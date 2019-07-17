По стопам "Заложницы": Лиам Нисон опять спасает свою семью

Некоторые из фильмов, выпущенных в прошлом году, только сейчас доползают до наших киноэкранов (например, "Курск" или "Видок: Император Парижа"), но бывает и по-другому - отгремев в мировом и российском прокате, картина сравнительно быстро попадает в телеэфир. Так случилось и с боевиком "Пассажир", который принес своим создателям $120 миллионов, заплаченных зрителями за право в очередной раз насладиться мастерством британского актера Лиама Нисона.

В июне этому статному уроженцу Северной Ирландии стукнуло 67 лет, однако возраст не мешает артисту сниматься в приключенческих фильмах, где надо бегать, прыгать и бить врагов по физиономиям. В качестве экшн-звезды Лиам существует уже больше 10 лет - в 2008 году нового Шварценеггера в нем разглядел Люк Бессон, ставший продюсером боевика "Заложница". Затем роли в лихих фильмах о крутом немолодом мужике посыпались как из рога изобилия - "Заложница 2", "Заложница 3", "Неизвестный", "Воздушный маршал", "Ночной беглец"...

В "Пассажире", как и в "Заложнице", герой Лиама (на сей раз его зовут Майкл Макколи и он страховой агент), опять будет спасать свою семью - жене и сыну Майкла угрожает банда негодяев, от лица которых выступает таинственная дама (Вера Фармига, в кадре с Нисоном). Она просит мужчину пройтись по пригородной электричке, в котором он ездит ежедневно, и найти нужного бандитам человека. Казалось бы, герой Нисона связан по рукам и ногам, но есть одно "но": Макколи - бывший нью-йоркский полицейский, и шутки с ним заканчиваются для его врагов совсем невесело.

СТС, "Пассажир", 18 июля, 18.55 и 19 июля, 9.35