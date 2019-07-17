2019-07-17T13:19:15+03:00
Общество

Возродить издание 1946 года: В ЕАО на русский язык переводят легендарные произведения

Некоторые из них не выходили 70 лет! Помог выигранный общественниками президентский грант
Сергей ЧЕРНЫЙ
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Фото: сайт «Наследие Еврейской автономной области»Фото: сайт «Наследие Еврейской автономной области»
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В Биробиджане – центре Еврейской автономной области (с 1934 года) активно внедряется программа по сбережению истории. Название ее длинное, но, как говорится, из песни слов не выкинешь — «Сохраним историю родного края. Совместный проект краеведов Еврейской автономной области с соотечественниками из других регионов России, из Израиля, Германии, США. Канады, Китая».

Его разработчиком стали общественники из «Наследия Еврейской автономной области». Проект увидел свет благодаря выигранному активистами в конце 2018-го года президентскому гранду. Его размер составил более 1,7 миллиона рублей. Софинансирование — почти 798 тысяч рублей. На реализацию «Сохраним…» Фонд перечислил 775 тысяч рублей.

Специалисты перевели различные статьи и книги о ЕАО на русский язык. Были изданы мемуары переселенцев, а также возобновлена печать легендарного альманаха «Биробиджан». О сложной истории литературно-публицистического издания поведал Валерий Гуревич, возглавляющий Федерацию еврейских организаций ЕАО.

По его Валерия Соломоновича, первый выпуск альманаха датирован аж 1946 годом. Несколько лет издание периодически выходило, однако во время борьбы с «Космополитизмом» его закрыли. Спасибо большое энтузиастам за его возрождение.

Также с идиша (еврейский язык германской группы) перевели издания «Поездка в Биробиджан», «На Амуре», «Коммуна ИКОР» и другие. Их объединили в одну хрестоматию, которую в настоящее время готовят к выпуску тиражом в 500 экземпляров. Впоследствии ее передадут в местные учебные заведения и библиотеки.

В коллаборации с израильтянами изданы мемуары «Городок всемирного масштаба». В них повествуется о первых переселенцах, молодежной коммуне «Икор» и созданном ими поселении «Соцгородк» (существует и сейчас). Уже готовится дополненное издание «Городка…»

Маленьких читателей порадовали детской книжкой с веселыми и познавательными сказками авторства писателя-идишиста Бориса Сандлера (Нью-Йорк). Картинки к рассказам нарисовали местные юные художники.

– Переводы различных журналов, книг, статей и мемуаров продолжаются по сей день, – продолжает Валерий Соломонович.

В Федерации понимают важность сохранения языка идиш. На эту тему, благодаря поддержке президентского гранта, издали пособия «Идиш круглый год», «Идиш для начинающих», а также разговорник «Как говорили, что ели и пели в Биробиджане».

Создатели проекта благодарят за помощь в его реализации соотечественников из Израиля, США, а также представителей других стран.

По словам представителей «Наследия Еврейской автономной области», они не собираются останавливаться на достигнутых результатах. Решено, что проект будет жить дальше. А значит, будут новые издания, гранты и много всего интересного.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте, посвященном историческому и культурному наследию Еврейской автономной области.

Отметим, что по итогам первого конкурса президентских грантов 2019 года 1644 некоммерческих организаций со всей страны получили поддержку в 3,3 млрд рублей. С 10 июня стартовал прием заявок на второй конкурс: свой социальный, культурный, волонтерский проект может подать любая некоммерческая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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