеет только Коннор Макдэвид (12,5 млн).

А вот голкипер Сергей Бобровский уезжает во «Флориду», где будет получать 10 млн долларов в год. Это второе место среди вратарей и начало второй десятки по заработкам всех хоккеистов НХЛ.

Друзья перед расставанием решили отдохнуть вместе в Италии, где сняли шикарную яхту. Впрочем, они теперь могут себе спокойно купить по такой.

На фото жены Артемия - Алиса Знарок (дочь экс-тренера сборной России Олега Знарка) и Сергея - Ольга нарядились в майки своих супругов. Фото: instagram.com/alisaznarok, instagram.com/olyabobrovsky

На фото жены Артемия - Алиса Знарок (дочь экс-тренера сборной России Олега Знарка) и Сергея - Ольга нарядились в майки своих супругов. Фото: instagram.com/alisaznarok, instagram.com/olyabobrovsky

Александр Великий

Удивительно, но Панарин и Бобровский обошли по зарплатам даже самого Александра Овечкина ($9,54 млн). Впрочем, долговременный контракт - 124 млн на 13 лет - у Ови все равно солиднее.

Александр Великий не скучает в межсезонье и вместе со своей женой Анастасией Шубской постоянно принимает гостей. Одно из последних фото: Овечкин сидит на коленях у Ольги Орловой (телеведущая, певица, экс-солистка группы «Блестящие»).

Овечкин сидит на коленях у Ольги Орловой (телеведущая, певица, экс-солистка группы «Блестящие»). Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial

Овечкин сидит на коленях у Ольги Орловой (телеведущая, певица, экс-солистка группы «Блестящие»). Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial

А еще Александр и Настя тихо отметили двухлетие своей свадьбы и помянули Настину маму Веру Глаголеву, которая скончалась через месяц после того торжества.

Илья Ковальчук

36-летний капитан сборной России провел не самый удачный сезон в НХЛ, но не перестает радоваться жизни. Отец двоих сыновей и двух дочерей вместе со своей женой Николь (экс-солисткой группы «Мираж») отправились путешествовать в Италию (без детей). Больше всего звездной парочке понравилось во Флоренции.

Илья Ковальчук со своей женой Николь. Фото: instagram.com/ilyakovalchukofficial

Илья Ковальчук со своей женой Николь. Фото: instagram.com/ilyakovalchukofficial

Евгений Малкин

Еще один ледовый мультимиллионер Евгений Малкин из «Питтсбурга», оставив дома жену, в прошлом известную телеведущую Анну Кастерову, с их сыном, отправился на морскую рыбалку. Правда, судя по фото, клюшкой он орудует лучше, чем удочкой. Фото со своим уловом Малкин подписал: «Зато у меня рыбка исполняет желания».

Мультимиллионер Евгений Малкин из «Питтсбурга» отправился на морскую рыбалку с сыном. Фото: instagram.com/e.malkin71geno

Мультимиллионер Евгений Малкин из «Питтсбурга» отправился на морскую рыбалку с сыном. Фото: instagram.com/e.malkin71geno

Андрей Василевский

Вратарь Андрей Василевский, признанный лучшим голкипером сезона НХЛ, - большой патриот и заботливый сын. 24-летний хоккеист в отпуск отправился в родную Уфу, чтобы поздравить своих родителей с 27-й годовщиной свадьбы. А по дороге в Москве посетил пару крутых ресторанов.

Андрей Василевский. Фото: instagram.com/andreivasilevskiy88

Андрей Василевский. Фото: instagram.com/andreivasilevskiy88

ИСТОЧНИК KP.RU

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