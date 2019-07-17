2019-07-17T07:14:42+03:00
Спорт

На Украине сказали, что будет с футболистами, которые уедут из страны в Россию

Бывший тренер клуба "Заря" заявил, что такие игроки отрекаются от своей сборной
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Юрий Вернидуб получил спортивное образование в России, где играл за "Зенит".Юрий Вернидуб получил спортивное образование в России, где играл за "Зенит".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Оставшийся в конце весны без работы украинский футбольный тренер Юрий Вернидуб резко высказался о тех игроках, которые уезжают играть в чемпионат России. С 31 мая этого года он больше не тренер клуба "Заря", и сделал резкое заявление об украинских легионерах в российской Премьер-Лиге.

- У нас из «Зари» тоже уезжали ребята. Я просто их не понимал. Понимал их в одном — короткая жизнь спортивная, все хотят заработать денег и чувствовать себя нормально.

Но не всё измеряется деньгами. Должны быть мышление, сердце и понимание ситуации, которая сложилась. Бежать за деньгами, бросая всё… Они же должны понимать, что отрекаются от сборной, - заявил Вернидуб в интервью украинским СМИ.

Отметим, что Юрий Вернидуб с 2011 по 2019 годы был тренером украинского футбольного клуба "Заря". С ним выходил в финал Кубка страны в сезоне 2015/2016 и приводил спустя год к бронзовым медалям украинского первенства. А свою карьеру он завершил в 2000 году в питерском "Зените", за который играл с 1997 года. Весной 1999 года он, стоит отметить, выиграл Кубок России. А спортивное образование он получил в академии имени Лесгафта в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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