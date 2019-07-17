Дауд Алхазуров, министр спорта Республики Ингушетия: Мы очень надеемся на молодую смену. И она растет!

- Дауд Израилович, здравствуйте, это Гамов Илья.

- Очень приятно, Илья. Привет!

- Как в Ингушетии дела сейчас?

- Да ничего, нормально. Погода хорошая, работаем.

- Хотел узнать… В республике же за последние годы много построено спортивных объектов. В том числе и для детей. Насколько они сейчас загружены - в эти летние месяцы?

- Дело в том, что Республика Ингушетия находится на последнем месте по обеспеченности спортивными объектами на территории Северо-Кавказского федерального округа. Мы на последнем месте – 26% этот показатель у нас составляет. Поэтому все объекты, которые у нас есть – они заполнены.

В Указе Президента России «О нацпроектах» поставлен такой ориентир по обеспеченности населения спортивными сооружениями - к 2024 году он должен достичь 55%. Это значит - если учесть численность населения - заниматься спортом должен каждый второй житель Ингушетии.

- Надеюсь, это реально?

- Мы дали заявку на 50 игровых площадок и 14 ФОКов (физкультурно-оздоровительных комплексов. - И.Г.) - чтобы успеть построить их к 2024-му.

Если это не удастся, мы не сможем достичь этих показателей. У нас есть населенные пункты, где вообще нет не то что спортивных учреждений и ФОКов, а есть и школы, построенные в 70-80 годы, где нет нормального спортивного зала. Я имею в виду образовательные учреждения.

Нас спасает, что имеются современные образовательные учреждения и там есть хорошие спортивные залы. И мы там спортивные секции открываем, чтобы задействовать детей, чтобы они не ходили по улицам по вечерам.

Республика молодая - нам срочно надо строить спортивные объекты, чтобы тех, кто занимается спортом, становилось все больше и больше.

- А с новым главой республики вы обсуждали эти вопросы?

- По нацпроектам у нас будет в четверг первое совещание. Новый глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил разработать стратегию развития игровых видов спорта в сельских поселениях - как раз для привлечения к этим занятиям молодежи. Мы постарались наглядно показать, где и какие конкретно объекты нам необходимо построить. Есть же спортивные площадки с искусственным покрытием, где каждый простой житель, не занимающийся профессионально спортом, сможет в свободное время, после работы, пойти поиграть в волейбол и баскетбол, мини-футбол.

Нам нужны «ворк-аут» - площадки (ворка ут - англ. Workout - тренировка, уличная гимнастика. - И.Г.), где дети смогут с турникетом заниматься – это же модно. Пока построят ФОКи - будем заниматься этим.

В рамках нацпроекта на создание ФОКов и игровых площадок мы деньги, что называется, «заложили», они прошли все необходимые согласования. Но этого все равно мало – нам надо, по крайней мере, по одной - две площадки дополнительно.

Для этого необходимо изыскать возможности - если в сельском поселении – самое большое село в России, Экажево – всего одна площадка? Оно разрослось от одного до другого края на 5-6 километров, дети же не могут идти туда, на другой край. Важно, чтобы доступность была.

- А как дела у знаменитых ингушских чемпионов, о которых уже не раз рассказывала «Комсомольская правда»? Например, у чемпиона Европы по шахматам-2016 Эрнесто Инаркиева?

- Сейчас готовим фестиваль по шахматам, он 1 августа начинается. Сергей Карякин и Эрнесто Инаркиев будут играть на «Башне Согласия». Одновременно мы организуем детский шахматный турнир, который будет проходить в сельском поселении Троицкое на базе, построенной нашим депутатом в Госдуме Алиханом Харсиевым.

- Понял. А как успехи у Хасана Халмурзаева, чемпиона Олимпиады-2016 в Рио?

- Хасан Халмурзаев «отборолся» сейчас на Гран-при в Венгрии. Он, к сожалению, проиграл, но сейчас будут проводить сборы - у них в августе Чемпионат мира-2019 в Токио.

- А где будут эти сборы?

- Во Владивостоке, чтобы акклиматизация прошла. Сейчас поставили точно (в список для участия. - И.Г.) Хасана Халмурзаева, и решается вопрос о его брате Хусейне Халмурзаеве и нашем земляке Мусе Могушкове. Тренерский состав будет определять, кого они поставят в весовых категориях до 90 и до 66-73 кг.

- Как вы оцениваете перспективы Хасана Халмурзаева на предстоящем Чемпионате мира по дзюдо-2019, который пройдет с 25 августа по 1 сентября в Токио?

- Шансы довольно высокие. Хасан выигрывал у сильных дзюдоистов, а сейчас в Венгрии расслабился. Доминиканец пацан там был – вообще не уровень его, и Хасан расслабился и попал на прием, по чистой случайности.

- Хорошо. А на смену кто растет – уже есть какие-то имена?

- По греко-римской борьбе молодой Ислам Опиев в этом году стал чемпионом Европы среди спортсменов до 23-х лет. В прошлом году он был чемпионом мира среди юниоров и в 2019 впервые участвовал на чемпионате России среди взрослых – дошел до финала и проиграл только двукратному Олимпийскому чемпиону Роману Власову. Я разговаривал с тренерским штабом и у него есть хорошие шансы попасть в сборную команду для отбора на Олимпийские игры 2020.

(Воспитанник клуба «Ади-Ахмад» Ислам Опиев - чемпион России, Европы и мира среди молодежи, бронзовый призер Гран-при Ивана Поддубного, победитель и призер многих престижных турниров. – И.Г.)

- Желаем вам и спортсменам Ингушетии новых высот.

- Спасибо...