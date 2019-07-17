Вместо тату - штрихкод от пельменей

Есть в интернете сообщества, где люди делятся случаями из жизни, мыслями, наблюдениями. И порой рассказывают очень забавные вещи!

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«В магазине мужчина за мной выложил на ленту пять пачек диетических хлебцев и пять рулонов туалетной бумаги. Не имею привычки совать нос не в свое дело, но, черт возьми, я заинтригована».

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«Лет в 18 решила набить себе тату. Не придумала ничего умнее, чем штрихкод. Казалось, что это очень оригинально. Пришла к мастеру, сделала татушку. Позже оказалось, что мой шедевр он срисовал с пачки пельменей из собственного холодильника. Его это очень позабавило, и он растрындел это всему нашему маленькому городку, надо мной прикалывались все. А больше всех веселились мои отец и дядя, называя меня пельменницей».

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«Всегда интересовало, почему имена и фамилии в разных языках почти всегда не могут звучать одинаково красиво. Например, Фредди Меркьюри звучит красиво и лаконично, а русский эквивалент - Федя Меркурий - как криминальное погоняло...»

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«В детстве мама меня называла «рыбка золотая», а сестру «ласточка». Недавно прихожу к маме, она меня встречает, поцеловала и говорит: «Проходи, ласточка, моя!» Увидев мой обалдевший взгляд, спрашивает, мол, что случилось. Я ей говорю: «Какая я тебе ласточка?! Я же рыбка золотая!» Мама рассмеялась, еще раз поцеловала. Теперь я всегда рыбка золотая, а сестра ласточка. Ласточке 41 год, рыбке золотой 36».

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«В детстве очень сильно любил смотреть на железную дорогу и проезжающие по ней поезда. Сколько ни просил родителей купить игрушечную железную дорогу, всегда в этом меня обламывали. Сейчас мне 23 года, уже пять лет работаю в Московском метрополитене. Спасибо папе, помог устроиться».

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«Когда недовольна своим телом, представляю, что до этого была на 50 килограммов толще и с помощью изнуряющих диет и спорта похудела до нынешнего состояния. Сразу берет гордость за фигуру, и самооценка повышается».

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«Прохожу медкомиссию от работы. Вроде все взрослые, солидные люди, на комбинате работают. Недавно в бесконечной очереди к офтальмологу двое мужчин не поделили эту самую очередность, и началась драка. Их быстро растащили в разные стороны, но смысла оказалось мало. Дяди в деловых костюмах от невозможности дотянуться друг до друга начали плеваться. Я такое только в младших классах видела!»

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«Смотрим с бабушкой телевизор. Показали застреленного в библиотеке парня. Кровь на полу. Бабуля, вздыхая: «Вот и у нас в школе такие же плохие деревянные полы в библиотеке. Случись что, и по телевизору стыдно показывать». Все-таки 50 лет работы в школе меняют человека...»

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«Мужу 50 лет. Волей судьбы пришлось пойти на курсы переквалификации. Очень ответственный он у меня, к лекциям относится серьезно. И так забавно смотреть, как он, придя домой, приводит в порядок записи лекций, как школьник, вырезает распечатки чертежей и рисунков, вклеивает в тетрадку и раскрашивает цветными карандашиками».

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«Зашла в магазин за завтраком, но в отделе фруктов почувствовала запах яблок. Тот самый, что осенью был у бабушки на веранде. Яблоки собирали уже перед морозами. А мы детьми таскали их бесконтрольно. Забежишь на веранду, схватишь самое красивое, укусишь - и брызнет сладкий холодный сок... Нет больше моей любимой бабушки, яблоневого сада, да и дом тот давно продан. Но лежат на столе у меня два яблочка и своим ароматом переносят меня в беззаботное детство, в бабушкины объятия».

С сайта vk.com/overhear.