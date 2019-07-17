Вот вам телеграмма от гиппопотама

Эти выражения и слова, которые мы с вами активно использовали раньше для общения. И всем все было понятно. А сейчас, услышь это современный молодой человек - он, вероятнее всего, уже и не поймет, о чем идет речь.

Мы попросили вспомнить такие выражения и фразы слушателей программы «Дежавю» на Радио «Комсомольская правда» (97.2 FM).

«Две копейки позвонить»

Стандартная фраза из прошлого - и сразу же становилось понятно, о чем идет речь: телефоны-автоматы и таксофоны тогда стояли на каждом углу, и стоимость звонка равнялась тем самым двум копейкам. Правда, даже наличие монеты еще не гарантировало связь. Иногда монета просто проглатывалась аппаратом, и человек, желающий позвонить, оставался с трубкой в руках и с раздумчивым выражением на лице.

В аппаратах старого образца был лоточек для сдачи, и именно поэтому многие лупили по корпусу телефона кулаком в надежде, что проглоченная монета вернется. Зачастую не возвращалась, но иногда удар, что называется, получался, и вместо одной двушки высыпалась целая пригоршня мелочи.

В России еще остались места, где стоят телефоны-автоматы, но за 2 копейки по ним, увы, уже не позвонить.

«Заказать разговор по межгороду»

«Я набираю вечное ноль-семь», - пел Высоцкий в своей песне. И действительно, для того чтобы поговорить с родственниками по межгороду, приходилось звонить в телефонную службу 07 и заказывать разговор с Ленинградом, Свердловском, Горьким и другими городами. Иногда между заказом разговора и непосредственно общением проходили часы.

Еще один вариант - сходить на телеграф и заказать телефонный разговор. А после бежать в кабинку, которую укажет девушка-телефонист, чтобы поговорить с нужным абонентом. В финале та же самая девушка вклинивалась в вашу беседу, напоминая, что осталась всего минута. И никакие просьбы: «Продлите на три минуты - я доплачу», как правило, не действовали.

«Послать молнию»

Век SMS-сообщений и мессенджеров практически убил такую разновидность общения, как телеграммы. А раньше с помощью них повсеместно сообщали о приезде, свадьбах, похоронах. Поздравляли с праздниками или просто посылали из отпуска телеграмму-молнию со словами: «Прошу два дня зпт свой счет тчк приеду первого августа тчк».

Телеграммы делились на простые и срочные. Каждая оплачивалась по отдельному тарифу. В обычном послании слово стоило 3 - 4 копейки. Для срочной телеграммы тариф был почти в два раза выше. А еще можно было выбрать - отправлять телеграмму на обычном бланке или на поздравительном.

Кстати, сейчас телеграмму можно отправить прямо из дома - через сайт Почты России.

«Прокомпостируйте билетик»

Компостеры в автобусах появились на излете СССР. Они подсократили штат кондукторов, которые раньше сопровождали рейс, и заменили небольшие кассы, которые стояли в общественном транспорте. В компостерах пробивали, или правильнее - компостировали, купленные за проезд билеты. Билетик вкладывался в компостер, нажималась ручка, и на бумажке появлялись аккуратные дырочки. У каждого маршрута был свой рисунок компостирования, поэтому нередко, когда в автобусе появлялись контролеры, они делали контрольный прокол на чистом листе бумаге, а дальше уже сверяли расположение отверстий с билетами, которые имелись у пассажиров. Кое-где такая система сохранилась и до наших дней.

«Достать по блату»

Фраза эпохи развитого дефицита. Она была ответом на вопрос: «Где достал?» Причем доставать в отдельные годы приходилось практически все - от еды до одежды. И тот самый блат, или, проще говоря, знакомство с человеком, у которого был доступ к дефициту, был предметом гордости.

Знакомый мясник обеспечивал свежим мясом, товаровед в магазине мог отложить дефицитный товар или сообщить о внеплановом завозе какой-нибудь вещи.

Правда, такие знакомства, как правило, были обоюдовыгодными. За просто так, за красивые глаза, по дружбе, конечно, можно было что-то достать, но на постоянной основе товарообмен происходил по схеме «ты мне, я тебе».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кажется, я стер Достоевского

Фразы, привычные нашему уху сейчас, лет так 20 - 30 назад вызвали бы много вопросов. А кто-то, услышав их, мог и санитаров вызвать, засомневавшись в вашем душевном здоровье... Итак, вот некоторые из этих фраз:

* * *

«Скинь фото на мыло».

* * *

«Давай быстрее, рука замерзла с тобой разговаривать».

* * *

«Почему не звонил? Да я телефон уронил в унитаз...».

* * *

«Положи мне денег на трубу».

* * *

«Я маму на телефон сфоткал».

* * *

«Я в лесу буду, набери меня».

* * *

«Ну посчитай на телефоне».

* * *

«Подскажите, что задано, у сына домашка не грузится».

* * *

«Ой, я кажется случайно стер всего Достоевского».

Алиса РЕКСЕР.