2019-07-17T10:58:05+03:00
Умные вещи

Голоса ВКонтакте можно получить за бонусы «Спасибо от Сбербанка»

За первую покупку внутренней валюты пользователям, получившим расширенный статус аккаунта, начисляется кешбэк 25%
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С 16 июля пользователи VK смогут получать голоса в обмен на бонусы «Спасибо».С 16 июля пользователи VK смогут получать голоса в обмен на бонусы «Спасибо».
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С 16 июля пользователи VK смогут получать голоса в обмен на бонусы «Спасибо», которые начисляются за покупки по картам Сбербанка. Каждый голос будет приравнен к 10 бонусам. Внутреннюю валюту ВКонтакте можно тратить на приобретение стикеров и подарков, а также на оплату дополнительных возможностей в играх.

Обменять бонусы «Спасибо» пользователи могут на фиксированное количество голосов: 3, 5, 9, 10, 19, 20, 30, 40, 50 или 100. Сделать это можно в мобильной и веб-версии ВКонтакте в настройках личного профиля.

Кроме того, при каждой покупке в мобильной и веб-версии ВКонтакте пользователям прямо в интерфейсе будет предложено использовать «Спасибо от Сбербанка».

Юрий Иванов, директор по финансовым технологиям и платёжным сервисам ВКонтакте:

«Наша цель — повысить удобство для пользователей при покупке голосов. Обмен бонусов крупнейшего банка на голоса ВКонтакте — идеальный инструмент, который смогут по достоинству оценить миллионы человек. Теперь они ещё чаще смогут дарить близким подарки и вносить разнообразие в общение с друзьями с помощью стикеров. Также это нововведение понравится любителям игр на нашей платформе».

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»:

«Мы продолжаем развивать нашу партнерскую сеть, особенно в части использования Бонусов онлайн. Для нас важно, чтобы клиенты не видели никаких ограничений и могли обменивать бонусы на любимые цифровые продукты прямо на экране своего устройства. Мы рады, что помимо использования видео и музыкального контента, участникам программы Спасибо от Сбербанка доступны и преимущества голосов ВКонтакте».

Голоса ВКонтакте можно также приобрести в VK Pay. За первую покупку внутренней валюты пользователям, получившим расширенный статус аккаунта, начисляется кешбэк 25% (до 1000 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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